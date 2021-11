Die USA haben ihre Grenzen für Touristen wieder geöffnet

Nach der Grenzöffnung «Es ist schön, endlich wieder in Amerika zu sein»: Nidwaldner reiste mit einem der ersten Flieger in die USA Nach über eineinhalb Jahren war es am Montag so weit: Die USA haben ihre Grenzen für Touristen geöffnet. Der Nidwaldner Markus Odermatt ist mit einem der ersten Flieger wieder in die USA gereist. Die Vorfreude war riesig – endlich konnten er und sein Partner wieder Freunde und Familie treffen.

09.11.2021, 16.35 Uhr

Wer am Montag auf die Abflugtafel am Flughafen Zürich geschaut hat, staunte nicht schlecht. Alleine um die Mittagszeit hoben gleich sechs Flugzeuge in Richtung USA ab, wie PilatusToday schreibt. In den vergangenen knapp 20 Monaten war dies nur noch in Ausnahmefällen möglich, denn die USA verhängten am 11. März 2020 ein Einreiseverbot. Die Swiss flog das Land der unbegrenzten Möglichkeiten seither deutlich seltener an.

Der Flug von Zürich nach Los Angeles war sehr gut gefüllt. Bild: Markus Odermatt

Endlich wieder Freunde und Familie sehen

Der gebürtige Nidwaldner Markus Odermatt hat lange auf die Grenzöffnung gewartet und den ersten Flug nach Los Angeles gebucht. Dass es unbedingt ein Flug am ersten Tag der Grenzöffnung sein musste, begründet Odermatt damit, dass er und sein Partner Freunde und Familie in Amerika haben.

Zudem besitzen die beiden einen Camper in L.A. und machen normalerweise regelmässig Ferien in den Staaten. Dazu kommt, dass in Los Angeles derzeit sonnige 20 bis 30 Grad herrschen. Von diesen warmen Temperaturen möchten sie unbedingt profitieren – speziell jetzt, wo es in der Schweiz wieder kälter wird.

Der Camper von Markus Odermatt und seinem Partner. Bild: Markus Odermatt

Wäre am Montag kein Flieger aus der Schweiz in die USA geflogen, hätten sie den Weg über Costa Rica oder Mexiko gewählt. Dort wäre dann ein längerer Zwischenstopp notwendig gewesen, doch diesen hätten sie auf sich genommen. Denn die Sehnsucht nach den USA war laut Odermatt gross:

«Jeder Tag, den wir später abfliegen würden, wäre ein verlorener Tag in Amerika.»

Knapp 1800 Passagiere flogen am Montag in die USA. Bild: Markus Odermatt

Eine Reise ohne Komplikationen

Schlussendlich hat aber alles reibungslos geklappt und die beiden konnten in einem vollen Flieger nach Los Angeles fliegen. Das lange Warten hat sich also gelohnt. Denn kurz nach der Landung sagt Markus Odermatt gegenüber PilatusToday und Tele 1:

«Es ist schön, endlich wieder in Amerika zu sein!»



Wie die Swiss auf Anfrage mitteilt, waren die Flüge in die USA gut gebucht, dementsprechend kam es zu längeren Wartezeiten beim Check-in. Denn vor dem Abflug mussten nicht nur alle Reisedokumente kontrolliert, sondern auch die Covid-Bestimmung überprüft werden. Die Vereinigten Staaten lassen aktuell nämlich nur Personen in ihr Land einreisen, welche komplett geimpft sind. Zusätzlich muss ein negativer Antigen- oder PCR-Test vorgelegt werden. (red)