Porträt Nach Erfolg mit Güggeli-Wagen in Peru: Stanser Daniel Rayher will den Fast-Food-Markt aufmischen Regional, nachhaltig, geschmackvoll und doch schnell: Mit der Marke Swiss Tasty steigt ein 32-jähriger Stanser ins Fast-Food-Geschäft ein. Seine Expansionspläne ragen über die Landesgrenzen hinaus. Das passt zu seinem Leben. Christian Glaus 07.09.2020, 14.48 Uhr

«Swiss Tasty» ist eine Kampfansage. Unter diesem Namen will der 32-jährige Stanser Daniel Rayher eine Fast-Food-Kette aufbauen und den Markt mit dem schnellen Essen aufmischen. Wie bei Burger King und McDonald's sollen die Kunden ihre Menus innert weniger Minuten erhalten. Wie bei den Grossen können sie bald auch mit dem Auto am Drive-in vorfahren. Und wie bei den amerikanischen Konkurrenten nennt sich das Geschäftsmodell von Swiss Tasty Systemgastronomie. Alles ist genormt, sodass die Menus immer gleich schmecken.

Daniel Rayher bedient Kunden im Swiss Tasty in Stans. Bild: PD/Marc Risi

Den Unterschied machen laut Geschäftsführer Daniel Rayher die Zutaten und die Zubereitung. Etwa 95 Prozent der Produkte kämen aus der Schweiz, das Fleisch grösstenteils von einer regionalen Metzgerei. Auch der Käse wird im Nidwaldner Hauptort produziert und das Brot wird in der eigenen Bäckerei gebacken. Lokal und frisch soll es also sein, das Essen noch warm, wenn es beim Kunden ankommt. Rayher, der sich selber als Perfektionist beschreibt, hat den Anspruch, ein Fünf-Sterne-Restaurant zu betreiben. Seinen amerikanischen Konkurrenten gibt er zwei Sterne.

Regionale Produkte machen Menus teurer

«Ich will den Markt herausfordern und die Standards erhöhen», sagt der bärtige Rotschopf gegenüber unserer Zeitung. Regionalität und Nachhaltigkeit sind ihm wichtig. Das schlägt sich aber auch im Preis nieder. Burger beispielsweise gibt es ab rund 14 Franken – im Menu mit Pommes und Getränk ab knapp 20 Franken. «Weil wir auf regionale und frische Produkte setzen, sind unsere Kosten im Einkauf rund 30 Prozent höher», erklärt Rayher. Entscheidend für den Erfolg des neuen Restaurants ist deshalb die Qualität, denn der Geschäftsführer ist überzeugt: «Für einen guten Burger sind die Kunden bereit, etwas mehr zu zahlen.»

Eröffnet wurde das neue Fast-Food-Lokal, das sich im Gewerbegebiet Oberstmühle in Stans befindet, Mitte Juli. Ein denkbar schlechter Zeitpunkt:

«Niemand will im Sommer ein Restaurant eröffnen – und erst recht nicht während einer Pandemie.»

Doch die Eröffnung, die ursprünglich Ende Februar geplant war, habe er nicht mehr weiter hinauszögern können. Auf die grosse Werbeoffensive verzichtete er allerdings bisher. Das hat zwei Gründe: Einerseits ist der Drive-in noch nicht eröffnet, weil Rayher auf die letzten Bewilligungen der Behörden warte. Andererseits will er seinem derzeit vierköpfigen Team einen langsamen Start ermöglichen, damit die Qualität nicht leidet. Sobald aber der Drive-in offen ist, voraussichtlich Ende September, will Daniel Rayher eine Kommunikations-Offensive starten.

Stein und Holz statt knallige Farben

Rayher macht in seinem Restaurant alles etwas anders, als es die amerikanischen Pendants tun. Im Lokal findet man kein knalliges Rot oder Gelb. Die Wände sind anthrazit, verkleidet mit Stein und Holz.

Bild: PD/Marc Risi

Es soll trendig, modern und angenehm schweizerisch wirken, sagt der Stanser. Und Pommes sind keine Beilage, sondern Hauptspeise. Neben Burgern, Reisbowls und Salatgerichten findet man auch «Tasty Fries». Frittierte Kartoffeln also, beispielsweise mit Champignon-Rahmsauce, Chili con Carne oder Bratkäse, Speck und gerösteten Zwiebeln.

Mit dem auf Regionalität basierenden Konzept will Rayher durchstarten. Auf das Stanser Restaurant mit 40 Plätzen sollen weitere Lokale in Schweizer Städten und an Bahnhöfen folgen. Er will dabei auf das Franchising setzen. Das heisst, dass Lizenznehmer auf eigene Faust Swiss-Tasty-Restaurants eröffnen. Und er ist überzeugt: Ein Swiss-Tasty-Restaurant in Hongkong – das würde ziehen. Zu seinen ehrgeizigen Zielen sagt er:

«Ich höre erst auf, wenn die Marke auch im Ausland angekommen ist.»

Ein 32-jähriger Schweizer, der in Stans startet und mit seiner Kette die grosse Welt erobern will, das klingt eher verrückt. Doch das scheint zu Daniel Rayher zu passen. Nach seiner Polymechaniker-Lehre bei der Ruag zog es ihn vor elf Jahren nach Südamerika. Mit einem VW Käfer reiste er durch Peru und hoffte darauf, in dem Land Arbeit zu finden, was ihm jedoch nicht gelang. In der Not baute er einen Fast-Food-Truck, nach eigenen Angaben den ersten in Peru.

Daniel Rayhers Foodtruck in Peru. Bild: PD/Marc Risi

Der Güggeli-Wagen wurde zum Erfolg. Rayher gründete später drei weitere Restaurants, beschäftigte zuletzt 50 Leute. Im Juli letzten Jahres schloss er die Betriebe wegen der unsicheren Lage im Land, im Oktober kehrte er mit seiner Frau in die Schweiz zurück. Nun will er auch hier in der Gastro-Branche sein Geld verdienen.

Das Lokal in Stans hat er zusammen mit seiner Frau umgebaut. Zu den Kosten macht er keine Angaben. Im Hintergrund weiss er jedoch einen Geschäftspartner an seiner Seite, der bereits hierzulande in der Gastrobranche tätig ist. Hinter «Swiss Tasty» steht die Gastro Management Solution GmbH mit Sitz ebenfalls an der Oberstmühle 1 in Stans. Deren Geschäftsführer ist Ferhat Gül, der in der Gastrobranche schon mehrere Konzepte auf die Beine gestellt hat und das «Ferus» in Buochs betreibt. Für Rayher sind die Pläne nicht grössenwahnsinnig, sondern «100 Prozent kalkuliertes Risiko».