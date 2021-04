Rohstoff Die Nachfrage nach Schweizer Holz steigt – warum vom Boom andere profitieren Die Nachfrage nach Holz ist im Schweizer Bausektor markant gestiegen. Doch davon spürt die hiesige Waldwirtschaft noch wenig, obwohl mehr als genug Rohstoff zur Verfügung steht. Was also läuft falsch? Drei Zentralschweizer Holzexperten geben Antworten. Christian Hug 06.04.2021, 06.45 Uhr

«Jetzt ist die Ausgangslage so ideal wie schon sehr lange nicht mehr», sagt Ruedi Gerber, und seine Stimme kommt vor lauter Begeisterung leicht ins Beben. Vor allem in der Baubranche steige die Nachfrage nach Holz seit ein paar Jahren markant: «Jetzt, wo es vorne anzieht, müssen wir hinten liefern, damit Zug in die ganze Kette kommt, aber dazu müssen alle mithelfen!»

Mit der Kette meint Gerber die Verarbeitungs- und Wertschöpfungskette des Holzes vom Baum im Wald bis zum Parkett im Wohnzimmer. Oder dem Holzschnitzel in der Wärmeverbundheizung. Ruedi Gerber, 52, weiss um die Notwendigkeit, «hinten zu liefern», denn er ist im luzernischen Wiggen Landwirt und Forstunternehmer mit 40 Hektaren eigenem Wald. Als Präsident des Waldeigentümerverbands Wald-Luzern repräsentiert er sogar den Anfang der Holzkette im Kanton Luzern.

Ihm gegenüber sitzt Walter Andermatt, 64, Präsident des Waldeigentümerverbands Wald-Zug und Präsident der Korporation Baar-Dorf. Der Dritte im Bund ist Ruedi Bachmann, 56, gelernter Förster und Holzkaufmann, Geschäftsführer von Wald-Zug und Leiter Forst bei der Korporation Zug, wo 1000 Hektaren Wald bewirtschaftet werden. Die drei treffen sich in der Ziegelhütte in Baar, das Haus gehört der Korporation Baar-Dorf.

Ja, die Baubranche boomt und mit ihr die Nachfrage nach Holz, auch weil man mit dem verdichteten Bauen bei vielen Gebäuden noch ein Stockwerk draufsetzen darf, und da ist Holz wegen seines vergleichsweise tiefen Gewichts enorm wichtig. Branchenspezialisten schätzen die Zunahme des Holzverbrauchs alleine im Baugewerbe um 20 Prozent in sieben Jahren.

Holz boomt auch deshalb, weil wegen des Trends zu erneuerbarer Energie vermehrt Holzschnitzelheizungen in Betrieb gehen. Und vielleicht auch ein bisschen, weil Swissness allgemein wieder sexy ist. Aber Holz ist nicht gleich Holz. Und eine erhöhte Nachfrage bedeutet nicht, dass nun automatisch mehr einheimisches Holz verlangt wird. Es bedeutet auch nicht, dass Schweizer Waldbesitzer nun einfach ihre Produktion hochfahren können.

Im Lehrbuch ganz einfach – im freien Markt komplizierter

Im Lehrbuch funktioniert die «Holzkette» sehr einfach: Ein Samen wächst im Wald zum Baum heran. Dieser wird gefällt, zersägt, weiterverarbeitet und schliesslich nach Plan verbaut.

Aber draussen in der freien Natur und auf dem freien Markt ist das alles sehr viel komplizierter. «Das fängt schon beim Baum an», weiss Ruedi Gerber: «Ein gefällter Baum ergibt im Durchschnitt je einen Drittel erstklassiges Bauholz, einen Drittel mittelklassiges Bauholz und einen Drittel Brennholz. Wenn ich jetzt den boomenden Baumarkt mit erstklassigem Bauholz bedienen will, muss ich auch die anderen zwei Drittel des Baumes irgendwie vermarkten. Aber das sind ganz verschiedene Kanäle.»

Ein anderes Problem: Wald ist nicht homogen. In manchen Gebieten wie dem Entlebuch beträgt der Anteil Nadelbäume im Baumbestand bis zu 80 Prozent, was eine andere Bewirtschaftung erfordert als Wald mit 70 Prozent Laubbäumen. Auch ob ein Wald an einer Urner Bergflanke oder in einer Thurgauer Talebene steht, macht einen beträchtlichen Unterschied: Bei Ersterem ist oft ein Helikopter nötig, um den Baum überhaupt ins Tal zu bringen.

«Damit fangen die Probleme aber erst an», sagt Walter Andermatt und geht in der Holzkette einen Schritt weiter: «Eine Sägerei zu betreiben, ist kostenintensiv, aber nur mit dem Sägen alleine lässt sich kaum Geld verdienen. Viele Sägereien drücken deshalb bei den Waldbesitzern die Einkaufspreise und verarbeiten das gesagte Holz selber weiter. Sie übernehmen also den nach ihnen folgenden Teil der Wertschöpfungskette, indem sie zum Beispiel Bretter zu Bauelementen verleimen und verkaufen. Andermatt: «Entsprechend richten viele Sägereien ihren Betrieb so präzise auf ihre innerbetrieblichen Prozesse ab, dass sie nicht mehr flexibel genug sind, auf einen sich verändernden Markt zu reagieren.»

Kommt hinzu: Ein Drittel des Schweizer Waldes ist Schutzwald. Ruedi Gerber: «Das ist schön, weil Schutzwald die Bevölkerung vor Lawinen, Hochwasser und Murgängen bewahrt. Deshalb befiehlt der Bund die Bewirtschaftung des Schutzwaldes und entschädigt die Arbeit im Forst zu korrekten Preisen. Das ist auch schön. Aber das verzerrt nicht nur den gesamten Rest der Holzkette, es verändert auch die Stellung der Waldgebiete untereinander. Denn im bergigen Nidwalden braucht es sehr viel mehr Schutzwald als im flachen Aargau.»

Bestimmt am Ende nur der Preis?

«Immerhin», sagt Ruedi Bachmann und geht seinerseits zum nächsten Glied in der Holzkette, das Bauwesen. «In der Schweiz sind die Holzbau-Fachleute, also die Holzingenieure und Zimmermänner in den letzten Jahren fachtechnisch richtig gut geworden.»

Aber auch die Baubranche hat viele Anforderungen, welche die Sager, Förster und Waldbesitzer erfüllen müssen: Das richtig verarbeitete Holz muss auf Abruf schnell und pünktlich auf die Baustelle geliefert sein. Die Bauteile sind oft so hochspezifisch, dass sie die Schweizer Holzindustrie gar nicht selber liefern kann. Und der Bauherr will alles sofort und alles günstig.

«Und schon sind wir beim ganz grossen Problem, das über der ganzen Holzkette hängt wie ein Damoklesschwert», sagt Ruedi Bachmann, «nämlich beim Import von ausländischem Holz. Das ist leider zurzeit in praktisch jedem Fall billiger als Schweizer Holz.»

Der Holzmarkt ist ein globales Geschäft. Sägereien, welche die Schweiz beliefern, liefern auch nach Amerika oder China. Und zwar exportiert die Schweiz Rundholz, also ganze Baumstämme in den Fernen Osten. Aber umgekehrt wird der grösste Teil des Holzes, das in der Schweiz verbaut wird, aus Deutschland und Österreich importiert.

Die Fakten: 60 bis 70 Prozent des in der Schweiz verbauten Holzes sind importiert. Das schreibt der nationale Holzverband Lignum. Weitere Fakten vom Bundesamt für Statistik: Sowohl die Anzahl Sägereien als auch die Menge des von ihnen eingeschnittenen Rundholzes sind in den letzten Jahren kontinuierlich und markant gesunken. 1991 waren es 958 Sägereien, die zusammen 2,6 Millionen Kubikmeter Rundholz eingeschnitten haben. 2017 waren es noch 347 Sägereien und 1,8 Millionen Kubikmeter Rundholz. Insgesamt haben also die Sektoren Wald und Holzindustrie an Substanz verloren. Gleichzeitig wächst einerseits die Gesamtfläche Wald in der Schweiz – gemäss dem Dachverband Wald-Schweiz jährlich um die Fläche des Thunersees. Aber anderseits ist der Preis für Rundholz gesunken und verharrt auf tiefem Niveau.

Am besten funktionieren kleinräumige Lösungen

Was also tun? Walter Andermatt ergreift das Wort: «Es gibt keine Universallösungen. Aber es gibt im Kleinen Ansätze, die funktionieren, meist sind das regionale Lösungen.» Engagierte und innovative Unternehmen zum Beispiel, welche die ganze Holzkette ihren Kapazitäten entsprechend steuern und dabei sehr eng und fair mit regionalen Partnern zusammenarbeiten. Oder Betriebe, die mehrere vor- oder nachgelagerte Arbeitsschritte in ihre Firma integrieren und sich so zum Generalunternehmer entwickeln.

Beide, der Steuerer und die Generalunternehmer, entscheiden sich, zumindest mehrheitlich mit Schweizer Holz zu arbeiten. Und beide sind erfolgreich, weil sie bei der Planung der Arbeitsschritte und im Timing flexibel sein können. So können sie höhere Rohstoffpreise für Schweizer Holz bezahlen – und fördern sinnigerweise gleichzeitig den Schweizer Wald, den Naturschutz und eine hohe einheimische Biodiversität. Erfolgversprechend sind auch Sägereien, die in enger Absprache mit den Waldbesitzern und Holzbauern Einschneidekapazitäten für Spezialanfertigungen und Extrawünsche schaffen. So können sie den Spezialitätenmarkt bedienen und schaffen ebenfalls eng verzahnte regionale Netzwerke.

«Es ist wie überall: Business basiert auf Vertrauen»

«Am Ende», sagt Ruedi Bachmann, «ist es wie überall: Business basiert auf Vertrauen. Um dieses zu vertiefen, müssen alle Beteiligten ein bisschen näher zusammenrücken.» Das schliesst die Konsumenten mit ein. Walter Andermatt: «Man muss ja auch bedenken, dass am Schweizer Holz viele zusätzliche Leistungen hängen, die man mit Holz aus der Ukraine nicht kriegt: Der Schutz der Bevölkerung vor Naturkatastrophen durch Schutzwald zum Beispiel. Der gepflegte Wald als Erholungsgebiet für die Menschen. Und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen.» Da hat Ruedi Bachmann natürlich recht: Das sind alles Werte, die in der Schweiz sehr geschätzt werden.