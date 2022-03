Nidwalden/Obwalden: Biobauern sind in einer guten Marktsituation

Nachhaltigkeit Biobauern sind in einer guten Marktsituation Die Ob- und Nidwaldner Biobauern tagten anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens im Culinarium Alpinum. Sie freuen sich über steigende Milch- und Fleischpreise. Richard Greuter 25.03.2022, 13.40 Uhr

Die diesjährige Hauptversammlung des Vereins Biobauern Ob- und Nidwalden fand im Culinarium Alpinum in Stans statt. Das grosse Gewölbe im alten Kloster sorgt für ein ganz angenehmes Ambiente. Bild: Richard Greuter (Stans, 24. März 2022)

Die Biobauern Ob- und Nidwalden leisteten sich etwas Besonderes. Ein Jahr nach ihrem 25-jährigen Jubiläum tagten sie im Culinarium Alpinum in Stans. Die Halle im ehemaligen Kapuzinerkloster, mit dem höhen Gewölbe verlieh der Versammlung eine spezielle Note. Ein schmackhaftes Geschenk, dass sich der Bioverein gönnte, war ein Jubiläums-Bratkäse, der in Alpnach hergestellt wird.

Die vergangenen zwei Jahre haben dem Markt von Bioprodukten zum Auftrieb verholfen. «Der Biolandbau hilft auch den Konsumenten», sagte Bio-Präsident Willi Ambauen in seinem Jahresbericht. «Dies merkt man, denn auch der Detailhandel will Nachhaltig sein.» Auch wenn bei den Produktpreisen noch nicht alles rund läuft, einige Fortschritte wurden erzielt.

Silberstreifen am Fleischhorizont erkennbar

Der Milchpreis stieg Anfang März um 4 Rappen und beträgt heute 82 Rappen. Laut der Genossenschaft der Zentralschweizer Milchproduzenten (ZMP) wurde in der Zentralschweiz 6 Prozent mehr Biomilch produziert. Die 131 Milchproduzenten von den 266 Biobetrieben in den beiden Halbkantonen produzieren rund 16,8 Millionen Kilogramm Biomilch. Im Moment sei konventionelle aber auch Biomilch knapp, so Ambauen. Ein Silberstreifen ist auch am Fleischhorizont zu erkennen. Lange Jahre war der Fleischmarkt ein Sorgenkind der Biobauern. Innert drei Jahren stiegen die Richtpreise für das Kilo Bio-Kalbfleisch im Minimalstandard von 13.40 auf 15.20. Erhard Unternährer von der Viehgut AG rechnet in der nächsten Woche mit 15.40 Franken. Als Highlight bezeichnet Unternährer die Schlachtpreise für Kuhfleisch, die von 9.20 auf 10.10 gestiegen sind. Eher stabil sind die Preise für biologisches Schweinefleisch. «Es ist alles gesucht aus der Bioproduktion», lobte Unternährer und sprach von einer perfekten Marktsituation.

Mehr Bioprodukte in der Gastronomie

Im Culinarium Alpinum kommen fast ausschliesslich Bioprodukte auf den Teller. «Durch den direkten Bezug beim Produzenten haben wir einen günstigeren Einkauf, aber höhere Verarbeitungskosten», sagte Gastronom Peter Durrer, der seinen Betrieb vorstellte. Mit dem Projekt «Bio-Füür Zentralschweiz» sollen Gastrobetriebe aber auch Altersheime vermehrt Bioprodukte auf den Teller bringen. Davon berichtete Astrid Burri, Geschäftsführerin des Projektes. Das Hindernis sei der Preis, so Burri: «Die kaufen auf einem Niveau ein, das man sich kaum vorstellen kann.»

Im vergangenen Spätsommer konnte in Zug wiederum der Biomarkt O sole Bio durchgeführt werden. Vorstandsmitglied Beat Ming sprach von zufriedenen Gesichtern bei Anbietern und Konsumenten.

Kassier präsentierte gute Zahlen

In Arbeitskreisen können sich Biobauern gegenseitig austauschen. Neu sollen Themen wie Alpiner Getreidebau und Alpiner Gemüsebau aufgenommen werden, berichtete Martin von Holzen. Eine weitere Zusammenarbeit mit der Albert-Koechlin-Stiftung sei aus Kapazitätsgründen nicht mehr möglich, sagte von Holzen. Neu können Bauernlehrlinge ihr drittes Schuljahr in einer Bioklasse verbringen. Die Bauernschule im luzernischen Schüpfheim hat ein entsprechendes Angebot.

Neben den Informationen zu den verschiedenen Märkten brachten die restlichen Traktanden wenig Aufregendes. Die Kasse von Adrian Zumstein verzeichnete einen Ertrag von 24’458 Franken, einen Aufwand von 18’094 Franken und einen Mehrertrag von rund 6364. Die Versammlung genehmigte das Budget mit einem Aufwand von 13’000 Franken und einem Reinertrag von 2700 Franken. Die zur Wiederwahl gestandenen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt.