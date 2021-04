Emmetten Skihoffnung Nathalie Gröbli arbeitet nach Trainingsunfall an ihrer Rückkehr auf die Rennpiste Vor 14 Monaten verletzte sich die Emmetter Skirennfahrerin Nathalie Gröbli auf einer Trainingsfahrt in Garmisch schwer am linken Bein. Nun will sie bald wieder auf Schnee trainieren. Ruedi Wechsler 12.04.2021, 16.00 Uhr

Nathalie Gröbli daheim in Emmetten. Bild: Ruedi Wechsler (8. April 2021)

Ihr Herz geht auf, wenn sie in Richtung der tiefverschneiten Berge blickt. Vor Nathalie Gröblis (24) Haustüre liegt das Skigebiet Emmetten–Stockhütte, das sie seit vergangenem Dezember wieder mehrmals zum freien Skifahren besucht hat. Dort oben hat für die Skirennfahrerin vor 20 Jahren alles angefangen: «Meine Eltern und ich spürten bald, dass mich beim Skifahren eine Riesenfreude begleitet und ich schon mit drei Jahren sehr gerne auf den Brettern stand», blickt Gröbli zurück. «Im Vorschulalter waren Skirennen noch kein Thema und ich bewegte mich frei auf den Pisten.»

«Als aber meine Gspänli mit Medaillen vom Skirennen zurückkehrten, wollte ich nicht hintenanstehen. Kurze Zeit später fuhr ich das erste Skirennen und wurde auch mit einer Medaille belohnt», erinnert sich Gröbli. Dann ging es steil aufwärts. Dem Skiclub Emmetten hat die sympathische Athletin viel zu verdanken. Es folgte der Sichtungstag des Nidwaldner Skiverbandes und schon bald der Aufstieg in den Zentralschweizer Skiverband. Nathalie Gröbli trainierte sehr gerne und sie hatte es immer lustig mit den Konkurrentinnen. Ihr Traum war eine Karriere als Skirennfahrerin. Die Schulübertritte nach Hergiswil und Engelberg bezeichnet die Emmetterin als Riesenschritte. Als gute Schülerin hat sie die Umstellung gut verkraftet. Im sportlichen Bereich wehte aber ein garstiger Wind. Das tägliche Konditionstraining im Klosterdorf war hart.

«In der vierten oder fünften Klasse musste ich mich für eine dieser Sportarten entscheiden. Im Tennis hätte ich den Aufstieg in das Zentralschweizer Team leichter und früher geschafft. Ich habe mich aber für das Skifahren entschieden.» Mit erst 17 Jahren fuhr sie 2013 das erste Europacup-Rennen in St.Moritz und im Januar 2018 debütierte sie als 21-Jährige im Weltcup in der Lenzerheide. Ihren bislang grössten Erfolg erzielte Gröbli im Weltcup in der Kombination mit dem 8. Rang in Zauchensee.

Folgenschwerer Trainingsunfall mit 110 Stundenkilometern

Kurz nach ihrem grossen Erfolg erlitt Gröbli einen Unfall. In Garmisch hob es sie am 7. Februar 2020 bei einer leichten Bodenwelle kurz vor dem Ziel ab. Die Skier kreuzten sich und mit 110 Stundenkilometern wurde sie in die Abschrankung katapultiert. Die Diagnose war niederschmetternd: ein offener Schien- und Wadenbeinbruch und ein Kollateralschaden im linken Knie. «Die Schmerzen waren unerträglich und ich dachte mir in diesem Moment, die Skier nie mehr anzuschnallen.»

Nathalie Gröbli auf der Skipiste. Bild: PD

Die ersten Wochen war das Energiebündel komplett auf fremde Hilfe angewiesen. Die Muskeln am verletzten Bein durften nicht bewegt werden und für die ersten Übungen auf dem Bauch musste sie Unterstützung von ihrer Familie in Anspruch nehmen. Schnell ein Glas Wasser zu holen oder Essen zuzubereiten, war in den ersten Monaten unmöglich. Gut ein Jahr danach ist ihr Ziel, gesund und schmerzfrei zu werden. «Fast sechs Monate konnte ich mich nur mit Krücken fortbewegen. Die Muskelmasse im linken Bein war komplett weg. Der Unterschenkel ist nun gut verheilt und ich setze alles daran, dass die Beweglichkeit im Knie wieder vollständig erreicht werden kann. Bis jetzt ist eine Kniebiegung bis 120 Grad möglich.»

Weite Sprünge mag sie besonders

Als der Moderator Stefan Hofmänner für SRF die Saisoneröffnung in Sölden kommentierte, konnte Gröbli die Tränen nicht mehr zurückhalten. «Mir wurde bewusst, dass ich die ganze Saison 2020/21 keine Rennen fahren kann.» Das Knie sei inzwischen stabil. Im Mai sind erste Konditionstrainings im Team in Magglingen geplant. Gröbli hofft, ab August auf Schnee trainieren zu dürfen und im nächsten Winter wieder Rennen bestreiten zu können.

«Mir geht es darum, alles dafür zu tun, um meinen Traum umzusetzen», sagt die 24-Jährige. Die Hochgeschwindigkeit sei ein atemberaubendes Gefühl, schwärmt Gröbli. Jedoch weicht die Wahrnehmung der Schnelligkeit der hohen Konzentration bei den einzelnen Passagen. Weite Sprünge, bis zu 50 Meter weit, liebt sie ganz besonders. Bei diffuser Sicht und auf eisigen und steilen Passagen will die Nidwaldnerin vermehrt am notwendigen Vertrauen arbeiten.