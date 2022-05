Ennetbürgen wird Schauplatz des kantonalen Nationalturntages

Nationalturntag Ennetbürgen Jörg Würsch: «Ich hoffe auf einen Exploit von Marco Lussi» Ennetbürgen ist am Samstag Schauplatz des kantonalen Nationalturntages Luzern, Obwalden, Nidwalden. OK-Präsident Jörg Würsch spricht im Interview über die Bedeutung vom Nationalturnen und über die Favoriten. Interview Beat Christen 31.05.2022, 14.20 Uhr

Ein Nationalturner muss vielseitig sein und Fähigkeiten in gleich mehreren Disziplinen mitbringen. Bild: PD

Jörg Würsch, am Samstag messen sich in Ennetbürgen die besten Nationalturner von Luzern, Ob- und Nidwalden zum kantonalen Kräftemessen. Was erwartet die Wettkämpfer und Zuschauer?

In erster Linie einen spannenden Wettkampf. Dieser beginnt schon am Morgen mit den Vornoten und endet ab 16 Uhr mit den Schlussgängen in den verschiedenen Kategorien. Von der Jugend bis zu den Aktiven sind über 200 Turnerinnen und Turner im Einsatz.

Nationalturnen ist im Kanton Nidwalden eine weniger bekannte Sportart. Wie kommt der Wettkampf nach Ennetbürgen?

Im STV Ennetbürgen wird Nationalturnen seit Generationen gefördert. Gemeinsam mit dem Turnverein Beckenried ist Ennetbürgen die Nidwaldner Hochburg im Nationalturnen. Beckenried war vor einem Jahr Austragungsort der Schweizer Meisterschaften im Nationalturnen und hat damals eine gute Visitenkarte abgegeben. Mit der Organisation des kantonalen Nationalturntages möchten wir einen Beitrag dazu leisten, die Popularität vom Nationalturnen in unserem Kanton weiter zu steigern. Wir sind überzeugt, dass wir gute Voraussetzungen für faire Wettkämpfe geschaffen haben. Wenn es uns gelingt, junge Menschen für das Nationalturnen zu begeistern, dann haben wir ein wichtiges Ziel erreicht.

Was macht die Faszination dieser Sportart aus?

Von den Sportlern werden Schnelligkeit, Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer sowie taktisches und technisches Flair abverlangt. Diese Kombination ist es, welche die Faszination Nationalturnen ausmacht. Mit den Disziplinen wie Schnelllauf, Hochweitsprung, Weitsprung, Bodenturnen, Steinheben und Steinstossen sowie Ringen und Schwingen wird von den Wettkämpferinnen und Wettkämpfern alles gefordert.

Was zeichnet einen erfolgreichen Nationalturner aus?

Die verschiedenen Disziplinen bringen es mit sich, dass nur ein vielseitiger Athlet auch ein erfolgreicher Nationalturner ist. Diese Vielseitigkeit macht es aus, dass Nationalturnen eben auch eine spannende Sportart ist. Nach guten Vornoten ist ein Wettkampf noch lange nicht gewonnen. Ringen und Schwingen fordern von den Athleten nochmals alles ab.

Im Ringen und Schwingen wird von den Athleten einiges abverlangt. Bild: PD

Wen gilt es am Samstag in Ennetbürgen zu schlagen, um am Ende als Sieger gefeiert zu werden?

In der Kategorie A werden die besten Nationalturner der drei Kantone Luzern, Obwalden und Nidwalden zum Wettkampf antreten. Mit dabei ist auch der Urner Andi Imhof aus Bürglen. Ein Athlet, der in den letzten Jahren wie kein Zweiter schweizweit den Nationalturnsport geprägt hat. Mit dieser Ausgangslage wird der 38-Jährige in Ennetbürgen als Favorit den Wettkampf aufnehmen. Persönlich hoffe ich, dass unserem Marco Lussi am Samstag ein Exploit gelingt. Es ist für einen organisierenden Verein immer ein spezielles Ereignis, wenn ein Vereinsmitglied zum Kreis der Favoriten gehört. Schwieriger wird es, in den Nachwuchskategorien einen Favoriten zu nennen.

Wettkampfprogramm Samstag, 4. Juni 2022, Sportanlage Ennetbürgen:

8 Uhr Wettkampfbeginn Vornoten

11.00 Uhr Start Schwingen und Ringen

13.00 Uhr Fortsetzung Wettkämpfe

ab circa 16.00 Uhr Schlussgänge in den verschiedenen Kategorien