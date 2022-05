Frauen- und Müttergemeinschaft Stansstad feiert Neuanfang

Neuanfang Eine fast wundersame Auferstehung: FMG Stansstad-Kehrsiten startet neu durch Noch vor wenigen Monaten stand die Frauen- und Müttergemeinschaft Stansstad-Kehrsiten vor dem Ende. Nun liessen sich sechs Stansstaderinnen finden, die sich für eine Mitarbeit im Vorstand bereit erklärten. Roland Hügi 04.05.2022, 14.21 Uhr

Geht mit neuen Visionen voran: Der frisch gewählte Vorstand der Frauen- und Müttergemeinschaft Stansstad-Kehrsiten (von links): Heidi Schuler, Luzia Tschopp, Angela Geering, Brigitte Bünter, Claudia Bircher und Priska Gander. Bild: PD

Nach 85 Jahren wäre am 25. Januar 2022 vermutlich der Vorhang für die Frauen- und Müttergemeinschaft (FMG) Stansstad-Kehrsiten endgültig gefallen. An diesem Tag war die Generalversammlung des 1937 gegründeten Vereins angesetzt. Traktandiert war unter anderem die Auflösung oder zumindest Sistierung der FMG, da keine neuen Mitglieder für den Vorstand gefunden werden konnten. Allerdings machte die Coronapandemie die Durchführung der Versammlung unmöglich.

Glücklicherweise, muss man im Nachhinein sagen. Denn die Verschiebung war für Edith Koch ein Weckruf. «Es kann und darf nicht sein, dass ein Dorfverein mit mehr als 200 Mitgliedern nach mehr als acht Jahrzehnten einfach so sang- und klanglos untergeht», sagte sich das langjährige FMG-Mitglied. Sie setzte alle Hebel in Bewegung und suchte in ihrem persönlichen Umfeld nach Frauen, die sich im FMG-Vorstand engagieren möchten. Mit Erfolg: Nachdem sich ihre Nichte Angela Geering für ein entsprechendes Engagement begeistern liess, konnten nach und nach fünf weitere Stansstaderinnen gefunden werden, die sich für eine Mitarbeit im Vorstand bereit erklärten.

Aufbruch- statt Begräbnisstimmung

Entsprechend herrschte an der Generalversammlung vom Dienstag, 3. Mai, Aufbruch- statt Begräbnisstimmung. Rund 100 Frauen konnte das abtretende Vorstandsteam mit Maya Baumgartner, Andrea Bircher und Rachel Wirz im Stansstader Öki begrüssen. Sie hatten in den vergangenen sieben, respektive sechs Jahren (Rachel Wirz) die Geschicke des Vereins geleitet und wurden mit einem warmen Applaus und Dankesworten von ihrem Amt verabschiedet.

Wichtigstes Traktandum des Abends war die Wahl des neuen Vorstands um Präsidentin Angela Geering. Die sechs Frauen wurden mit einem lang anhaltenden Applaus in globo gewählt. Und aus den nachfolgenden Dankesvoten wurde ersichtlich, wie gross die Erleichterung ist, dass die FMG Stansstad-Kehrsiten auch in den kommenden Jahren im örtlichen Vereinsleben eine wichtige Rolle spielen wird. Im Namen des Gemeinderats wünschte Lisbeth Koch der FMG viel Glück und Erfolg. Für Schulratspräsidentin Ursi König ist es «wunderschön, dass die FMG weiterbestehen wird». Und der Vertreter der katholischen Kirche, Diakon Anton Salcher, sprach schlicht von einem Wunder, dass dem Verein neues Leben eingehaucht wird.

Eine klare Vision

Was die kommenden Jahre der FMG anbelangt, hat der neue Vorstand klare Vorstellungen. «In einem ersten Schritt werden wir die Bedürfnisse unserer Mitglieder sowie die aktuellen Trendthemen evaluieren», sagte Präsidentin Angela Geering gegenüber dieser Zeitung. Daraus werde man zielgruppengerechte Angebote ableiten und Massnahmen definieren. Denn es sei klar, dass die ältere Generation andere Bedürfnisse habe als jüngere Frauen. «Wir sind überzeugt, dass wir so die Loyalität bestehender Mitglieder stärken und jüngere Frauen für ein Mitwirken im Verein gewinnen können.»

Eine Überprüfung des Vereinsnamens sowie des Erscheinungsbilds und die Erarbeitung einer neuen Website seien weitere wichtige Punkte, denen sich das neue Vorstandsgremium widmen werde. Eines ist klar: Es kommt eine Menge Arbeit auf die sechs Vorstandsfrauen zu. Doch die lobenden Worte, der Applaus sowie die spürbare Aufbruchstimmung an der Generalversammlung zeigten, dass das neue Führungsgremium auf die Mitglieder zählen kann.