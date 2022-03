Neue Angebote geschaffen Tourismus Stans lebt von Zusammenarbeit Zu Ehren der neuen Partner- und Gönnerschaft zwischen Tourismus Stans und dem Chäslager, gastierte Tourismus Stans im Kulturlokal. Ruedi Wechsler 30.03.2022, 16.34 Uhr

Dorführer Robi Ettlin ehrt Berufskollegin Anita Lussi für 25 Jahre Engagement. Bild: Ruedi Wechsler (Stans, 29. März 2022)

Tourismus Stans ist überzeugt, dass das Chäslager einen grossen Beitrag zur touristischen Wertschöpfung beiträgt. Aus diesem Grund wurde die Generalversammlung, nach drei Jahren und 101 Tagen endlich wieder vor Publikum, erstmals im Chäslager durchgeführt. Das nennt man praktizierte und gelebte Zusammenarbeit. Präsident Peter Bircher begrüsste 44 Mitglieder und berichtete über einige Highlights im letzten Vereinsjahr.

So erwähnte er die zwei neuen Angebote des Kirchen- und Kapellenwegs und den Genuss-Markt, eine zeitgemässe neue Version des Alpkäse-Markts. «Sehr beliebt und gut besucht waren die Beizen-Trophy, die beiden Beizen-Touren oder die Dorfführungen. Gleichzeitig konnte Tourismus Stans die lokale Gastronomie unterstützen», erwähnte Peter Bircher. Erwähnenswert ist ebenso der Wintererlebnispfad in Ennetmoos oder das Flaggschiff Cabrio-Bahn. Peter Bircher dankt Jürg Balsiger und seinem Team für das einzigartige Flair und die grosse Gastfreundschaft.

Überraschender Gewinn

Die letzten Jahre stellten den Betrieb vor grosse Herausforderungen. Grosses Lob ernten auch die Zentralbahn, die Gemeinden Stans, Ennetmoos, Oberdorf, oder Nidwalden Tourismus. «Die Zusammenarbeit mit allen Partnern sei sehr eng und bereite viel Freude», so Bircher. Kassier Ruedi Walpen präsentierte einen erfreulichen Abschluss mit einem Gewinn von 13'622 Franken. Budgetiert war ein Minus von 12'000 Franken. Planungsunsicherheiten und höhere Tourismusabgaben führten zu diesem Ergebnis. Die Jahresrechnung 2021, der Revisorenbericht und das Budget 2022 mit einem kleinen Minus wurden genehmigt.

Die Vorstandsmitglieder, Sabrina Bühlmann, Sarah Kathriner und Conrad Wagner wurden für weitere zwei Jahre gewählt. Ebenso Revisor Karl Egger für ein Jahr. Präsident Peter Bircher und Kassier Ruedi Walpen gehen in ihr letztes Vereinsjahr und sind 2023 zu ersetzen. Der beliebte Genuss-Markt findet am 7. Mai und 5. November 2022 statt. Fünf Stanser Hörgänge, die anlässlich der Stanser Musiktage lanciert werden, sind Dorfführungen, bei welchen interessante Geschichten durch die Kniri- oder Schmidgasse via Handy preisgegeben werden. Ab 25. Juli bis 10. Oktober werden jeden Montag die geschätzten Dorfführungen durchgeführt.

Zauberwort Zusammenarbeit

Regierungsrat Othmar Filliger lobt die hervorragende Zusammenarbeit vor Ort im Bereich Gastro, Bahnen, Gemeinden, Kanton und der Tourismusregion Vierwaldstättersee und sagt: «Je besser das Zusammenspiel, umso mehr Gäste und Arbeitsplätze. Ein grosses Kompliment und grosser Dank an alle Leistungserbringer.» Marie-Isabelle Bill vom Culinarium fühlt sich sehr wohl in Stans und die Solothurnerin ergänzt: «Das Für- und Miteinander sämtlicher Organisationen schätze ich enorm. Das Culinarium werde zum zweiten Leuchtturm in Stans neben der Stanserhorn-Bahn und auch wir sind auf alle angewiesen.» Mitte Juni finde dort die Essbare Landschaft statt und mehr sei noch nicht zu verraten, so Marie-Isabelle Bill.

Zum Abschluss der Generalversammlung setzte sich René Burrell, der Betriebsleiter des Chäslagers, an den Flügel. Bild: Ruedi Wechsler (Stans, 29. März 2022)

Dorfführer Robi Ettlin verabschiedet zum Schluss der Generalversammlung Anita Lussi und erinnert sich zurück: «Ich besuchte mit Anita vor bald 70 Jahren den Kindergarten und ihr Mundwerk fiel mir schon damals auf. Sie interessierte sich schon immer für die Schweizer und Nidwaldner Geschichte und führte während 25 Jahren mit ihrem prall gefüllten Rucksack gekonnt mehrere hundert Gäste durch Stans.» Einen musikalischen Leckerbissen präsentierte Betriebsleiter René Burrell auf dem Flügel. Er zauberte ein Stück von Stevie Wonder in die Tasten und sorgte für einen würdigen Schlusspunkt.