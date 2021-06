Innerschweizer Schwing- und Älplerfest 2022 in Ennetbürgen

Neuer Austragungsort Nicht mehr in Buochs: Innerschweizer Schwing- und Älplerfest soll 2022 in Ennetbürgen stattfinden Das Schwingfest soll statt heuer wieder nächstes Jahr durchgeführt werden. Statt Buochs, das dieses Jahr Austragungsort gewesen wäre, wird es dann aber Ennetbürgen sein. 28.06.2021, 16.13 Uhr

Das Innerschweizer Schwing- und Älplerfest (Isaf), welches ursprünglich am kommenden Sonntag in Buochs hätte stattfinden sollen, musste bereits letztes Jahr wegen der Pandemie um ein Jahr auf den 3. Juli 2022 verschoben werden. Mit dieser Verschiebung wurde auch die Grösse des Festes überarbeitet und der Durchführungsort entsprechend angepasst, wie die Veranstalter in einer Mitteilung schreiben.

Joel Wicki (unten) gegen Christian Stucki im Schlussgang des Innerschweizer Schwing- und Älplerfestes 2018. Bild: Philipp Schmidli (Ruswil, 1. Juli 2018)

Die Arena werde von den ursprünglich angedachten rund 10'000 Sitzplätzen auf neu rund 7000 Sitzplätze verkleinert. Auch das gesamte Festareal inklusive Rahmenprogramm wird umgeplant. «Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten, verbunden mit einer nach wie vor ungewissen Planungssicherheit, ist es uns ein zentrales Anliegen, dass wir ein Schwingfest bieten, welches wir personell stemmen und finanziell verantworten können», wird OK-Präsident Peter Keller in der Mitteilung zitiert. «Es ist grossartig, dass unser OK-Team trotz der schwierigen Situation wieder hochmotiviert weiterarbeitet. Das ist nicht selbstverständlich.»

Lokales Gewerbe soll eingebunden werden

Verbunden mit den Anpassungen wurde auch ein anderes Festgelände ausgewählt. Neu soll das Schwing- und Älplerfest im Gebiet der Herdern in Ennetbürgen stattfinden. Dieses Gebiet war bereits Austragungsort des Kantonalen Schwingfests 2011 und habe sich damals «bestens bewährt». Die Zusagen der Partner wie Armasuisse, der Airport Buochs AG, der Ruag, der Pilatus Flugzeugwerke AG, der Genossenkorporation Ennetbürgen, der Herdern-Kommission sowie von Vereinen und Landwirten seien bereits vorhanden. «Die involvierten Partner sind uns gegenüber sehr wohlwollend und haben uns ihre Unterstützung zugesichert», lässt sich Keller zitieren. Zudem biete der neue Austragungsort den Vorteil, bereits bestehende Bauten im Gebiet des Schiessstandes zu nutzen und auch das ortsansässige Gewerbe im Fest zu integrieren. So sei zum Beispiel geplant, das Festbankett vom Sonntag in den Lokalitäten von Gabriel Transport AG durchzuführen. «Die Firma Gabriel hat uns bei der Anfrage spontan zugesagt, was uns natürlich sehr freut», so Keller. (lur)