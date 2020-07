Neuer Co-Präsident für den Stanser Verein

Bistro Interculturel Patrik Näpflin wird Co-Präsident des Bistro Interculturel, die zweite Person für das Präsidium wird noch gesucht. Neu weist dem Verein eine durchgeführte Bedürfnisanalyse mit geflüchteten Menschen den Weg in die Zukunft. 03.07.2020, 12.30 Uhr

(mah) Eigentlich hätte die 8. Generalversammlung des Stanser Bistro Interculturel am 07. April stattfinden sollen. Aus bekannten Gründen musste diese verschoben werden. So trafen sich die «Bistroaner», wie sich die Freunde des Bistro Interculturel nennen, knapp zwei Monate später in der Konzerthalle des Jugendhauses Senkel in Stans – natürlich mit eineinhalb Metern Abstand und vorhergehender Händedesinfektion – zur jährlichen Versammlung.

Das Bistro ist auf Freiwillige angewiesen

Auch im vergangenen Jahr habe das Bistro, ganz getreu seinem Ziel, Menschen verschiedener Herkunft und Kultur zusammengebracht. Die Angebote des Bistros reichen von Sportveranstaltungen, über Kulturanlässe, bis zu regelmässigen Bildungsangeboten. Das älteste dieser Angebote ist das «gloBall»: Seit der Vereinsgründung treffen sich dabei jeden Sonntag zwischen 30 und 40 Teilnehmer zum gemeinsamen Spiel: «Inzwischen organisieren sich die Teilnehmenden komplett selbständig», so Lukas Moor, Koordinator des Bistro Interculturel.

Die vielen Angebote seien nur möglich dank dem zeitintensiven Engagement von vielen Freiwilligen, betont der Vorstand in seiner Medienmitteilung. So arbeite das Bistro bei vielen Angeboten etwa mit Firmgruppen zusammen, von welchen sich einige nach der Firmung weiter als Freiwillige engagieren. Bei den Deutsch-Treffen seien beispielsweise 15 Freiwillige als Deutschlehrpersonen im Einsatz.

Präsident des Vereins tritt nach fünf Jahren zurück

Eine durchgeführte Bedürfnisanalyse habe dem Bistro Tendenzen für die Zukunft offenbart, so der Verein. Es habe sich gezeigt, dass vor allem Bildungsangebote immer beliebter werden. «Geflüchtete Menschen möchten sich auch persönlich weiterentwickeln», so Lukas Moor, der die Bedürfnisanalyse durchgeführt hat. Dank einer sauberen Rechnungsführung werde das Bistro auch in Zukunft auf sich ändernde Bedürfnisse eingehen können: So wurden beispielsweise die «FemmesTische», Gesprächsrunden für Frauen, durch Männer-Tische ergänzt.

An der Versammlung musste Balz Wolfisberg, seit acht Jahren im Vorstand und seit fünf Jahren Präsident des Bistro Interculturels, verabschiedet werden. «Zum Abschluss gibt es nur eines zu sagen: Ein riesiges Danke, Balz!», resümierte der neue Co-Präsident Patrik Näpflin. Balz Wolfisberg habe sich als vielseitige und engagierte Persönlichkeit für die Begegnung von Menschen in Nidwalden eingesetzt.

Der am Versammlungsabend frisch gewählte Co-Präsident Patrik Näpflin wird ab kommendem Herbst durch eine Co-Präsidentin ergänzt werden. Balz Wolfisberg bleibt im Vorstand bis das neue Co-Präsidium eingearbeitet ist. Alle bisherigen Vorstandsmitglieder wurden in ihrem Amt bestätigt; Marianne Lüthi wurde einstimmig als neues Vorstandsmitglied willkommen geheissen. Eine Änderung gibt es auch in der Leitung des Deutsch-Treffen zu vermelden: Die Lehrerin Alexandra Hürlimann übernimmt die Koordination und Gesamtleitung von Céline Raemy.