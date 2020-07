Neuer Küchenchef in der Villa Honegg Der bisherige Küchenchef David Zurfluh hat die Villa Honegg verlassen und Platz gemacht für Volker Weitkunat. 16.07.2020, 14.36 Uhr

Volker Weitkunat ist seit Juli 2020 neuer Küchenchef in der Villa Honegg. Bild: PD

(pd) Volker Weitkunat (Bild) tritt im Fünf-Sterne-Superior-Boutique-Hotel Villa Honegg auf dem Bürgenstock als Küchenchef die Nachfolge von David Zurfluh an. Weitkunat habe sich eine Karriere in Führungspositionen in renommierten Hotels im Bündnerland wie dem Hotel Kulm, dem Bistro im Hotel Cristallo oder dem Waldhotel National, Arosa aufgebaut, teilt die Hotel Villa Honegg AG mit.