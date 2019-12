Neuer Schulleiter in Emmetten Robert Schüpfer übernimmt die Stelle ab dem Schuljahr 20/21 23.12.2019, 05.00 Uhr

Robert Schüpfer, ab Schuljahr 20/21 neuer Schulleiter in Emmetten. Bild: PD

(pd/fhe) Die Personalkommission des Schulrats Emmetten und des Kreisschulrats Emmetten-Seelisberg hat Robert Schüpfer aus Büren (Bild) zum Schulleiter ab dem Schuljahr 20/21 gewählt. Der 42-Jährige wird Nachfolger von Thomas Zberg, der per 1. August Schulleiter an seinem Wohnort Schattdorf wird. Robert Schüpfer habe langjährige Unterrichtserfahrung auf allen Stufen, schreibt der Schulrat. Er besitzt ein Lehrdiplom für die Primarschule und einen Master für die Sekundarstufe der PH Luzern. Zurzeit absolviert er ein Certificate of Advanced Studies in Betriebswirtschaft.