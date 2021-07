Neues Buch «Paris» ist wie eine kleine Liebeserklärung an die Stanserhorn-Bahn In Blanca Imbodens neuestem Roman geht es um den Stanser Hausberg, den die Schwyzerin bestens kennt. Mit dem Buchtitel hat die Geschichte relativ wenig zu tun. Kristina Gysi 05.07.2021, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Stanserhorn-Bahn, hier bei schönem Wetter unterwegs auf den Berg.

Boris Bürgisser (Stans, 15. Juli 2013)

Kontrastreich ist der Weg auf das Stanserhorn. Der erste Teil davon kann in der 128 Jahre alten Standseilbahn zurückgelegt werden. Gemächlich ruckelt der Holzwagon den Berg empor, ächzt und seufzt über die alten Gleise, vorbei an Wohnhäusern, hübschen Gärten und Kuhweiden. Man bräuchte nur die Hand auszustrecken, um das hohe Gras mit den Fingerspitzen zu streifen. Darf man aber nicht. Ein ins Holz geschraubtes Messingschild macht die Fahrgäste darauf aufmerksam, dass das Hinauslehnen verboten ist.

Der Bähnler steht ganz vorne und sieht Dinge vorbeiziehen, die er schon Tausende Male gesehen haben muss – die ihm aber doch nicht zu verleiden scheinen. Selbst heute nicht, an diesem regnerischen Sonntag. Ein anderer Holzwagon fährt entgegen, auch hier steht ein Schaffner ganz vorne. Die beiden Männer winken sich zu, wie sie sich wohl schon ebenfalls Tausende Male zugewunken haben.

Und dann der Wechsel: Raus aus der heimeligen Standseilbahn, rein in die hochmoderne Gondel – viel Eisen und Glas anstelle von Holz. Das Rumpeln und Knacken weichen einem gleichmässigen, mechanischen Summen. Heute ist das Dach der Cabrio-Bahn beinahe leer. Die meisten Passagiere flüchten sich ins Innere der Gondel, bevor sie die schützende Überdachung der Station verlässt. Sehen kann man heute ohnehin nicht viel, die Stahlseile verlieren sich im nebeligen Nichts, Nieselregen färbt die Holzlatten des Gondeldachs dunkelbraun.

Blanca Imboden signiert die Bücher ihrer treuen Leserschaft. Bild: Kristina Gysi (Stanserhorn, 4. Juli 2021)

Es sind solche Tage, die Blanca Imboden nicht vermisst, wenn sie an ihre Zeit als Bähnlerin bei der Stanserhorn-Bahn zurückdenkt. An Tagen wie diesen habe sie sich, dick eingepackt, wie ein Michelin-Männchen gefühlt. Unfähig, wieder aufzustehen, wenn sie hinfallen würde. Das erzählt sie auf dem Gipfel des Stanserhorns. Im Drehrestaurant Rondorama steht sie inmitten aufmerksamer Zuhörer und schildert, wie ihr neuestes Buch zu Stande gekommen ist. «Paris» heisst es und hat eigentlich kaum etwas mit der Grossstadt zu tun. Der Untertitel, «Ein Stanserhorn-Roman», trifft es besser.

Ihre Verbindung zu der Bahn ist eine besondere. In den Jahren 2018 und 2019 ist Imboden bei jedem Wetter den Berg hinauf- und hinuntergefahren und hat die Fahrgäste auf dem Dach der bis heute einzigartigen Cabrio-Gondel empfangen. Kurz nach dem unerwarteten Tod ihres Mannes habe ihr diese Aufgabe geholfen, nicht den Mut und den Lebenswillen zu verlieren. Und auch heute, wo sie nicht mehr Bähnlerin ist, geniesst sie den Blick ins entgegenschwebende Tal so, als hätte sie es noch nie zuvor gesehen.

Das Buch ist eine Mogelpackung

Ein bisschen von ihrem eigenen Leben steckt also auch in ihrem neuesten Werk. Den Namen hat es einem seiner Vorgänger zu verdanken. Im Roman «Arosa» ist von einem Buch namens «Paris» die Rede. «Mein Verlag und ich haben unzählige Anfragen erhalten, wo man das Buch denn kaufen könne. Dabei war es frei erfunden», so Imboden. Um der allgemeinen Verwirrung Einhalt zu gebieten, kam nur eines in Frage: ein Buch namens «Paris» zu schreiben.

Eigentlich ist es aber eine Mogelpackung, gibt Imboden offen zu. Die Stadt wird nur am Rande gestreift, eigentlich spielt die Geschichte auf und am Stanserhorn. Passende Anekdoten dazu kennt Imboden aus ihrer Zeit als Bähnlerin reichlich: «Eine Passagierin fragte zum Beispiel einmal: Was ist denn hier die Fahrtrichtung?» Prompt erntet die Schwyzerin Gelächter aus dem Publikum. Treue Leser, Freunde und Bekannte sind trotz des schlechten Wetters zur Buchvernissage auf dem Stanserhorn gekommen. Nach Imbodens Ausführungen und urchigen Musikeinlagen werden Bücher signiert, bevor es durch die Nebelsuppe zurück nach Stans geht.

Hinweis: Weitere Informationen zum Buch auf der Website von Blanca Imboden.