Wolfenschiessen erhält digitalen Dorfplatz

Neuheit Wolfenschiessen hat neuen Dorfplatz – in digitaler Form Als erste Nidwaldner Gemeinde führt Wolfenschiessen den digitalen Dorfplatz Crossiety ein. Das soll die Kommunikation untereinander verbessern. 14.10.2022, 17.38 Uhr

«Das Zusammenleben in Wolfenschiessen, Oberrickenbach, Grafenort und Umgebung soll aktiver und attraktiver werden – lokal und regional», das schreibt die Gemeinde in einer Medienmitteilung. Um dieses Ziel zu erreichen, wird am 26. Oktober der digitale Dorfplatz von Crossiety mit einem Informationsanlass für alle Einwohnerinnen und Einwohner offiziell eingeführt. Damit ist Wolfenschiessen die erste Gemeinde im Kanton Nidwalden, welche diese digitale Neuheit einführt. Der digitale Dorfplatz Crossiety ist geschaffen worden, um den Informationsfluss und den Zusammenhalt innerhalb der Bevölkerung, auch im digitalen Zeitalter, zu fördern und zu stärken.

So präsentiert sich die App auf dem Smartphone. Bild: Archiv NZ

Engagement und Partizipation vereinfachen

«Der digitale Dorfplatz, des Schweizer Start-ups Crossiety, ist eine lokale und vertrauenswürdige Kommunikationslösung für Gemeinden, Städte und Regionen», schreibt die Gemeinde in der Medienmitteilung weiter. In der Schweiz und in Deutschland sind bereits über 110 Gemeinden und Städte auf Crossiety aktiv mit dabei, so etwa die Gemeinde Alpnach (unsere Zeitung berichtete). Mit der Einwohner-App verfolgt die Gemeinde Wolfenschiessen das Ziel, das Engagement und die Partizipation in der Gemeinde, mit Hilfe einer übersichtlichen digitalen Kommunikation zu vereinfachen.

«Der digitale Dorfplatz Crossiety stellt eine ideale Kombination zwischen den sozialen Medien und den lokalen Bedürfnissen dar», ist die Gemeinde überzeugt. Gleichzeitig werde dabei auch auf einen hohen Datenschutz gesetzt. Generell gestalten und beleben die Nutzerinnen und Nutzer die Plattform, indem sie Anliegen und Informationen mitteilen, auf Veranstaltungen hinweisen oder Umfragen lancieren. Es werden lokalrelevante Diskussionen geführt und Beiträge wie «Ich suche/biete» aufgegeben. Zudem können alle Personen eine kostenlose Gruppe eröffnen, um sich in bestehenden Gemeinschaften auszutauschen oder sogar neue Interessengemeinschaften zu bilden.

Gemeinde nutzt neuen Kommunikationsweg

«Mit der innovativen App ist es möglich, in Echtzeit zu kommunizieren und sich über die neuesten Geschehnisse in der Gemeinde Wolfenschiessen und der Region zu informieren», so die Gemeinde. Auch die Gemeindeverwaltung wird diesen Kommunikationsweg zukünftig des Öfteren nutzen, um die Bevölkerung mit den aktuellsten Informationen aus der Gemeinde zu beliefern. (pd/zf)

Hinweis: Wer Crossiety nutzen will, registriert sich kostenlos mit seinem Wohnort. Die Einwohner-App kann ab sofort genutzt werden.