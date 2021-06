Orientierungslauf Nichts verändert am Laufkonzept Die Orientierungslauf-Trophy von der OLG Nidwalden+Obwalden im Kernwald ist wieder gestartet. Klaus Joller-Graf 11.06.2021, 15.52 Uhr

Die letzten kartentechnischen Instruktionen vom Vater, bevor es an den Start geht. Bild: PD

Nachdem im vergangenen Jahr die Orientierungs-Trophy der OLG Nidwalden+Obwalden (OLG NOW) mit einem straffen Sicherheitskonzept durchgeführt werden konnte, waren Elisabeth Odermatt Niederberger und ihr Team auch in diesem Jahr zuversichtlich. Dass dann noch Lockerungen möglich waren, erleichterte die Organisation sogar etwas.

«Wir haben bewährte Elemente des letztjährigen Konzepts beibehalten und sogar noch ergänzt», erklärt die Leiterin des Anlasses. So wurde wiederum mit einer Voranmeldung über die Website der OLG NOW gearbeitet und neu war bargeldloses Bezahlen beim improvisierten Wettkampfzentrum im Kernwald möglich.

Nichts verändert wurde am Laufkonzept. Die OL-Trophy sollte als bewährter Mittwochabend-Lauf Kindern, Jugendlichen und Familien mit wenig und mit viel OL-Erfahrung eine gute Möglichkeit bieten, Sport zu treiben und den Wald zu erleben. «Etwa ein Drittel der über 80 Teilnehmenden startet auf der Smiley-Bahn. Ein Weg mit Richtungsentscheidungen an Kreuzungen. Und sollte man einmal eine falsche Abzweigung erwischen, so kommt man an eine Markierung, die einem signalisiert, dass man es mit einem anderen Weg versuchen sollte», unterstreicht Elisabeth Odermatt Niederberger die Einsteigerkategorie.

Daneben gibt es aber auch die B-Bahn für Leute mit etwas Orientierungslauf-Erfahrung und die C-Bahn für alle, die sich Lauftechnisch wirklich herausfordern lassen wollen. Dass der Orientierungslauf eine Natursportart ist, zeigte sich am vergangenen Mittwoch sehr deutlich.

Ein heftiger Regenschauer platzte mitten in den Abendlauf und einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen effektiv frisch geduscht ins Ziel. Die nächsten OL-Trophy Anlässe finden am 16. und am 23. Juni statt.

Hinweis

Weitere Informationen unter: www.olg-now.ch.