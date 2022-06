An Pfingstmontag dürften Läden in Nidwalden/Obwalden offen haben

Nid-/Obwalden Am Pfingstmontag dürfen die Läden offen haben – trotzdem haben die meisten zu Der Länderpark hat am Pfingstmontag offen. Das darf er, weil dieser Tag in Nidwalden nicht als Feiertag gilt. Andere machen davon aber nicht Gebrauch. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 03.06.2022, 05.00 Uhr

Der Länderpark ist seit 2017 jeweils am Pfingstmontag geöffnet. Bild: Matthias Piazza (Stans, 1. Juni 2022)

Der Pfingstmontag ist ein Feiertag, also haben die Läden zu. Diese Schlussfolgerung ist falsch. Am kommenden Pfingstmontag hat der Länderpark nämlich von 10 bis 18 Uhr offen. «Der Pfingstmontag ist im Kanton Nidwalden kein Feiertag im eigentlichen Sinne», klärt auf Anfrage der kantonale Arbeitsinspektor Lars Achermann auf. «Darum dürfen an diesem Tag die Geschäfte offen haben, wenn sie wollen, ohne dass sie dafür eine spezielle Bewilligung brauchen.» Als «richtige» Feiertage gelten gemäss kantonalem Ruhetagsgesetz Neujahr, der Seppitag, Karfreitag, Ostersonntag, Auffahrt, Pfingstsonntag, Fronleichnam, der Bundesfeiertag, der Bettag, Mariä Himmelfahrt, Allerheiligen, Mariä Empfängnis und der Weihnachtstag. Den Geschäften steht es aber frei, an zwei solcher Tage oder Sonntage pro Jahr offen zu haben, sofern sie dies vorgängig beim kantonalen Arbeitsamt anmelden. Beliebt dafür sind häufig der Seppitag (19. März) und Mariä Empfängnis (8. Dezember).

Auch in Obwalden ist weder nach dem Arbeitsgesetz noch nach dem kantonalen Ruhetagsgesetz der Pfingstmontag als Feiertag oder Ruhetag eingestuft. Darum dürfen die Geschäfte am Pfingstmontag geöffnet haben, heisst es auf Anfrage beim Obwaldner Amt für Arbeit.

Für Länderpark lohnend

Seit 2017 hat der Länderpark am Pfingstmontag jeweils geöffnet. Das lohnt sich gemäss Migros-Mediensprecherin Antonia Reinhard. Bei schlechtem Wetter seien die Umsätze gar höher als an einem regulären Wochentag. «Wir profitieren an diesem Tag auch von unserer Lage an der Nord-Süd-Achse.» Eine Rolle spiele auch die Konkurrenz. Ausschlaggebend sei aber die Jahresplanung, die die Migros als Besitzerin des Stanser Länderparks mit den Vertretern der Mieterschaft erstelle. Im Gegensatz zu früheren Jahren hat der Länderpark am Pfingstmontag von 10 bis 18 Uhr statt bis 20 Uhr offen. Damit reagiere man auf die Kundenströme, die an solchen Tagen konzentrierter verlaufen würden als an einem normalen Tag.

Auch wenn sich Mitarbeitende im Verkauf gewohnt seien, zwischendurch einen Sondereinsatz zu leisten, sei die Migros zurückhaltend bei der Ausdehnung von Sonderöffnungszeiten, was geschätzt würde. «So hat der Länderpark im Gegensatz zu anderen Einkaufscentern am Ostermontag nicht geöffnet», so Antonia Reinhard. In Obwalden bleiben die Migros-Filialen am Pfingstmontag trotzdem geschlossen, ausser jene in Engelberg.

Die Coop-Filialen in Nidwalden und im Sarneraatal bleiben am Pfingstmontag zu. «Wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass offene Verkaufsstellen am Pfingstmontag nicht den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden entsprechen», sagt dazu Coop-Mediensprecher Dean Fuss. Lidl hat gemäss Website am 6. Juni in Sarnen offen, nicht aber in Stans. Aldi hat seine Filiale in Sarnen hingegen am Pfingstmontag geschlossen.

Auch andere Einkaufscenter haben offen Offen am Pfingstmontag haben auch der Pilatusmarkt (Kriens), das Emmen-Center (Emmen) und die Mall of Switzerland (Ebikon). Die Migros Schweizerhof, das Shopping-Center Schönbühl (Luzern), der Surseepark (Sursee), das Einkaufscenter Zugerland (Steinhausen), die Einkaufsallee Metalli (Zug), das Urnertor (Bürglen) und das Mythen-Center (Schwyz) haben geschlossen. (map)

