Nid-/Obwalden Auch die Zentralbahn will Strom sparen – doch das Einsparungspotenzial beim Heizen ist gering Ob es in den Zügen der Zentralbahn diesen Winter kälter wird, steht noch nicht fest. Intensiviert wurde jedoch die Schulung der Lokführer. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 12.10.2022, 05.00 Uhr

Die Zentralbahn geht bei der Heizung über die Bücher. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 11. Oktober 2022)

In Zügen und Bussen sowie in Büros der Verkehrsunternehmen sollen die Heizungen heruntergefahren werden, in Bahnhöfen sollen überflüssige Lampen abgestellt werden: Der Verband öffentlicher Verkehr (VöV) empfiehlt seinen Mitgliedern, freiwillig Energie zu sparen. Mit diesen Empfehlungen will der VöV auch verhindern, dass es zu Einschränkungen im öffentlichen Verkehr kommt.

In den Zügen der Zentralbahn sind die Heizungen auf etwa 20 bis 22 Grad eingestellt. Ob sich daran etwas ändert, steht noch nicht fest. «Der Strombedarf ist bei uns schon lange ein Thema, nicht erst seit der Energiekrise», sagt auf Anfrage Gerhard Züger, Leiter Produktion und Rollmaterial bei der Zentralbahn (ZB). Kürzlich traf sich die ZB mit der Hochschule Luzern – Technik und Architektur, um eine Ist-Analyse zu machen. Noch seien allerdings keine Beschlüsse gefallen. «Die Temperaturregelung in den Zügen ist komplex, man kann nicht so einfach die Temperatur runterdrehen. Die Anlage reagiert automatisch auf die Aussentemperatur. Man müsste alles neu justieren.» Zurzeit prüfe man die Option, dass der Lokführer die Heizung in den Zügen manuell einstelle.

Ein Grad kühler spart etwa 1,2 Prozent Strom

Doch sei das Energieeinsparungspotenzial bei der Heizung zu relativieren. «Die Heizung macht nur 20 Prozent des Strombedarfs eines Zuges aus. Stellt man die Heizung ein Grad kühler, spart man davon 6 Prozent, also gesamthaft nur etwa 1,2 Prozent», rechnet Gerhard Züger vor.

Der Löwenanteil des Stroms wird für den Antrieb der Fahrmotoren gebraucht, um zum Beispiel den gut 200 Tonnen schweren siebenteiligen Adler-Zug zu bewegen, der auf der Brünigstrecke Luzern–Interlaken Ost unterwegs ist. Dort will die Zentralbahn auch ansetzen.

«Wir schulen unsere Lokführer nun öfters im energieeffizienten Fahren. Wenn zum Beispiel ein Zug pünktlich unterwegs ist, kann er ohne Strom noch ausrollen bis zum Halt.»

Der Bahnhofplatz in Stans, wo die Postautos halten. Bild: Matthias Piazza (30. August 2022)

Postauto hat zurzeit bei den Heizungen in den Bussen noch keine Massnahmen gestartet. Ein Grund sei, dass in den Postautos ohnehin mit der Abwärme des Motors geheizt und dafür kein zusätzlicher Strom nötig sei, heisst es auf Anfrage. Auch dürften die Scheiben nicht vereisen, denn dies würde die Sicht behindern. Bei herbstlichen und winterlichen Aussentemperaturen sei es im Postauto aktuell rund 18 bis 20 Grad warm. Die Innentemperatur hänge auch von der Anzahl Haltestellen beziehungsweise Türöffnungen ab, heisst es weiter.

