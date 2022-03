Berufsbildner Ob- und Nidwaldens plaudern aus Nähkästchen

Nid-/Obwalden Berufsbildnerinnen und Lernende plaudern aus dem Nähkästchen Die Veranstaltung «Lehrstellensuche. Startklar?» ist ein Puzzleteil im ganzen Berufswahlprozess. Matthias Piazza 18.03.2022, 15.51 Uhr

Auch ein Bestandteil des Berufswahlprozesses: der Berufsinformationstag, hier bei der Druckerei Engelberger AG. Bild: Matthias Piazza (Stans, 5. Oktober 2020)

Welche Form soll ich für die Bewerbung wählen? Briefpost, E-Mail? Oder soll ich gar ein Video drehen? Soll ich mich auf eine Lehrstelle konzentrieren oder wären mehrere Pfeile im Köcher die bessere Strategie? Auf dem Weg zur Traumlehrstelle tauchen wohl viele solcher und ähnlicher Fragen auf. Antworten darauf finden Nid- und Obwaldner Jugendliche, die für 2023 eine Lehrstelle suchen, an der von den beiden Kantonen gemeinsamen Veranstaltung «Lehrstellensuche. Startklar?».

Dabei gehe es nicht darum, wie man einen perfekten Lebenslauf oder ein Motivationsschreiben verfasst. «Solches und Ähnliches lernen die Schülerinnen und Schüler in der Schule im Rahmen des Berufswahlunterrichtes. Die Lehrpersonen machen das wirklich toll», sagt Sandra Portmann Odermatt, Leiterin der Berufs- und Studienberatung Nidwalden, welche den Anlass zusammen mit der Berufs- und Weiterbildungsberatung Obwalden durchführt.

Sandra Portmann Odermatt, Leiterin Berufs- und Studienberatung Nidwalden. Bild: Matthias Piazza (Stans, 5. Oktober 2020)

«An unserer Informationsveranstaltung sprechen Berufsbildnerinnen und Berufsbildner über ihre eigenen Erfahrungen mit Lehrstellensuchenden, erzählen, worauf sie beim Selektionsprozess achten. Und Lernende erzählen aus ihrer Perspektive.» Gutes Auftreten, Zuverlässigkeit, vorbereitet an einem Bewerbungsgespräch erscheinen, sich zuvor Wissen über den bestimmten Beruf aneignen, um nicht den Eindruck zu vermitteln, dass man von einem anderen Stern käme: Solche und viele andere Dinge würden die Veranstaltungsteilnehmenden sicher erfahren. Auch würden sie etwa darauf hingewiesen, dass nicht alle Lehrbetriebe gleich vorgehen bei der Auswahl ihrer Lehrlinge.

Anlass auch für Eltern gedacht

Je nach Branche sei es aktuell einfacher, eine Lehrstelle zu finden, so etwa in der Gastronomie, im Baugewerbe oder im Detailhandel. «Doch in der Informatik, in gewissen Gesundheitsberufen oder in gestalterischen Berufen treffen immer noch viele Bewerbungen ein und da lohnt es sich, sein eigenes Bewerbungsdossier sorgfältig zusammenzustellen und sich dafür Tipps einzuholen», so Sandra Portmann.

Der Anlass, der pandemiebedingt 2020 und 2021 ausfiel, richtet sich nicht nur an die Jugendlichen, sondern auch an die Eltern. Sandra Portmann spricht dabei von einem Puzzleteil im ganzen Berufswahlprozess, nebst der Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken und Schwächen, den Interessen, dem Besuch von Berufsinformationstagen und Schnupperlehren.

Hinweis: «Lehrstellensuche. Startklar?». Mittwoch, 30. März 2022, 19.30 Uhr, Kantonsschule Obwalden, Mehrzwecksaal, Rütistrasse 5, Sarnen. Weitere Infos: www.netwalden.ch.