Nid-/Obwalden Berufslehre: Nidwaldner Präsident des Gewerbeverbandes warnt vor übereilten Entscheiden Neu sollen Firmen ihre Lehrstellen eineinhalb Jahre vor Lehrbeginn publizieren dürfen. Dahinter steht auch Andrea Egli von der Berufsberatung Obwalden. Doch der Entscheid ist umstritten. Matthias Piazza 19.12.2020, 05.00 Uhr

Betriebe publizieren auf der staatlichen Lehrstellenplattform (Lena) ihre Lehrstellen höchsten ein Jahr im Voraus. Zu spät, findet die Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK). Geht es nach ihr, sollen sich die Schüler bereits in der zweiten Oberstufe um eine Lehrstelle kümmern statt wie bisher in der dritten. Darum hat sie beschlossen, dass die Lehrstellen vier Monate früher auf Lena veröffentlicht werden, wie Radio SRF am Donnerstag berichtete.