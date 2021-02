Nid-/Obwalden David Rohrer ist der neue Präsident des Schwingerverbands Wachtablöse beim Ob- und Nidwaldner Schwingerverband: Auf André Sigrist folgt als Präsident David Rohrer aus Sachseln. Franz Niederberger 04.02.2021, 18.05 Uhr

Der abtretende (links) und der neue Schwingerverbandspräsident: André Sigrist und David Rohrer. Bild: Franz Niederberger (Sachseln, 26. Januar 2021)

Sportverband Fünf Vorstandsmitglieder des Ob- und Nidwaldner Schwingerverbandes (ONSV) hatten auf die Delegiertenversammlung 2021 hin ihren Rücktritt eingereicht: André Sigrist, Präsident, Martin Rohrer, Techn. Leiter, Dominik Durrer, Sekretär, Kurt Wolf, Jungschwingerleiter, und Franz Niederberger, Archivar/Medienchef. Dank guter Personalplanung konnten die Abgänge problemlos kompensiert werden. An eine physische Delegiertenversammlung im üblichen Rahmen war nicht zu denken, eindeutig fielen die Resultate der schriftlichen Abstimmung aus.

Zum neuen Präsidenten wurde David Rohrer gewählt. Technischer Leiter wird Peter Imfeld, Lungern, Karl Durrer ist neuer Leiter Jungschwingen, und Christoph Imfeld, Lungern, amtet neu als Medienchef. Die weiteren Neugewählten heissen Corina Durrer als Vertreterin der Schwingersektion Nidwalden, Toni Durrer als Vertreter Schwingersektion Kerns und Werner von Wyl, er vertritt die Schwingersektion Sarnen. Thomas Achermann ist heuer Kampfgerichtspräsident.

«Natürlich hätte ich gerne an der DV meinen Rücktritt im gemütlichen Rahmen mit Freunden gefeiert, aber die Situation liess dies leider nicht zu. Rückblickend durfte ich als ONSV-Präsident sehr schöne Stunden und, wenn ich an das ESAV in Zug denke, grossartige sportliche Erfolge erleben», hält der abtretende Präsident André Sigrist fest. Sigrist vertritt den ONSV weiterhin als Vizepräsident im Innerschweizer Schwingerverband.

Der Jahresausblick lässt Vorfreude aufkommen

«Nach vorne schauen» ist die Devise von David Rohrer, der davon ausgeht, wieder Schwingfeste mit vielen Zuschauern besuchen zu dürfen. Dass es dieses Jahr vor allem wieder sportliche Schlagzeilen gibt, hofft der neue Technische Leiter Peter Imfeld: «Die Schwinger wollen wieder ran, ein geordnetes Training ist momentan leider noch nicht möglich. Ich hoffe auf baldige Lockerungen von Bund und Kan­tonen.»

Die Saison­höhepunkte werden der Jubi­läumsschwinget 125 Jahre ESV in Appenzell (5. September) und der Kilchberger Schwinget (25. September) sein. Das Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest 2022 wird in Kerns stattfinden.