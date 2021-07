Hochwassersituation in Ob- und Nidwalden bleibt angespannt

Nid-/Obwalden Die Engelbergeraa führt dreimal so viel Wasser wie sonst Die Hochwassersituation bleibt angespannt. Stansstad und Sachseln stehen teilweise unter Wasser. Und die Seepegel könnten noch weiter steigen. Matthias Piazza und Florian Pfister 16.07.2021, 07.09 Uhr

Die Engelbergeraa, aufgenommen von der Ennetbürgerstrasse aus. Bild: Matthias Piazza (Buochs, 15. Juli 2021)

Auch wenn es in der Nacht auf Donnerstag nicht so stark geregnet hat wie befürchtet: Der Pegel des Vierwaldstättersees stieg weiter. 434,78 Meter wurden am Donnerstagmittag gemessen, womit die Grenze zum Hochwasser der höchsten Stufe 5 (434,75 Meter) überschritten ist, schreibt der Kanton. In Stansstad steht der Dorfplatz seit Dienstag unter Wasser und ist grossräumig abgesperrt. Für betroffene Anwohner ist die Zufahrt zu den Liegenschaften nur sehr eingeschränkt möglich, die Feuerwehr errichtete provisorische Stege. «Fast wie Venedig im Sommer», sagte ein Passant.

Gleich beim Dorfplatz befinden sich mehrere Restaurants, unter anderem das «Rössli». Die Mitarbeiter pumpten Wasser aus den Innenräumen. Sie taten ihr Möglichstes, dass das Wasser von den Seiten nicht hineinfliesst. Das Team dichtete die Türen ab. Wobei dennoch Wasser hineingelange, sagte Mitinhaberin Angela Christen. «Das Wasser kommt auch von unten.» Der Eingangsbereich des Restaurants liegt tief, weshalb bereits am Donnerstag klar war: Teppiche und Geräte müssen ersetzt oder zumindest getrocknet werden. Wenigstens seien nicht alle Bereiche betroffen, sagte Angela Christen. «Zum Glück liegt nicht alles so tief wie der Eingang.»

Das Team des Restaurants Rössli rund um Mitinhaberin Angela Christen versucht, die Schäden möglichst gering zu halten. Bild: Florian Pfister (Stansstad, 15. Juli 2021)

Sandra Tadross aus Ennetbürgen spazierte gerade mit ihrem Hund Buddy durch die Wassermassen. Sie laufe regelmässig am See in Stansstad entlang, nun wollte sie einen Augenschein nehmen. «Bei der Fahrt musste ich mit dem Auto an manchen Stellen vorsichtig sein.» Buddy müsse sich noch etwas daran gewöhnen, durch das Wasser zu laufen. Sandra Tadross besitzt den Hund erst seit zehn Tagen. Etwas weiter bei der Bahnhofstrasse dichteten Anwohner ihr Daheim mit Sandsäcken ab. Aber auch hier kommt das Wasser von unten ins alte Gebäude. Es sei bereits das dritte Mal, dass sie eine solche Situation erleben.

Sandra Tadross aus Ennetbürgen geht mit ihrem Hund Buddy in den Wassermassen spazieren. Bild: Florian Pfister (Stansstad, 15. Juli 2021)

Zwangspause für Open-Air-Kino

Auch in anderen Nidwaldner Seegemeinden sind öffentliche Bereiche und Wege sowie Strassen aus Sicherheitsgründen gesperrt, so auch der Seeweg und das Aawasseregg in Buochs. Und das Open-Air-Kino im Strandbad Buochs-Ennetbürgen musste seine Infrastruktur abbauen und die Filme auf nächste Woche verschieben. Die Kantonsstrasse zwischen Stans und Engelberg ist nördlich der Parketterie in Wolfenschiessen nur einspurig befahrbar. Zwischen Wolfenschiessen und Engelberg fahren nach wie vor keine Züge. Die Strasse zwischen Emmetten und Seelisberg ist im Bereich des Dürrensees gesperrt, der Verkehr wird wechselseitig über eine einspurige Notstrasse geführt. Auch die Fähre zwischen Beckenried und Gersau fährt zurzeit nicht, die Kursschiffe der SGV haben ihren Betrieb ebenfalls eingestellt.

Die Situation bei der Engelbergeraa hat sich leicht entspannt, nachdem in der Nacht auf Mittwoch Abflusswerte von bis zu 120 Kubikmetern pro Sekunde in Buochs gemessen worden sind. Am Donnerstagnachmittag um 14.10 Uhr flossen noch 86 Kubikmeter pro Sekunde in den Vierwaldstättersee, rund dreimal so viel wie an einem normalen Sommertag. Beim Jahrhunderthochwasser 2005 wurden allerdings Abflussmengen von maximal 230 Kubikmetern pro Sekunde registriert.

Bäche führen viel Wasser, die Böden sind durchtränkt

Toni Käslin, Ob- und Nidwaldner Feuerwehrinspektor. Bild: NZ

Von einer echten Entspannung will der Ob-/Nidwaldner Feuerwehrinspektor Toni Käslin nicht reden. «Ich gehe davon aus, dass der Seepegel weiter steigt. Die Engelbergeraa und die Bäche führen noch sehr viel Wasser, die Böden sind durchtränkt und zudem sind weitere Niederschläge angekündigt.» So steige auch die Gefahr von lokalen, überraschenden Hangrutschungen.

Für den Fall, dass die Engelbergeraa zwischen 125 und 150 Kubikmeter pro Sekunde Wasser führen würde, würde dieses «Zuviel» an Wasser über den Entlastungskorridor in Buochs geführt. Es würde das Flussbett kontrolliert verlassen und über den Flugplatz in den Vierwaldstättersee fliessen, was allerdings Kulturland in Mitleidenschaft ziehen würde. Diese Massnahme sei in den letzten Tagen vorbereitet worden, habe bisher jedoch nicht ausgelöst werden müssen. Ein Bagger würde bereitgestellt, um Baumstämme aus der Engelbergeraa zu fischen, welche den Durchfluss unter der Brücke der Ennetbürgerstrasse verstopfen könnten.

«Auch wenn der Seepegel weiter ansteigt, sind zum jetzigen Zeitpunkt weniger Schäden zu erwarten im Vergleich zum Hochwasser 2005. Wir haben aus dem Ereignis vor 16 Jahren gelernt und sind nun besser vorbereitet», hält Toni Käslin fest. So könnten die Gemeinden dank Notfallplanung schnell reagieren. Und in Seenähe würden Bewohner auf Wunsch per SMS von der Nidwaldner Sachversicherung rechtzeitig alarmiert, um ihr Haus vor einem drohenden Hochwasser zu schützen. «Und die Feuerwehren sind gut vorbereitet und werden durch den Zivilschutz mit Abfüllen von Sandsäcken unterstützt.»

Das Quartier Ried steht im Wasser. Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 15. Juli 2021) Garagen im Quartier Ried sind geflutet. Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 15. Juli 2021) Ein Schwan dringt ins Quartier vor. Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 15. Juli 2021) Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 15. Juli 2021) Diese Anwohner des Quartiers Ried wissen, was sie anziehen müssen. Bild: Florian Pfister (Sachseln, 15. Juli 2021) Der Garten ist ebenfalls überflutet. Bild: Florian Pfister (Sachseln, 15. Juli 2021) Das Quartier Ried steht im Wasser. Bild: Florian Pfister (Sachselns, 15. Juli 2021) Überschwemmung am Sarnersee. Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 14. Juli 2021) Auch das Trampolin steht bereits unter Wasser.

Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 14. Juli 2021) Überschwemmung am Sarnersee. Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 14. Juli 2021) Sarnersee Bild: Leser Hubert Wallimann (15. Juli 2021) Sarnersee beim Ruderzentrum Bild: Leser Hubert Wallimann (15. Juli 2021) Beachvolleyballfelder in Sarnen unter Wasser Bild: Leserreporterin Dorfplatz Stansstad: Erste Brücken werden aufgebaut... Bild: Florian Pfister (Stansstad, 14. Juli 2021) ... damit die Fussgänger trocken laufen können. Bild: Florian Pfister (Stansstad, 14. Juli 2021) Der Dorfplatz ist voll Wasser Bild: Florian Pfister (Stansstad, 14. Juli 2021) Schiffländi Stansstad - viel fehlt nicht mehr. Bild: Florian Pfister (Stansstad, 14. Juli 2021) Der Dorfplatz von Stansstad ist unter Wasser Bild: Urs Flüeler / Keystone Stansstad Bild: Urs Flüeler / Keystone Die Engelbergeraa auf Höhe Bürenstrasse bei Büren ist bräunlich gefärbt. Matthias Piazza (Büren, 13. Juli 2021) Blick von der Mündung des Lielibach in Richtung Berg. Bild: Martin Uebelhart (Beckenried, 13. Juli 2021) Am Seebuchtplatz in Buochs wird ein Container mit Schwemmholz abtransportiert. Bild: Martin Uebelhart (Buochs, 13. Juli 2021) Das Schwemmholz am Seebuchtplatz in Buochs. Bild: Martin Uebelhart (Buochs, 13. Juli 2021) Auf dem Dorfplatz in Stansstad ist eine grosse Pfütze, noch handelt es sich dabei aber nicht um eine Überschwemmung vom See. Florian Pfister (Stansstad, 13. Juli 2021) Zwei Schwäne haben es sich in Alpnachstad gemütlich gemacht. Bild: Florian Pfister (Alpnachstad, 13. Juli 2021) Der Steg und der Weg sind bereits seit mehreren Tagen unter Wasser. Bild: Florian Pfister (Alpnachstad, 13. Juli 2021) Auch die Sarneraa ist braun vom angespülten Dreck. Bild: Florian Pfister (Alpnach, 13. Juli 2021) In Kägiswil hat sich ein See gebildet. Bild: Florian Pfister (Kägiswil, 13. Juli 2021) Der Sarnersee ist bereits an manchen Stellen über die Ufer getreten. Bild: Florian Pfister (Sarnen, 13. Juli 2021) So auch hier in Sachseln. Bild: Florian Pfister (Sachseln, 13. Juli 2021)

Sarner- und Alpnachersee teilweise über die Ufer getreten

Die starken Regenfälle haben auch in Obwalden ihre Spuren hinterlassen. Mit 470,85 Meter lag der Pegel des Sarnersees am Donnerstagnachmittag 1,39 Meter über dem mittleren Seespiegel. Die kantonalen Verantwortlichen rechnen aufgrund der Wetterprognose damit, dass sich der Maximalpegel im Bereich der Hochwasser 2004 (471,17 Meter über Meer) und 2007 (470,92 Meter) bewegen wird, was deutlich unter der Marke von 472,42 Meter vom extremen Hochwasser 2005 ist. Wegen des hohen Pegels von Sarnersee und Sarneraa sind der Seeweg zwischen Sachseln und Sarnen und der Aaweg in Sarnen an einigen Stellen für Fussgänger bis auf weiteres gesperrt. Sarner- und Alpnachersee sind an einigen Stellen über die Ufer getreten. Wegen Hangrutschen oder Überschwemmungen sind vereinzelte Strassen vorübergehend gesperrt. Die Zentralbahnstrecke zwischen Giswil und Hergiswil ist unterbrochen.

Das Quartier Ried in Sachseln an der Grenze zu Giswil und nahe dem Campingplatz schien beinahe wie ausgestorben. Die meisten Autos waren in vorläufiger Sicherheit hinter den Wassermassen parkiert. Einzelne Boote waren dort befestigt, wo das Wasser auf der Strasse langsam steigt. Sie dienen als Transportmittel durch die Strassenkanäle. Vereinzelt wagten sich Anwohner zu Fuss hindurch. «Wir sind noch verschont geblieben», sagte ein Anwohner, der im Quartier Ried West wohnt. Dieses sei höher gebaut als jenes der Nachbarn.

Diese Anwohner wissen, was sie anziehen müssen. Bild: Florian Pfister (Sachseln, 15. Juli 2021)

Familien mussten ins Hotel umquartieren

Weit schlechter präsentiert sich die Situation bei Stephan Brüderlin. Statt dem Auto «parkiert» nun das Fischerboot in der Garage, von Wohnen kann nicht mehr die Rede sein. Er gastiert mit seiner Familie bereits seit Sonntag im Hotel Krone in Sarnen. «Als Rieder weiss man, dass das Wasser kommen kann», sagte er. In den meisten Häusern sei kein Wasser. Das Problem liege woanders, bei der Kläranlage. Wenn der Wasserpegel über 470 Meter steige, könnten die Toiletten und die Duschen nicht mehr benutzt werden. Dies sei bereits seit Donnerstag der vergangenen Woche der Fall.

«Meine Tochter geht in die Lehre und muss jeden Abend duschen, da sie einen handwerklichen Beruf ausübt», sagte Stephan Brüderlin weiter. Der Wirt des Hotels Krone habe der Familie geholfen und einen fairen Preis angeboten. Stephan Brüderlin erwartet, dass seine Familie erst Ende der kommenden Woche wieder zu Hause einziehen kann. «Wenn der See sinkt, können andere wieder normal wohnen. Wir müssen warten, bis die Kläranlage wieder funktioniert.»

Das Quartier Ried in Sachseln an der Grenze zu Giswil steht im Wasser. Bild: Florian Pfister (Sachseln, 15. Juli 2021)

Am Freitag sind gemäss SRF Meteo im Norden weitere Regenfälle prognostiziert. Erst am Wochenende sei nur noch mit einzelnen Regenschauern zu rechnen. Voraussichtlich seien die Regenmengen insgesamt etwas tiefer als die Tage zuvor noch erwartet. Um die Gefahrensituation bräuchte es gemäss den Hydrologinnen eine zweiwöchige Trockenphase. Dies sei leider bis auf weiteres nicht in Sicht. Allerdings mache sich nächste Woche Hochdruckeinfluss bemerkbar, sodass zumindest mit drei bis vier meist trockenen Tagen zu rechnen sei. Dies dürfte die Abflüsse zumindest stabilisieren. Allerdings könne es danach wieder zu grösseren Regenmengen kommen, schreibt SRF Meteo weiter.

Die Kantone informieren auf www.nw.ch (Nidwalden) und www.ow.ch (Obwalden) über die aktuelle Hochwassersituation. Abflussdaten und Wasserstand von Flüssen und Seen finden Sie hier. Hier geht's direkt zu den Daten der Engelbergeraa.