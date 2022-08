Hitzesommer: Das sind die Nutzniesser der heissen Temperaturen

Nid-/Obwalden Die Hitze bekommt nicht allen schlecht: Das sind die Nutzniesser der tropischen Temperaturen Der Hitzesommer 2022 bedeutet trockene Wiesen und leere Bachbetten – aber nicht nur. Einige Pflanzen, Menschen und Produkte profitieren vom heissen Klima. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 24.08.2022, 17.19 Uhr

Wespenschutzmittel waren heuer besonders früh gefragt. Symbolbild: PD

Die Hitze liess nur wenige Tage des Verschnaufens. Nach ein bisschen Regen und ein wenig Kühle klettert das Thermometer nun wieder täglich auf über 25 Grad. In den vergangenen paar Monaten standen die hohen Temperaturen oft in negativem Kontext. Ausgetrocknete Wiesen, tiefer Wasserstand, gar Fischsterben im grossen Stil wurden auf das warme Klima zurückgeführt. Doch nicht alle haben gelitten. Wer profitiert in Nid- und Obwalden von der Hitze?

Aufschluss gibt eine Anfrage im Gartencenter Kuster. An dessen beiden Standorten in Stans und Engelberg wachsen allerhand Pflanzen, unter denen es auch welche gibt, die bei trockenem und warmem Klima besonders gut gedeihen. Dazu gehören etwa Palmen, Oliven, Dipladenia, Bougainvillea, Zitruspflanzen und allgemein südländische Pflanzen, wie Urs Strebel, Leiter des Gartencenters, auf Anfrage schreibt. Diese würden bei hohen Temperaturen stärker blühen und wachsen.

Umsatzzunahme ist (noch) nicht zu verzeichnen

Ob sich das auch auf die Verkaufszahlen der Pflanzen auswirkt, kann Strebel zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Dafür habe die Hitzewelle wohl noch «zu wenig lang» angedauert. «Eine Zunahme des Umsatzes ist in diesen Pflanzengruppen aktuell nicht zu verzeichnen», schreibt er.

Tomaten mögen warmes Klima, weswegen die Ernte heuer besonders gut ausfiel. Symbolbild: Patrick Lüthy

Weiter profitieren laut Strebel verschiedene Gemüsearten. «Dank der hohen Temperaturen war die Ernte bei Peperoni, Auberginen und Tomaten dieses Jahr sehr gut, denn dieses Gemüse mag die Wärme.» Laubgehölze haben heuer hingegen Mühe, da ihnen die Feuchtigkeit fehle.

Doppelt so viel Glace verkauft wie letztes Jahr

Deutlich mehr Arbeit als in anderen Jahren gab es für die Familie Bitzi aus Ennetmoos. Auf ihrem Hof werden seit 2017 Glacen mit Zutaten aus dem eigenen Garten produziert. Laut Maya Bitzi hat sich der Verkauf der Glacen seit dem Vorjahr verdoppelt. Sie liefere nun deutlich mehr Produkte in Läden, zudem wurden mehr Glacen für Anlässe bestellt. Auffällige Unterschiede zwischen den verschiedenen Glace-Sorten könne sie aber keine ausmachen.

Die Zahlen seien seit Beginn des Verkaufs vor fünf Jahren kontinuierlich gestiegen, «aber in diesem Jahr ist es schon auffällig», so Bitzi. Grund dafür seien sicher die hohen Temperaturen – aber nicht nur: «Man merkt, dass die Menschen zurück zum Natürlichen wollen», sagt die Bäuerin. «Sie wollen auch wieder mehr ‹Hiäsigs› und sind bereit, mehr dafür zu bezahlen.»

Hamsterkäufe gibt es jetzt bei Holz und Gas

Auch eine Anfrage bei der Landi Sarnen zeigt einen groben Abriss der Bedürfnisse der hiesigen Bevölkerung. So weiss Ladenleiterin Katja Britschgi etwa, dass sich heuer Schutzmittel gegen Wespen, Fliegen und andere Insekten aussergewöhnlich früh zu grosser Zahl verkaufen liessen. «Normalerweise ist die beste Verkaufszeit dieser Produkte im August und im September», sagt sie. «Dieses Jahr hat es aber schon im Juni begonnen.»

Planschbecken und Co. verkaufen sich ebenfalls gut, nur sei es hier schwierig, einen Vergleich zum Vorjahr zu ziehen. «Einerseits, weil es letztes Jahr in dieser Produktsparte Lieferengpässe gab», so Britschgi. Hinzu komme, dass die Leute diesen Sommer wieder verreisen können und deshalb unter Umständen auf ein Planschbecken im Garten verzichten. Gekauft würden sie aber dennoch sehr gut. Ebenso Ventilatoren, Bewässerungsanlagen und Getränke.

Die Verkäufe seien auch anderswo gestiegen, jedoch nicht wegen der Hitze. «Was vor zwei Jahren das WC-Papier war, ist jetzt Holz und Gas», so die Ladenleiterin. «Die Leute machen ‹Angstkäufe›, was meist einen Rattenschwanz mit sich zieht.» Denn eigentlich habe es genügend Holz, aber weil die Leute «hamstern», komme es zu Engpässen bei der Lieferung – und somit zu leeren Regalen in den Filialen.

