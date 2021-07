Lokale Reisebüros leiden unter zurückhaltender Reiselust

Sommerferien Ab ans Meer oder lieber vorsichtig bleiben? Lokalen Reisebüros macht die andauernde Zurückhaltung zu schaffen Zwei Reiseveranstalter aus Ob- und Nidwalden erzählen, ob sich die Reisebranche langsam erholt und wie gross sie das Verlangen nach Ferien bei ihren Kunden spüren. Florian Pfister 03.07.2021, 05.00 Uhr

Sommer, Palmen, Sonnenschein. Im vergangenen Jahr waren Ferien ins Ausland kaum möglich, nun erlauben es manche Länder wieder. Diese Tatsache sei jedoch mit Vorsicht zu geniessen, sagt «JP» (Johann Peter) Wirz, Geschäftsführer von Wirz Travel in Sarnen. «Viele meinen, alles sei wieder wunderbar», sagt er.

«Aber es gibt wenige Länder, in denen man Ferien machen kann. Die meist gewählten Reiseziele heissen Griechenland und Spanien, auch bei grossen Reiseveranstaltern.»

JP Wirz von Wirz Travel organisiert Gruppenreisen. Bilder: Florian Pfister (Sarnen, 2. Juli 2021)

Wirz Travel ist auf Gruppenreisen weltweit spezialisiert. Die Situation habe sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. JP Wirz war am 25. Februar 2020 von Sri Lanka von einer Gruppenreise zurückgeflogen. Das war bis heute die letzte durchgeführte Reise. Noch ist es nicht möglich, in beliebte Destinationen wie Australien oder Kanada einzureisen. Zwar bietet das Unternehmen auch Ferien für Individualreisen an, das helfe aber längst nicht, um die Kosten zu decken:

«Wir können dank der Reserven überleben, aber ich weiss nicht, wie lange.»

Leute warten lieber ab

Das Team um JP Wirz hat aufgehört, die abgesagten Ferien umzubuchen, sondern zahlt die abgesagten Ferien den Kunden zurück. «Der Aufwand ist sonst zu gross.» Erst kürzlich musste er Reisen nach England und Madeira annullieren. Auch die Kunden warten nun lieber ab, als ständig ihre Ferien umbuchen zu müssen. «Ich habe Verständnis dafür», sagt Wirz. «Aber es ist frustrierend.» Auch der Reisedrang in der Schweiz selbst sei nicht so gross, wie man erwarten könnte. Die Ferienwohnungen in Obwalden beispielsweise stünden momentan zu grossen Teilen leer, so JP Wirz:

«Wir haben keine Planungssicherheit und das ist das Schlimmste.»

Teilweise hat Wirz die Vorauszahlungen an Hotels oder Agenturen im Ausland im vergangenen Jahr gar nicht mehr zurückbekommen, lediglich Gutscheine wurden ausgestellt, die Ende dieses Jahrs jedoch ablaufen. «Das nützt uns nichts», sagt JP Wirz. Als Alternative zum Reisegeschäft hat er das alte Büro in ein Holiday-&-Business-Apartment umgewandelt. Zudem verkauft er Gewürze aus Sri Lanka. Mit den Einnahmen unterstützt er den Reiseleiter in Sri Lanka, der die Produkte liefert. Dem Team geht die Arbeit nicht aus und plant bereits Reisen für das nächste Jahr, auch wenn die Perspektiven fehlen. JP Wirz betont:

«Ich mache das seit 33 Jahren mit Herzblut. Ich gebe nicht auf.»

Viel Gratisarbeit geleistet

Etwas besser sieht die Situation bei Preisig Reisen in Stansstad aus. Aber auch Geschäftsfüherin Franziska Preisig merkt, dass die Bevölkerung noch vorsichtig ist. Zwar spürte das Reiseunternehmen vor zwei Wochen eine erhöhte Nachfrage. Die Deltavariante habe diesen leichten Anstieg aber bereits wieder gebremst. «Es ist jedoch nicht mehr so wie vor neun Monaten, als niemand buchen wollte.»

Franziska Preisig von Preisig Reisen spürt, dass die Leute wieder reisen wollen.

Im Sommer 2020 spürte Preisig Reisen eine kleine Erholung, danach waren praktisch keine Reisen ohne Quarantänepflicht mehr möglich. «Wir hatten noch Buchungen, die weit voraus gemacht wurden», sagt Franziska Preisig. «Wir mussten sie zunächst verschieben und später ganz annullieren. Dadurch haben wir viel Gratisarbeit geleistet.» Der ganze Wintertourismus habe gefehlt. Auch die Überseereisen haben vor der Pandemie einen grossen Teil ausgemacht. Besonders Thailand, Kanada, die USA und die Länder Südamerikas waren beliebte Reiseziele.

Trotzdem gab es bisher keine Existenzängste bei Franziska Preisig. Dank des Glaubens in die Zukunft und der Reserven, die in den vergangenen 25 Jahren geschaffen wurden, sowie der Kurzarbeitsentschädigungen und der Härtefallgelder kam das Reiseunternehmen gut über die Runden. Momentan generiert Preisig Reisen rund 30 Prozent des Umsatzes zu normalen Zeiten. Die Sommer- und Herbstferien buchen die Leute oft schon Anfang Jahr, sagt Franziska Preisig. Momentan kommen die Anfragen insbesondere von Einzelreisenden und Pärchen.

Reisebüro ist nicht viel teurer, als im Internet zu buchen

Am liebsten reisen die Kunden von Preisig Reisen in diesem Sommer auf die griechischen Inseln oder nach Spanien. Vereinzelt buchen die Leute auch Ferien in der Schweiz. «Leider nur wenige, weil sie diese selbst buchen können», sagt Franziska Preisig:

«Das ist recht schade. Den Kunden kommt es etwa gleich teuer bei uns, wie wenn sie im Internet oder direkt beim Hotel buchen. Das überrascht viele Leute.»

Das liege an den Kommissionen, welche das Reisebüro von den Hotels erhält.

Franziska Preisig ist guten Mutes, dass sich die Reisebranche langsam wieder erholen wird. Vorausgesetzt, die Situation verschlimmert sich nicht wieder. Dank der Impfung werde das Reisen wieder besser möglich. «Die Leute wollen reisen, das merken wir», sagt Franziska Preisig. «Viele waren im letzten Jahr nicht in den Ferien, wollen sich dafür nun etwas bessere Ferien leisten. Sie schätzen die Beratung und Betreuung.»