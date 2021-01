Nid-/Obwalden Die Schulen rüsten sich für möglichen Fernunterricht Auch die Kollegi- und Berufsschüler in Nidwalden sind seit dem

18. Januar wieder im Präsenzunterricht. Doch in Nid- wie in Obwalden ist man auf alle Szenarien vorbereitet. Matthias Piazza 25.01.2021, 18.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Umstellung der Schulen auf Fernunterricht ist in Nid- und Obwalden vorderhand kein Thema. Symbolbild: Alessandro Della Valle (29. April 2020)

Im Kollegi Stans gelten zurzeit Regeln fast wie auf der Strasse. Für die knapp 500 Schüler und 70 Lehrer gilt Rechtsverkehr, was auch am Boden mit Markierungen eingezeichnet ist. Auch muss auf dem ganzen Areal inklusive Schulhausplatz die Maske getragen werden. Zudem gelten die üblichen Coronaregeln. Auch die knapp 700 Schüler und 50 Lehrpersonen der Berufsfachschule halten unter Auflagen Präsenzunterricht ab.

Am Nidwaldner Kollegi findet weiterhin Präsenzunterricht statt. Bild: «Nidwaldner Zeitung» (Stans,

23. Januar 2017)

«Das ist unter diesen Umständen gut zu verantworten», findet Pius Felder, Leiter des Amtes für Berufsbildung und Mittelschulen Nidwalden. «Die Infektionszahlen bewegen sich auf sehr niedrigem Niveau. Seit Oktober gab es nur 12 Fälle am Kollegi und an der Berufsfachschule und nie mehrere Fälle in derselben Klasse.» Zwar hätten bisher rund 250 Schüler in Quarantäne gehen müssen, diese seien aber fast alles ausserhalb der Schule mit Infizierten in Kontakt gekommen.

Zudem glaubt Pius Felder, dass das Ansteckungsrisiko bei Schülern höher wäre, wenn sie nicht in die Schule gehen würden. Sein Fazit: «Wir haben zurzeit auch keinen Grund, auf Fernunterricht zu wechseln.»

Das neue Jahr im Fernunterricht gestartet

Dennoch sei man bereit, sollte sich Fernunterricht aufdrängen. Etwa, wenn die Infektionszahlen wegen der Mutation in die Höhe schnellen. Da würden auch die Erfahrungen vom Frühling des vergangenen Jahres helfen. Beim damaligen Lockdown waren sämtliche Schulen schweizweit im Fernunterricht. Und auch das neue Jahr startete für die Nidwaldner Kollegi- und Berufsschüler nicht im Klassenzimmer. Sie sind erst seit dem 18. Januar wieder physisch in der Schule. «Aus Angst vor hohen Ansteckungen während der Festtage entschieden wir uns zu diesem Schritt», so Felder. «Glücklicherweise traf dieses Szenario nicht ein.» Er sieht noch eine weitere Option: Vorstellbar sei auch, dass je die Hälfte der Klassen abwechselnd zu Hause bleibt, während die andere Hälfte im Präsenzunterricht ist.

Fernunterricht erachtet Pius Felder allerdings nur als Notlösung. «Es ist einfach nicht dasselbe und Prüfungen müssten trotzdem in der Schule abgehalten werden.»

Auch Patrick Meier, Leiter des Amts für Volksschule und Sport Nidwalden, plädiert fürs Beibehalten des Präsenzunterrichts. «Die Lehrpersonen erfahren besser, wie die Schüler arbeiten und können sie pädagogisch besser betreuen und damit auch mehr fördern.» Aktuell müssen Lehrer und Schüler eine Maske tragen. Für Meier ist klar: «Mit diesem Schutzkonzept ist ein Präsenzunterricht zu verantworten.» So seien aktuell (Stand 21. Januar) auch nur 0,6 Prozent der 540 Lehrer und 0,1 Prozent der gut 4000 Primar- und Oberstufenschüler positiv auf Covid getestet worden. Und nur für 0,4 Prozent der Lehrer und 0,8 Prozent der Schüler seien in Quarantäne.

Doch für einen allfälligen Fernunterricht sei man gerüstet. «Wie auch schon im vergangenen Frühling würden die jüngeren Schüler in der Regel bis zur vierten Primarklasse Aufträge mit Direktkontakt erhalten, die sie dann zu Hause abarbeiten würden, während die älteren Schüler dem Unterricht über Internet folgen würden.» Auf den Fernunterricht-Modus könnte man zwar nicht gerade innerhalb von Stunden, aber innerhalb weniger Tagen wieder umschalten.



«Die Schule ist erfahrungsgemäss kein Ansteckungsort»

Keine Veranlassung, vom jetzigen Präsenzunterricht abzuweichen, sieht man auch in Obwalden. «Die Schule ist erfahrungsgemäss kein Ansteckungsort. Auch spricht vieles für den Präsenzunterricht. Die Schüler schätzen etwa den Kontakt zu ihren Mitschülern», sagt Peter Gähwiler, Sekretär des Bildungsdepartementes Obwalden. Bei Bedarf wäre man aber für den Fernunterricht gerüstet. «Als Grundlage würde uns das Konzept aus dem Fernunterricht vom Frühling des vergangenen Jahres dienen. In diesem Sinne ist alles vorbereitet und die Schülerinnen und Schüler kennen die Abläufe.»

Auch die Kantonsschule Obwalden ist weiterhin «offen». Bild: Manuela Jans-Koch (Sarnen, 21. Januar 2021)

Präsenzunterricht mit strengen Vorgaben ist aktuell auch die Devise beim Berufs- und Weiterbildungszentrum Obwalden. «Die Lernenden und Lehrpersonen schätzen den Unterricht vor Ort, auch wegen des persönlichen Kontaktes», sagt Rektor Daniel Henggeler. «Für Lehrer, die Bedenken haben, suchen wir eine individuelle Lösung.» Trotz Präsenzunterricht versuche man die Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. So fänden Lehrerkonferenzen nur online statt. «Sollte die Zahl der Neuansteckungen wegen der Virusmutation in die Höhe schnellen, kämen wir wohl um einen Fernunterricht nicht herum. Dafür wären wir vorbereitet.»