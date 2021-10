Nid-/Obwalden Die Spatzen der Zentralbahn leben länger als die Flirt-Züge der SBB Nach eineinhalb Jahrzehnten zeigen sich bei den Spatz-Kompositionen Abnützungserscheinungen. Doch im Gegensatz zu den SBB rangiert die Zentralbahn die Züge noch nicht aus. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 13.10.2021, 05.00 Uhr

Eine Spatz-Komposition beim Stansstader Zentralbahn-Depot. Bild: «Nidwaldner Zeitung» (Stansstad,

29. Mai 2021)

Seit 2004 leisten sie zuverlässig ihren Dienst, sieben Tage in der Woche, mittlerweile gut 20 Stunden täglich. Der fleissige Einsatz als S-Bahnen auf der Strecke Luzern–Giswil und Luzern–Wolfenschiessen und als Regionalzüge zwischen Interlaken und Meiringen hat nach bald zwei Jahrzehnten seine Spuren bei den zehn dreiteiligen Pendelzügen hinterlassen. «Inneneinrichtung und grössere elektronische Komponenten müssen nach so langer Zeit ersetzt werden, gewisse Komponenten wie das Fahrgastinformationssystem haben eine noch kürzere Lebensdauer», sagt Gerhard Züger, Leiter Produktion und Rollmaterial bei der Zentralbahn (ZB). Verschiedene Ersatzteile seien nicht mehr erhältlich. Auch die Störungsanfälligkeit nehme zu. Der Fussboden hat Risse und muss erneuert werden. Zudem werden beim Zerlegen der Fahrzeuge Korrosionsschäden saniert und so die Lebensdauer verlängert.

Dabei wird auch ein neues Türsystem geprüft und serienmässig eingebaut, wenn es sich bewähren sollte. Das dürfte die Bahnbenutzer freuen, die zuweilen vor defekten Türen standen. «Die stark beanspruchten Türen sind mit dem bestehenden Schliesssystem störungsanfällig. Funktioniert nur einer der neuen Überwachungsschalter des Systems nicht, lässt sich die Türe nicht richtig schliessen.» Ein neues System soll künftig eine sich abzeichnende Störung frühzeitig erkennen und so ein rechtzeitiges Eingreifen ermöglichen, bevor die Türschliessung ihren Geist aufgibt.

Saniert werden auch die Luftaufbereitungsanlage, das Pneumatiksystem und die Toiletten. Ersetzt wird zudem die Leitelektronik. Auch optisch werden die zehn Spatz-Züge auf die Höhe der Zeit getrimmt. Der Aussenanstrich und die neuen Polster werden dem Design der modernen Fink- und Adler-Züge angepasst. Ein neues Fahrgastinformationssystem wird ergänzt mit Infotainment mit Schlagzeilen, wie man es von den neuen Zügen kennt.

Pandemie führt zu Verzögerungen

Ein solches sogenanntes «Refit» (zu Deutsch etwa eine Überholung) ist mit einem «normalen», regulären Unterhalt eines Zuges nicht zu vergleichen. Rund drei Monate braucht es, um einem Spatz-Zug ein zweites Leben zu schenken. Nach den ersten Erfahrungen mit dem Prototypen wäre geplant gewesen, die neun weiteren Züge zwischen 2021 und 2023 in der SBB-Werkstätte in Olten fit zu machen.

Doch die Pandemie durchkreuzte diese Pläne. Wegen der Ertragsausfälle und einem Verlust von 12,3 Millionen Franken im vergangenen Jahr wurde das «Refit» verschoben, was allerdings auch einen Vorteil hat. «Nach dem Umbau unserer Werkstatt in Meiringen können wir das ‹Refit› unserer Züge zwischen 2026 und 2028 selber in Meiringen durchführen», erklärt Gerhard Züger.

Dank des «Refits» können die Spatz-Züge weitere rund 15 Jahre in Betrieb bleiben. Die Überholung im Umfang von etwa 20 Millionen Franken rechnet sich auch finanziell. «Würden wir die Züge ersetzen, müssten wir das Vierfache bezahlen», so Gerhard Züger.

Zentralbahn hat auf richtiges Toilettensystem gesetzt

Die Bundesbahn verzichtet auf ein «Refit» der Flirt-Züge, welche fast gleich alt sind wie die ZB-Spatz-Züge und ebenfalls aus dem Hause Stadler Rail kommen. Zu verdanken ist dies laut Gerhard Züger einem entscheidenden Unterschied in der Konstruktion der beiden Zugtypen. «Wir setzten bei den Spatz-Zügen auf ein anderes Toilettensystem als die SBB. Der Toilettentank muss bei unseren Zügen zwar zwei- bis dreimal pro Woche geleert werden. Diejenigen der SBB nur alle zwei Monate. Doch ihr System hat schwere Korrosionsschäden an Zügen bewirkt, mit der Folge, dass die Züge neben anderen Gründen in den nächsten Jahren ausgemustert werden müssen. Von diesem Problem bleiben wir grösstenteils verschont.»