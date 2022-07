Die Waldbrandgefahr in Nidwalden/Obwalden ist erheblich

Nid-/Obwalden Die Waldbrandgefahr ist erheblich – was dies für den 1. August bedeutet, ist ungewiss Am Dienstag soll entschieden werden, was an der Nationalfeier erlaubt ist. Matthias Piazza 21.07.2022, 14.06 Uhr

Ob die Feuerwerke an der Bundesfeier gezündet werden dürfen, ist noch nicht entschieden. Bild: Britta Gut (29. August 2020)

Die vergangenen heissen Sommertage haben ihre Spuren hinterlassen, auch wenn es kürzlich regnete. In Uri gilt derzeit die Gefahrenstufe 4 von 5, also «grosse Gefahr». In Nid- und Obwalden wird die Waldbrandgefahr als «erheblich» eingestuft (Stufe 3), wie das Bundesamt für Umwelt auf der Website www.waldbrandgefahr.ch mitteilt. Das heisst: bedingtes Feuerverbot im Wald und Waldesnähe.

Mit der angebrachten Vorsicht ist Feuer auf festeingerichteten Feuerstellen toleriert. Feuerwerke wären demnach erlaubt. Was allerdings am Montag, 1. August, genau gilt, werden die Kantone Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz und Zug am Dienstag gemeinsam entscheiden, wie es auf Anfrage beim Feuerwehrinspektorat Nid-/Obwalden heisst.