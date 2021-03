Nid-/Obwalden Ein Teil der Zentralbahnstrecke wird für vier Wochen gesperrt Wegen mehrerer Bauarbeiten wird die Zentralbahnstrecke zwischen Stansstad und Engelberg vom 22. März bis zum 18. April gesperrt. Kristina Gysi 09.03.2021, 18.53 Uhr

Thomas Keiser, Mediensprecher der Zentralbahn. Bild: PD (Stansstad, 28. Februar 2020)

Zugfahrer aufgepasst: Vom 22. März bis zum 18. April wird die Zentralbahnstrecke zwischen Stansstad und Engelberg komplett gesperrt. Mittels Bahnersatzbussen ist es aber weiterhin möglich, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen. Gründe für die Vollsperrung sind diverse Bauarbeiten, namentlich Ober- und Unterbauerneuerungen und Sanierungen von vier Bahnübergängen zwischen Stans und Grafenort. Zudem werden der neue Kreisel in Büren angeschlossen und der Bahnübergang Allmend zurückgebaut. Laut Thomas Keiser, Mediensprecher der Zentralbahn, beläuft sich die Investitionssumme für die Sanierungsarbeiten auf 19 Millionen Franken.

Die Interregios zwischen Luzern und Engelberg verkehren ab Luzern normal nach Fahrplan und enden während der Totalsperre in Stansstad. Ab dort verkehren Bahnersatzbusse nach Engelberg und umgekehrt. Auch die S4 und die S44 verkehren ab Luzern fahrplangemäss, ab Stansstad werden Bahnersatzbusse nach Stans und Wolfenschiessen eingesetzt. Zudem sind die Strecken Hergiswil–Alpnachstad und Hergiswil–Engelberg vom 2. bis 5. April gesperrt, da in Hergiswil während der Ostertage mehrere Weichen ersetzt werden.

Für die Zeit der Streckensperrungen stehen Bahnersatzbusse zu Verfügung. Bild: Matthias Piazza (Engelberg, 15. November 2016)

Auch müssen die Fahrgäste mit verlängerten Reisezeiten rechnen und sich über die Abfahrtszeiten informieren. Die Busse fahren ab Engelberg, Grafenort, Wolfenschiessen, Dallenwil und Stans jeweils früher als gewohnt ab. Dies, um sicherzustellen, dass die Anschlüsse erreicht werden können. Genaue Angaben zu den Fahrplänen finden sich auf der Website und der App der SBB sowie unter der Website der Zentralbahn. Wer nicht digital unterwegs ist, erhält an den jeweiligen Haltestellen oder über Flyer, die in der Region verteilt werden, Auskunft.

Ebenso wird der Individualverkehr durch die Bauarbeiten beeinträchtigt. Wegen des Baustellenverkehrs und der zusätzlich fahrenden Bahnersatzbusse kann es zu kurzfristigen Wartezeiten kommen. Entlang der zu sanierenden Bahntrasse wird der Verkehr zeitweise einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Zudem werden vereinzelte Bahnübergänge gesperrt. Die Umleitungen für den Personen- und Strassenverkehr werden signalisiert. Die Zufahrt zu angrenzenden Liegenschaften ist gewährleistet, jedoch muss zuweilen mit Behinderungen gerechnet werden. Weitere Details hierzu sind auf der Website des Kantons Nidwalden ersichtlich.

Teilweise wird auch nachts gearbeitet

Durch die Bauarbeiten kann es zeitweise zu Lärmemissionen kommen. Die Zentralbahn sei jedoch bemüht, diese auf ein Minimum zu beschränken. Die Arbeiten werden in der Regel von Montag bis Samstag zwischen 6 und 23 Uhr durchgeführt. Eine Ausnahme gibt es bei der Instandsetzung der Weichen in Hergiswil: Diese wird in drei Schichten, und dadurch auch nachts erfolgen. Zudem teilt die Zentralbahn mit, dass es je nach Bauverlauf auch zu Arbeitseinsätzen an Sonntagen kommen könne, damit die Totalsperre rechtzeitig aufgehoben und der Bahnverkehr wieder aufgenommen werden kann.