Diese Gaststätten setzen auf Wild aus regionaler Jagd

Nid-/Obwalden Es wird wieder Wild serviert – diese Gaststätten setzen voll auf Fleisch aus regionaler Jagd Einige Restaurants in Nid- und Obwalden setzen bei ihren Wildgerichten auf Fleisch aus hiesiger Jagd. Für den Heimgebrauch ist aber nicht immer Regionalfleisch verfügbar. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 21.10.2021, 17.40 Uhr

Nun sind sie wieder unangenehmer, die Aussentemperaturen in den hiesigen Gegenden. Der Herbst hat aber auch seine begrüssenswerten Seiten: Bunte Laubblätter und Marroni-Stände werden wieder sichtbarer, was einige erfreuen dürfte. Worin andere einen Pluspunkt der dritten Jahreszeit sehen: Es wird wieder Wildfleisch aufgetischt.



Einer, den dies besonders freut, ist der «Wildfluencer» aus Flüelen, der seinen wahren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte (der aber der Redaktion bekannt ist). Der 33-jährige Primarlehrer ist passionierter Wildesser und macht seine Leidenschaft auch auf Instagram öffentlich. Dort zeigt er als «der_wildfluencer» seinen rund 300 Abonnentinnen und Abonnenten, was für Wildmenus er sich servieren lässt. In der aktuellen Saison, die je nachdem bis November dauern könne, hat er bereits einige Male zugelangt.

Daniel Aschwanden, Gastgeber des Restaurants Schlüssel in Beckenried. Bild: PD

Ein Genuss war für den «Wildfluencer» beispielsweise jene Speise, die er im Beckenrieder «Schlüssel» serviert bekam, wo er bereits in der vergangenen Saison zu Besuch war. «Der ‹Schlüssel› ist super. Der Wirt ist selber Jäger.» Daniel Aschwanden serviert seinen Gästen derzeit wieder Wild, das er eigenhändig in Nidwalden oder auch Uri erlegt hat – nebst solchem von anderen Jägern aus der Region.

Gäste lernen Geschichte ihres Essens kennen

Aus Hirsch und Reh kreiert er unter anderem Hirschbraten, Roastbeef, Hacktätschli oder Wildwürste. Aus dem Hirsch lässt Aschwanden aber auch Salami oder Trockenfleisch herstellen. Letzteres nach dem Rezept seines Urgrossvaters, wie er sagt. Wildpfeffer serviert er in seinem Restaurant hingegen keinen. «Ich muss ja nicht machen, was sonst jeder macht.» Aschwanden schätzt am regionalen Wild auch den Aspekt, dass man den Gästen quasi die Geschichte ihres Essen erzählen kann. Ausserdem kann er seinen Besucherinnen und Besuchern als Jäger wissenswerte Details über die Tiere nennen.

Die diesjährige Jagd sei bis jetzt ergiebig und stehe jener anderer Jahre in nichts nach. «Wir haben gerade eine sehr starke Wildsaison», sagt Aschwanden. Regionales Wildfleisch könne er daher wohl noch bis im November servieren. Dies auch, weil er Wert darauf lege, möglichst das ganze Tier zu verwerten.

Wildfleisch geht vor allem an Restaurants



Gar bis Mitte Dezember sei regionales Wild im Restaurant Sternen in Buochs zu haben, wie es auf dessen Website heisst. Auch hier greift Gastgeber Werner Häcki gleich selber zum Gewehr, um seinen Gästen Wildfleisch servieren zu können. Und ebenso erhält man regionales Wild von Nidwaldner Jägern serviert, wenn man das Beckenrieder «Rössli» besucht oder das «Alpstubli» auf der Klewenalp.

Eine Metzgerei, welche die Wildtiere aus der Region verarbeitet, ist die Metzger Gabriel AG in Wolfenschiessen. Dort werden die Hirsche und Rehe zu essbaren Stücken gemacht und gehen dann zurück an die Jäger, welche diese selber konsumieren, oder direkt an Restaurants der Region. Solches Wildfleisch auch für die heimische Küche anzubieten, sei für sie hingegen schwierig, sagt Geschäftsleiter Tommy Gabriel. «Dafür bekommen wir zu wenig Wild von den einheimischen Jägern angeboten.» Bei einer Metzgerei ihrer Grösse würde sich der Aufwand hierbei auch kaum lohnen. «Kleine Metzgereien können das vielleicht eher anbieten», so Gabriel. Er bietet seiner Kundschaft zum Heimgebrauch jedoch Wild aus Europa oder auch Neuseeland an, was qualitativ ebenso gut sei und preislich auch einiges günstiger.



Auch weniger hochwertige Stücke werden veredelt

In Obwalden lässt sich einheimisches Wild als Nicht-Jäger hingegen kaum ergattern, weil das ganze Fleisch an die Restaurants gehe, wie es bei einer Metzgerei auf Anfrage heisst. In den Gastrobetrieben kann man aber beispielsweise im Landgasthof Schlüssel in Alpnach Wild von Jägern aus dem Entlebuch verspeisen. Auch in «Ediths Alpenrösli» in Giswil wird hauptsächlich auf einheimisches Wild gesetzt. In Engelberg gibt es im Restaurant Ende der Welt Wild aus dem Bergtal.

Kurhausleiter Diego Bazzocco. Bild: Obwaldner Zeitung

Ebenso kann man sich im Kurhaus am Sarnersee in Wilen regionales Wildfleisch servieren lassen, wenn am Freitag kommender Woche ein Wild-Galadinner stattfinden wird. Für die «Wildspezialitäten aus dem heimischen Wald» werde ebenfalls darauf geachtet, dass das ganze Tier und nicht nur die edelsten Stücke verwendet werden, wie Hotelleiter Diego Bazzocco erklärt. «Wir werden im Fall vom Galadinner bewusst auch die weniger hochwertigen Stücke verwenden. Diese werden so veredelt, dass sie einem Gala-Gericht gerecht werden.»

Hinweis: Die aufgeführten Restaurants sind keine abschliessende Nennung empfehlenswerter Gastronomiebetriebe mit Wildfleisch in Nid- und Obwalden.