Sicherheit Wegen Krieg in der Ukraine: Nid- und Obwaldner sorgen sich um Schutzräume Die Ereignisse in der Ukraine beschäftigen auch die Bevölkerung von Nidwalden und Obwalden. Kantone und Gemeinden werden mit Anfragen rund um die Sicherheit konfrontiert. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 04.03.2022, 16.00 Uhr

Wo ist mein Schutzraum? Eine solche Frage stellte sich in den vergangenen Jahren wohl kaum jemand. Die jüngsten Ereignisse in der Ukraine haben dies geändert, wie Ronald Rickenbacher bestätigt. Er leitet als Vorsteher des Amts für Militär und Bevölkerungsschutz Nidwalden auch die Abteilung Zivilschutz im Kanton. «Bei uns wie auch in den Gemeinden kommen Anfragen besorgter Bürgerinnen und Bürgern zu Themen wie Zivilschutzräume, Notfalltreffpunkte oder Jodtabletten. Das ist schon aussergewöhnlich. Das kommt sonst sehr selten vor.»

Ein Schutzraum in Buochs. Bild: Matthias Piazza (4. März 2022)

Mit dem Ende des Kalten Krieges 1989 hat sich auch das Schutzkonzept geändert. So müssen seit 2012 in neuen Einfamilienhäusern keine Zivilschutzkeller mehr eingebaut werden. Das heisse aber nicht, dass die Bevölkerung vor einem atomaren Angriff oder sonstigen Ereignissen nicht mehr geschützt sei. Ronald Rickenbacher hält fest: «Für sämtliche rund 44'000 Nidwaldner Einwohnerinnen und Einwohner gibt's einen Schutzplatz». Das schreibe der Bund auch vor. Und:

«Wir haben sogar mehr Schutzplätze als nötig.»

Nur sei es eben heutzutage so, dass im Gegensatz zu früher, zu Zeiten des Kalten Krieges, nicht mehr jedes Haus einen Zivilschutzkeller habe, präzisiert Rickenbacher. «Für Bewohnende mit Häusern ohne Schutzraum würde im Fall eines absehbaren Ereignisses ein Nachbarschutzraum oder ein grösserer, zentraler Sammelschutzraum in einer benachbarten Siedlung in Gehdistanz zugewiesen werden.» Die entsprechenden Schutz- und Zuweisungspläne würden existieren.

Schutzräume dürfen zweckentfremdet werden

Auch wenn solche Schutzräume hoffentlich nie ihren vorbestimmten Zweck erfüllen müssen, werden sie alle zehn Jahre kontrolliert, ob sie soweit eingerichtet sind, dass sie innert 24 bis 48 Stunden bezugsbereit wären. «Die Liegenschaftseigentümer sind etwa verpflichtet, Betten und Aborte in genügender Anzahl bereit zu halten.» Dabei sei in «Friedenszeiten» eine Zweckentfremdung durchaus erlaubt. «Man darf den Raum etwa als Hobbyraum oder Keller benutzen, aber nicht baulich verändern.» Eine Panzertüre dürfe zum Beispiel nicht abmontiert werden.

«Bei einer Kontrolle erlebten wir, dass jemand eine Schwelle entfernt hat, damit er mit einem Wägelchen in den Schutzraum kommt. Das ist nicht erlaubt.»

Wann der Schutzraum zu beziehen ist, entscheidet der Bund, der dann über geeignete Quellen wie Radio und Sirenenalarm die Bevölkerung informiert. Dieser ist auch für die Lebensmittelversorgung im Notfall zuständig, nämlich über die wirtschaftliche Landesversorgung.

Was die Jodtabletten betreffe, so seien Haushalte in Gemeinden im Umkreis von Kernkraftwerken mit einem Vorrat bedient worden, dazu gehöre in Nidwalden auch die Gemeinde Hergiswil. «Ansonsten hat der Kanton einen ausreichenden Vorrat für die ganze Bevölkerung», hält Ronald Rickenbacher fest. Hamsterkäufe seien nicht angezeigt.

Die Notfalltreffpunkte kommen zum Zug, wenn bei einem grösseren Ereignis auch die Kommunikation zusammengebrochen ist. Die Behörden können die Bevölkerung in solchen Fällen trotzdem informieren und Verhaltensanweisungen durchgeben – dank Treffpunkten, die in Krisenzeiten bei den Gemeindeverwaltungen oder anderen öffentlichen Gebäuden wie Schulhäusern aufgebaut, mit einem grossen Logo gekennzeichnet und beleuchtet sind. Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und Angehörige des Zivilschutzes, die mit entsprechenden Westen gekennzeichnet sind, würden diese Dreh- und Angelpunkte betreiben.

Gemäss Nidwaldner Regierung keine speziellen Vorkehrungen nötig

Die Nidwaldner Regierungsrätin Karin Kayser betont, dass es aktuell für die Bevölkerung in der Schweiz keinen Grund zur Beunruhigung gibt. «Es sind keine speziellen Vorkehrungen nötig. Der Bund beobachtet die Situation in der Ukraine aber laufend und informiert bei Veränderungen der Gefährdungslage», so die Justiz- und Sicherheitsdirektorin.

Auch Bruno Odermatt, Leiter des Zivilschutzes Obwalden, spricht von einem erhöhten Informationsbedürfnis in Sachen Schutzraum. «Wir haben mehr Schutzplätze als Einwohnerinnen und Einwohner», beruhigt er. Die Einsatzbereitschaft dieser Schutzräume wird in den gesetzlich vorgeschriebenen Intervallen kontrolliert und allfällige Mängel werden behoben. Auch habe der Kanton Obwalden in ausreichender Menge Kaliumjodid-Tabletten gelagert, wie er sich erst kürzlich habe versichern können.

