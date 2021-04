Nid-/Obwalden Frostkerzen schützen die Oberdorfer Kirschen vor dem Erfrieren Die aktuelle Kältewelle ist derzeit vor allem für die Kirschenplantagen ein Problem. Frostkerzen sollen verhindern, dass die Temperaturen unter 2,3 Minusgrade fallen. Matthias Piazza 12.04.2021, 17.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Brennende Frostkerzen in der Kirschenplantage von Albert Lussi in Oberdorf. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Oberdorf, 9. April 2021)

Frost ist das Schlagwort dieser Tage. Nachdem das Thermometer an Ostern schon teilweise auf über 20 Grad kletterte, meldete sich in den vergangenen Tagen der Winter zurück mit einer Schneefallgrenze zwischen 400 und 700 Meter. In einigen Nächten sanken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt. Und auch in den kommenden Tagen bleibt's gemäss Wetterprognosen kalt – und wie. So könnte es minus 5 Grad oder gar noch kälter werden.

Was für die meisten Bürger einfach bedeutet, wieder Wintermantel, Mütze und Handschuhe aus dem Schrank zu nehmen, hat für Obstbauern weit grössere Konsequenzen. Denn die Blütenknospen der Obstbäume mögen keinen Frost. Sie könnten erfrieren oder beschädigt werden.

Seine Sorge gilt den kälteempfindlichen Kirschen ‒ und dies schon im Knospenstadium

Der Oberdorfer Obstbauer Albert Lussi hat darum momentan keine einfache Zeit. «Man schläft nicht ruhig.» Die Frostnächte halten ihn auf Trab. Mehrmals pro Nacht streift er durch seine Plantage und kontrolliert die Temperatur. Ein besonderes Augenmerk gilt den Kirschen, da diese nur Temperaturen bis minus 2,3 Grad ertragen. Bei den Äpfeln wird's im Knospenstadum erst bei 4 Minusgraden problematisch. Als das Thermometer in Richtung minus 2,5 Grad fiel, handelte er.

Bild: Urs Flüeler/Keystone (Oberdorf, 9. April 2021)

In den drei Kirschen-Reihen entfachte er ein Schutzfeuer aus Frostkerzen. Sie wärmen die Kirschenknospen, die in den vergangenen warmen Wochen aufgegangen waren. Die teuren Kerzen, eine kostet zwischen 10 und 20 Franken, zünde er allerdings nicht auf Vorrat an, sondern nur wenn es nötig sei. Auch müssten sie während der Brenndauer beaufsichtigt werden. Wie viele Kerzen er in dieser Frostperiode brauchen werde, könne er noch nicht sagen. Sie könnten auch nicht in jedem Fall eingesetzt werden. «Wenn es windet, nützen die Frostkerzen nichts, da die Wärme nicht in der Plantage drin bleibt», gibt Albert Lussi zu bedenken.

Wie erfolgreich die Kerzenaktion gewesen sei, könne er im Moment ebenfalls noch nicht sagen. Wie sich die Rückkehr des Winters auf die Jahresernte auswirke, sowieso nicht. «Bei den Kirschen sieht es nicht so gut aus.» Bei den in diesem Stadium etwas weniger frostempfindlichen Äpfeln sei es erst recht noch zu früh für Aussagen.

«Zum Glück ist die Natur im Rückstand»

Daniel Blättler, der gemeinsame Geschäftsführer der Bauernverbände Ob-/Nidwalden und Uri, vermutet, dass die Frostperiode vor allem bei gewissen Kirschen- und Birnensorten einen grossen Schaden angerichtet hat – nämlich bei jenen, die schon blühten. Bei Äpfeln hat er weniger Bedenken, da diese später blühen.

Wie sich die Kältewelle auf die diesjährige Ernte auswirke, sei unmöglich zu sagen. «Das wäre Kaffeesatzlesen. Zum Glück ist die Natur dieses Jahr wegen des eher kalten Frühlings im Rückstand, womit der Schaden wegen des Frostes etwas kleiner ausfallen dürfte.» Allerdings ist der Frost nicht der einzige Feind im Leben eines Obstbauers, so Daniel Blättler. «Nebst einer intensiven Trockenheit im Sommer kann auch Hagel grossen Schaden anrichten.» Glücklicherweise hätten die wenigen Obstbauern in Nid- und Obwalden nebst dem Obstbau auch noch andere Erwerbszweige in der Landwirtschaft.