Ob- und Nidwaldner Wirte stellen sich auf Durststrecke ein

Zertifikatspflicht in Nid-/Obwalden Wirte stellen sich auf Durststrecke ein – sagen aber: «Alles ist besser als ein erneuter Lockdown» Nur noch getestet, geimpft oder genesen ins Restaurant: Die frisch eingeführte Zertifikatspflicht bedingt für die Wirte eine Umstellung. Matthias Piazza 14.09.2021, 17.30 Uhr

«Krone»-Gastgeber Josef Inderbitzin kontrolliert das Zertifikat von Christine Misteli.

Bild: Eveline Beerkircher (Sarnen, 14. September 2021)

Bevor Christine Misteli gefragt wird, was sie trinken möchte, wird sie aufgefordert, das Covid-Zertifikat und ihre Identitätskarte zu zeigen. Josef Inderbitzin, Gastgeber des Hotels Krone Sarnen, zückt sein Smartphone, verifiziert ihre Identität. Alles in Ordnung, der übliche Bestellvorgang nimmt seinen Lauf. Seit Montag gilt die Zertifikatspflicht, auch für Restaurants. Nur noch Geimpfte, Getestete oder Genesene dürfen in Innenräumen von Restaurants essen.

Dafür entfallen die Abstandsregeln zwischen den Tischen. Christine Misteli begrüsst die Zertifikatspflicht, auch wenn dies die Nichtgeimpften als diskriminierend empfinden könnten. Sie selber sei als Risikopatientin geimpft und freue sich, wieder ins Restaurant gehen zu können.

Josef Inderbitzin ist froh um das schöne Wetter. «Dann essen die Leute draussen, wo die Zertifikatspflicht nicht gilt. So haben wir Zeit, mit den wenigen Gästen, die drinnen essen, zu üben, bis dann in der kälteren Jahreszeit Hochbetrieb im Innenbereich herrscht.» Wobei das Personal bereit sei. «Die Gäste müssen sich noch daran gewöhnen, das Covid-Zertifikat vorzuweisen.»

Bruno della Torre, Präsident von Gastro Obwalden Bild: Pius Amrein (6. November 2020)

Auch Bruno della Torre, Wirt der «Rose» in Kerns und Präsident von Gastro Obwalden, spricht von einem Mehraufwand. «Doch die Gäste akzeptieren die Zertifikatspflicht gut.» Auch er selber akzeptiere das neue Regime, womit andere Einschränkungen wegfallen.

«Alles ist besser als ein erneuter Lockdown.»

Etwas Sorgen macht ihm, dass in Obwalden nur rund die Hälfte vollständig geimpft ist, womit viele Gäste nun auf einen Restaurantbesuch verzichten würden. «Bankette wurden abgesagt, nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Wirtekollegen, nachdem die Zertifikatspflicht eingeführt wurde», erzählt Bruno della Torre, der selber Annullationen beklagt. Er wünsche sich, dass sich so viele Leute wie möglich impfen. «Wir möchten ja so bald wie möglich wieder Normalität und alle Gäste empfangen.»

Höhere Impfinteresse festgestellt

Nathalie Hoffmann, Präsidentin Gastro Nidwalden Bild: PD

Machbar, wenn auch mit Mehraufwand: So beurteilt Nathalie Hoffmann, Präsidentin von Gastro Nidwalden, das seit Montag geltende Regime. Wie sich die Zertifikatspflicht auf die Gästezahlen auswirkt, könne sie noch nicht sagen. «Wegen des aktuell schönen Wetters sitzen die Leute sowieso auf der Terrasse, wofür es ja kein Zertifikat braucht.» Wenn sich der Betrieb im Verlaufe des Herbstes nach innen verlagert, rechnet sie in der ersten Zeit mit weniger Gästen, wegen der noch tiefen Impfrate. In Nidwalden sind aktuell 57 Prozent jener geimpft, die sich theoretisch impfen lassen können.

«Ich stelle allerdings fest, dass das Interesse, sich zu impfen, seit der Zertifikatspflicht spürbar angestiegen ist, womit früher oder später die Gäste zurückkehren würden.»

Allerdings folgt die zweite Impfung erst ein paar Wochen nach der ersten, entsprechend dauere es, bis sich dies spürbar auswirke. «Ich rechne mit einer Durststrecke von vier bis sechs Wochen. Spätestens Ende Oktober sollte sich die Situation normalisieren. Denn es braucht auch eine gewisse Zeit, bis sich die Gäste daran gewöhnt haben.» Allerdings geht sie nicht davon aus, dass der Innenraum voll besetzt werden könne, auch wenn dies wieder erlaubt sei. «Kontrollieren braucht seine Zeit. Und mehr Personal können wir deswegen nicht anstellen», hält Nathalie Hoffmann fest.

Bekanntlich stiess die Ausweitung der Zertifikatspflicht nicht überall in Nidwalden auf Verständnis. So schimpfte ein Nidwaldner Wirt in einem Selfie-Video und hetzte gegen Gesundheitsminister Alain Berset.