Nidwalden: Dank Heizstrahlern müssen Gäste nicht frieren

Nid-/Obwalden Dank beheizten Terrassen müssen Restaurantgäste auch draussen nicht frieren – doch es gibt strenge Auflagen Wirte dürfen in Nidwalden ihre Terrasse beheizen – allerdings nur mit Holz. Die Energiefachstelle spricht von einer ökologischen Lösung. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 16.10.2021, 17.35 Uhr

Mit den sinkenden Temperaturen zieht es die Restaurantgäste wieder vermehrt nach drinnen. Diesen Winter könnte den Terrassen jedoch eine bedeutendere Rolle zukommen. Sind sie in «normalen» Zeiten besonders bei Rauchern beliebt, ermöglichen sie nun Gästen den Restaurantbesuch, die kein Covid-Zertifikat besitzen und damit drinnen nicht Platz nehmen dürfen. Nebst Decken können die Gastronomen auch mit Heizstrahlern trotz kühler Temperaturen für einen angenehmen Aufenthalt sorgen.

Mit Gas betriebene Heizpilze sind nicht erlaubt. Bild: Getty

Allerdings sind die Möglichkeiten eingeschränkt. Elektro-Heizstrahler und Heizpilze mit Gas sind nicht erlaubt. Öfen, die mit Pellets oder Holz betrieben werden, jedoch schon. Luca Pirovino, Leiter der Energiefachstelle Nidwalden, erklärt die Überlegungen des Kantons dahinter, die auf den ersten Blick komplex erscheinen könnten. «Elektrisch betriebene Heizpilze brauchen sehr viel Strom, der aber gerade im Winter fehlt und nicht aus erneuerbarer Energie gedeckt werden kann. Auch nicht aus Wasserkraft, von der wir im Winterhalbjahr in Nidwalden und in der Schweiz zu wenig haben», begründet er.

«Solche Stromfresser zu erlauben, die damit zu einem Teil mit Atomstrom oder Kohlestrom aus dem Ausland betrieben werden, wäre das falsche Signal.»

Und gasbetriebene Heizstrahler sind wegen des CO 2 -Ausstosses nicht erlaubt. Bei den Holzöfen spricht er von einer CO 2 -neutralen Lösung. «Die Bäume binden während ihrer Lebenszeit dieselbe Menge an CO 2 . Würde der Baum nicht gefällt, sondern verrotten, würde er dieselbe Menge Kohlendioxid ausstossen wie beim Verbrennen. Insofern können wir Holzöfen ökologisch gut verantworten.»

Gastro-Präsidentin hätte Verlängerung der Ausnahmeregelung begrüsst

Nathalie Hoffmann, Präsidentin von Gastro Nidwalden, zweifelt, dass sich Wirte wegen der speziellen Situation einen solchen gesetzeskonformen Ofen anschaffen, der je nach Typ und Ausführung gegen 3000 Franken oder auch mehr kosten kann. «Das ist für einen Gastronomen sehr viel Geld, erst recht in solch schwierigen Zeiten.» Sie hätte es darum sehr begrüsst, wenn der Kanton die Ausnahmeregelung von diesem Frühling bis zum Ende des kommenden Winters verlängert hätte. Doch gehe sie davon aus, dass sich das Problem mit der steigenden Impfrate sowieso entschärfe.

Als am 19. April Restaurants und Bars auf ihren Terrassen wieder Gäste bewirten durften, erlaubte der Nidwaldner Regierungsrat per Notverordnung die Benutzung von Heizpilzen, auch mit Gas oder Strom. Und zwar so lange, bis die Restaurants auch drinnen wieder bedienen durften, respektive bis spätestens am 30. Juni. «Obwohl dies der kantonalen Energiepolitik widerspricht, wollten wir damit die Gastronomie unterstützen, die von den Massnahmen stark betroffen ist», begründete Landwirtschafts- und Umweltdirektor Joe Christen diesen Schritt damals. Als am 1. Juni der Restaurationsbetrieb auch drinnen wieder erlaubt war, wurde die Notverordnung aufgehoben. «Eine Verlängerung wäre nicht verhältnismässig und ökologisch nicht zu verantworten», begründet Luca Pirovino.

Auch in Obwalden verboten

Eine gleiche Politik hat auch der Kanton Obwalden. In Obwalden sind Heizungen im Freien seit der Einführung der Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich am 1. Januar 2018 grundsätzlich verboten. Seit Pandemiebeginn seien lediglich ein paar Anfragen zum Thema Heizpilze eingegangen. «Davor war dies kein Thema – zumindest keines, welches zu uns gelangt ist», sagt auf Anfrage Yolanda Grille, Projektleiterin Hochbau und Energie Obwalden. Erlaubt seien Wärmequellen, die mit Holz betrieben würden.