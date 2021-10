Zugfahrt nach Luzern dauert ab Montag länger

Nid-/Obwalden In den nächsten vier Wochen dauert die Fahrt nach Luzern länger Der Bahnhof Luzern bekommt ein zweites Zentralbahn-Gleis. Zwischen Allmend und Luzern fahren darum ab Montag Bahnersatzbusse. Matthias Piazza 15.10.2021, 16.29 Uhr

Zentralbahn-Passagiere fahren ab Montag mit dem Bus nach Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 7. Juni 2021)

Pendler, die über Luzern fahren, tun gut daran, ab Montag einen Zug früher zu nehmen. Denn für die nächsten vier Wochen ist für die Zentralbahn-Züge in Allmend Endstation. Das letzte Teilstück zum Bahnhof Luzern müssen die Fahrgäste mit den Bahnersatzbussen zurücklegen. Mit rund 10 Minuten dauert die Fahrt gut doppelt so lange wie sonst mit dem Zug. Je nach Verkehrsaufkommen, besonders während der Hauptverkehrszeiten am Morgen und Abend, muss noch mehr Reisezeit eingerechnet werden.