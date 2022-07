In Spitälern von Nidwalden und Obwalden gilt wieder Maskenpflicht

Nid-/Obwalden In den Spitälern gilt wieder Maskenpflicht Besuchende und Mitarbeitende im Spital Nidwalden müssen ab Mittwoch wieder eine Maske tragen. Im Kantonsspital Obwalden schon seit längerem. Anders sieht's bei den Altersheimen aus. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 18.07.2022, 16.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Spital Nidwalden. Bild: Urs Hanhart (Stans, 18. Juli 2022)

Die Pandemie ist schon ziemlich aus dem kollektiven Bewusstsein verschwunden. Seit dem 1. April gilt wieder die normale Lage, die letzten Coronamassnahmen wurden dann aufgehoben. Am 11. Mai hat auch das Spital Nidwalden die Maskenpflicht aufgehoben – und kehrt ab Mittwoch nun wieder darauf zurück. Besucherinnen und Besucher müssen wieder stets eine Maske tragen, Patientinnen und Patienten beim Verlassen des Zimmers. Für Mitarbeitende gilt die Maskentragpflicht im klinischen und öffentlich zugänglichen Bereich, heisst es in einer Medienmitteilung.

Das Spital Nidwalden fällte den Entscheid in Abstimmung mit dem Luzerner Kantonsspital, das ebenfalls zur Luks-Gruppe gehört und die Maskenpflicht am Montag eingeführt hat.

Die Gruppe stützte sich auf die Empfehlung von Swissnoso, dem Nationalen Zentrum für Infektionsprävention. Dieses begründet die Empfehlung zur Maskentragpflicht mit der abnehmenden Bevölkerungsimmunität und dem begrenzten Schutz durch frühere Impfungen oder Infektionen mit anderen (Sub-)Varianten. Diese würden zur raschen Ausbreitung der Omikron-Subvariante BA.5 beitragen, die sich in der Schweiz und anderen europäischen Ländern zum dominierenden Sars-Cov-2-Stamm entwickelt habe.

«Die Zahl der Patienten mit Coronasymptomen ist gestiegen, wenn auch auf tiefem Niveau und auch, wenn dies nicht der Grund für die Spitaleinlieferung ist», sagt auf Anfrage der Nidwaldner Spitaldirektor Urs Baumberger. Bei Patienten mit Coronasymptomen müssten dann etwa Operationen verschoben werden. Auch sei in der Bevölkerung von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. «Der Schutz unserer Patienten und Mitarbeitenden steht bei uns an erster Stelle. Auch würden Personalausfälle die Einsatzplanung erschweren. Die Maskentragpflicht trägt dazu bei, die Übertragung zu minimieren.»

Verständnis der Besucherinnen und Besucher gefragt

Auch wenn man sich das Maskentragen nicht mehr gewohnt ist, ist Urs Baumberger überzeugt, dass die Besucher Verständnis dafür aufbringen. «Es ist ja auch in ihrem Interesse, ihre Liebsten, die sie im Spital besuchen, nicht anzustecken.» Und auch die Mitarbeitenden stünden hinter dem Maskentragen, zumal die Massnahme absehbar gewesen sei, nachdem auch andere Spitäler wie das Universitätsspital Zürich die Maskentragpflicht wieder eingeführt hätten. Die Dauer der erneuten Maskentragpflicht sei nicht abschätzbar. Man beobachte die Lage laufend und passe die Massnahmen je nach Entwicklung an.

Eine Ausweitung der Maskentragpflicht auf andere öffentliche Bereiche wie öffentlichen Verkehr oder Einkaufsläden sei seiner Meinung nach momentan nicht angezeigt. «Im Spital haben wir eine spezielle Situation mit an oder mit Corona erkrankten Personen.»

Das Kantonsspital Obwalden in Sarnen. Bild: PD

Im Kantonsspital Obwalden gilt bereits seit dem 11. Juli wieder eine Maskenpflicht. Aufgrund der Sommerwelle und der damit verbundenen steigenden Fallzahlen schütze man die Patientinnen und Patienten im Spital vor einer Infektion mit dem Coronavirus, heisst es auf Anfrage. Auch möchte man den Betrieb mit möglichst wenig krankheitsbedingten Personalausfällen belasten und verhindern, dass Infektionen in den Teams weitergegeben werden.

Altersheime bleiben bei der bestehenden Handhabung

Die Nidwaldner Alters- und Pflegeheime bleiben beim bestehenden Regime. «Der Entscheid zur Rückkehr zur Maskentragpflicht wird in jedem Pflegeheim individuell gefällt», sagt auf Anfrage Sarah Frey, Geschäftsführerin des Alterswohnheims Buochs und Präsidentin von Curaviva Nidwalden, dem kantonalen Verband der Heime und Institutionen. Alle Pflegeheime würden streng unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften und Schutzkonzepte arbeiten.

Eine allgemeingültige Regelung zur Maskentragpflicht für alle Pflegeheime in Nidwalden gebe es nicht. Diese würden mit dem Kanton Nidwalden zusammenarbeiten und auch die Maskentragpflicht der jeweiligen Situation anpassen. Aktuell habe ein Nidwaldner Pflegeheim die Maskentragpflicht wieder eingeführt.

Auch in den Obwaldner Alters- und Pflegeheimen bleibt vorerst alles beim Alten. «Wir ziehen nicht automatisch nach, wenn die Spitäler die Maskenpflicht einführen», sagt Theres Meierhofer, Leiterin des Altersheims Erlenhaus in Engelberg und Vorstandsmitglied von Curaviva Obwalden. «Doch Corona ist in unseren Heimen präsent, wir sind darum achtsam unterwegs und würden eine Maskenpflicht situationsbezogen einführen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen