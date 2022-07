In Wolfenschiessen und Engelberg ist Festnetz defekt

Nid-/Obwalden In Wolfenschiessen und Engelberg ist die Festnetztelefonie ausgefallen – Mobilnetz funktioniert nur eingeschränkt Wegen eines beschädigten Glasfaserkabels funktioniert das Festnetz momentan nicht. In den Gemeinden wurden Notfalltreffpunkte eingerichtet. 14.07.2022, 17.57 Uhr

In Wolfenschiessen und Engelberg ist die Festnetztelefonie ausgefallen, wie die Kantonspolizei Nidwalden auf Anfrage eine Meldung des Portals Alertswiss bestätigt. Grund dafür sei ein beschädigtes Glasfaserkabel, das bei Bauarbeiten in Wolfenschiessen um etwa 15.30 Uhr unbeabsichtigt zerstört worden sei, so die Polizei. Beeinträchtigt sei dadurch auch das Mobilfunknetz, das zurzeit nicht vollumfänglich funktioniere.

Die Behebung des Problems werde die ganze Nacht in Anspruch nehmen, heisst es bei der Kantonspolizei Nidwalden weiter. Wer währenddessen in einem Notfall die Einsatzkräfte nicht erreichen kann, soll sich zum Notfalltreffpunkt der Gemeinde begeben, wo Hilfe bereitstehe. Dieser befindet sich in Wolfenschiessen beim Gemeindehaus. (lur)