Initiative soll Kantone zu «Netto-Null» bis 2040 verpflichten

Nid-/Obwalden Klimainitiative soll Kantone zu «Netto-Null» bis 2040 verpflichten Parteien und Umweltverbände lancieren in Nid- und Obwalden eine Klimainitiative. Die beiden Kantone sollen aufzeigen müssen, wie sie bis 2040 klimaneutral werden wollen. 05.01.2022, 12.13 Uhr

«Die Temperatur auf der Erde steigt», schreibt das Komitee der Klimainitiative Nidwalden und Obwalden am Mittwoch in einer Mitteilung. Neben den Massnahmen gegen den Klimawandel auf Bundesebene brauche es auch ein aktives Engagement auf Kantons- und Gemeindeebene. Mit einem Klimaschutz-Artikel in den Kantonsverfassungen von Ob- und Nidwalden sollen daher «das Fundament und die Leitplanken für Kanton und Gemeinden geschaffen, um die notwendigen Massnahmen zu treffen».

Die Initiative verlangt konkret das Erreichen von «Netto-Null» bis spätestens im Jahr 2040. Mit Hilfe von verbindlichen «Absenkpfaden» sollen die Kantone aufzeigen, wie sie «Netto-Null» bis 2040 erreichen können. Die Initiative fordert zudem sozial- und umweltverträgliche Massnahmen. Diese sollen auf eine Stärkung der Volkswirtschaft ausgerichtet sein, «namentlich mit Instrumenten der Innovations- und Technologieförderung».

60 Tage für Unterschriftensammlung

Netto-Null-Emissionen bis spätestens 2040 seien technisch möglich. «Auch viele Unternehmen haben sich ambitionierte Ziele gesetzt, darunter weltbekannte und global agierende Konzerne», heisst es in der Mitteilung weiter. Aber auch KMU in der Schweiz würden sich Ziele setzen, die von CO2-Neutralität ab 2020 bis zu Negativemissionen im Jahr 2030 reichen.

In den Initiativkomitees sind Vertreterinnen und Vertreter aus Gesellschaft und Kultur, der Grünen Nidwalden, der Grünliberalen Nidwalden und Obwalden, der SP Nidwalden und Obwalden, der Juso Obwalden, des WWF sowie von Pro Natura dabei. «Gemeinsam sind wir überzeugt, dass die Kantone Nidwalden und Obwalden ambitionierte klimapolitische Ziele verfolgen müssen.» Mit der Publikation im Nidwaldner Amtsblatt am 5. Januar und dem positiven Entscheid der Staatskanzlei Obwalden sei am Mittwoch der Startschuss für die Unterschriftensammlung für die Klimainitiative gefallen. Das Ziel sei es, in 60 Tagen die geforderten Unterschriften für Nid- und Obwalden zusammenzubringen. (lur)