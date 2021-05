Nid- / Obwalden Laboratorium der Urkantone attestiert dem Trinkwasser eine gute Qualität Die Wasserversorgungen sind zuständig für die Ausscheidung von Schutzzonen um Quellen und Grundwasserfassungen. Martin Uebelhart 27.05.2021, 05.00 Uhr

Am 13. Juni wird über die Trinkwasser- und die Pestizid-Initiative abgestimmt. Letztere verlangt den Verzicht auf synthetische Pestizide in der Nahrungsmittelproduktion, bei öffentlichen Plätzen und Privatpersonen. Bei einer Annahme an der Urne räumt sie zur Erreichung des Ziels eine Übergangsfrist von zehn Jahren ein. Während in Gebieten mit intensivem Ackerbau, Gemüse- oder Obstbau wie etwa im Mittelland Pestizidrückstände im Trinkwasser gefunden werden, ist das in der Urschweiz heute kein Thema. Das hält das Laboratorium der Urkantone (LdU) in seinem kürzlich veröffentlichten Jahresbericht für 2020 fest.

Der gesetzlich festgelegte Höchstwert für Pestizidwirkstoffe und Abbauprodukte liege bei 0,1 Mikrogramm pro Liter (µg/L), also weniger als ein Millionstel Gramm pro Liter. Das Laboratorium hat im vergangenen Jahr in den Urkantonen eine flächendeckende Untersuchungskampagne durchgeführt, um die Belastung des Trinkwassers durch Rückstände von Pflanzenschutzmitteln abzuklären. «Insgesamt wurden 149 Trinkwasserproben auf 60 verschiedene Substanzen von Pflanzenschutzmitteln untersucht. Alle Proben entsprachen den gesetzlichen Vorgaben», schreibt das LdU. Dem Trinkwasser in den Urkantonen könne somit eine gute Qualität attestiert werden. Die Überwachung des Trinkwassers hinsichtlich Pflanzenschutzmittel bleibe dennoch, auch aufgrund der hohen öffentlichen Brisanz, weiterhin sehr wichtig, so der Bericht weiter.

Schutzzonen für Quellen und Grundwasserfassungen

Das bestätigt Bruno Abächerli, Leiter des Amts für Landwirtschaft und Umwelt in Obwalden. «Grundsätzlich ist die Sicherstellung der Qualität des Trinkwassers Sache der Gemeinden respektive der einzelnen Wasserversorgungen», hält er fest. Bei den Pestiziden sei nicht zu erwarten, dass man da etwas finde. Das unterstreicht auch Fidel Hendry. Er leitet die Abteilung Gewässer im Nidwaldner Amt für Umweltschutz.

Die Wasserversorgungen würden auch die Schutzzonen für Quellen und Grundwasserfassungen ausscheiden, so Abächerli. Diese würden dann vom Regierungsrat erlassen. Rund 120 davon gibt es im Kanton Obwalden, in Nidwalden sind es deren 66.

Die Schutzzonen legen in Abstufungen fest, welche Nutzungen im Gebiet von Quell- oder Grundwasserfassungen möglich sind, sagt Abächerli. Dabei geht es etwa um Vorschriften zur Düngung und zur Bewirtschaftung der Schutzzonen, aber auch um Schutzmassnahmen bei der Erstellung von Bauten und Anlagen. Dabei werde auch mit Geologen zusammengearbeitet. Denn insbesondere in den weitläufigen Karstgebieten seien die Wasserflüsse zuweilen schwierig nachzuvollziehen.

Grundwasser hat mehr Zeit für die Reinigung

Ein Blick in die Untersuchungsergebnisse des LdU bei den Wasserversorgungen zeigt, dass die Belastungen des Trinkwassers etwa mit bakteriellen Verunreinigungen oder Nitrat innerhalb der gesetzlich festgelegten Grenzwerte liegt. Während Grundwasser aus dem Talboden mehrheitlich nicht behandelt wird vor der Einspeisung ins Leitungsnetz, wird das Quellwasser aus den Hanglagen zur Sicherheit durch Entkeimungsanlagen geleitet und beispielsweise mit ultraviolettem Licht behandelt. Insbesondere nach intensiven Niederschlägen könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Rohwasser getrübt sei oder eine geringe Keimbelastung aufweise, sagt Fidel Hendry. Dies erkläre sich durch die geringe Fliessgeschwindigkeit des Talgrundwassers, sagt Fidel Hendry. So bestehe viel mehr Zeit, dass das Gestein im Untergrund seine Reinigungsfunktion gut erfüllen könne. «Bei Quellwasser ist die Fliessgeschwindigkeit nur schon wegen des Gefälles, aber auch wegen der Klüfte und Spalten im Gebirge meist höher.» Das zeige sich auch bei den Schutzzonen: «Diese sind rund um Quellfassungen viel grösser angelegt als bei Grundwasserfassungen», erklärt Hendry.

Stans «zügelte» das Grundwasserpumpwerk

Für die Wasserversorgungen kann es durchaus aufwendig sein, auch in Zukunft eine gute Wasserqualität sicherzustellen. Die Gemeinde Stans etwa hat 2020 ein neues Grundwasserpumpwerk im Gebiet Ober Milchbrunnen in Betrieb genommen. Es ersetzte jenes in Stansstad, das die beiden Gemeinden gemeinsam betrieben hatten. «Die dortige Schutzzone hätte nur noch mit unverhältnismässigem Aufwand betrieben werden können», sagt die zuständige Gemeinderätin Sarah Odermatt. Wichtig sei auch ein zweites Standbein für die Wasserversorgung: «Sollte es zu einer Verunreinigung kommen, kann man umstellen und das Wasser von einem anderen Ort her beziehen.» Zentral ist ihrer Ansicht nach auch, die Qualifikationen des Betriebspersonals sicherzustellen. «Sie haben einen anspruchsvollen Job und arbeiten mit einem Lebensmittel», so Sarah Odermatt.

Sarnen will Land um Schutzzonen besitzen

In Sarnen kommt ein grosser Teil des Wassers aus den Hanglagen um Stalden und Ramersberg. «Die Quellen liegen meist auf nicht bewirtschaftetem Land», sagt Gemeinderat Raphael Disler. Das schränke das Risiko von Verschmutzungen ein. Das Wasser werde über ein recht aufwendiges Leitungsnetz ins Tal und zu den Verbrauchern gefördert, so Disler. «Das muss entsprechend unterhalten werden.» Die Gemeinde habe zudem die Strategie, das Land mit den strengsten Schutzzonen 1 selber zu besitzen. «Dann wissen wir, was dort geht», sagt Disler. Das gleiche Ziel verfolge man auch in der Schutzzone 2.

Vorschriften werden immer wieder verschärft

In Sachen Wasser sei Lungern in einer guten Lage, sagt der zuständige Gemeinderat Wendelin Imfeld. «Wir sind ein Wasserschloss, wenn normale Verhältnisse herrschen», hält er fest. Die drei Brunnengenossenschaften könnten genügend Wasser liefern. Doch räumt er ein: «Bei den Karstquellen weiss man nicht, woher das Wasser genau kommt.» So könne auch mal eine Quelle versiegen, wenn etwa ein Gletscher langsam verschwinde. Rund 75 Prozent des Lungerer Wassers stamme aus Quellen, so Imfeld. Für den Schutz der Quellen und Grundwasserzonen würden die Vorschriften immer mal wieder verschärft, sagt er. So müsse man etwa bei der geplanten Sanierung einer Kanalisation im Gebiet Obsee die Leitungen doppelwandig bauen, um das Grundwasser weiterhin nutzen zu können.