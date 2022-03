Nidwalden/Obwalden: Maskenpflicht in Spitälern wird beibehalten

Nid-/Obwalden Trotz Ende der besonderen Lage: Maskenpflicht in den Spitälern wird beibehalten Der Bundesrat lässt am Freitag auch die letzten Coronamassnahmen fallen. Trotzdem kehren die Spitäler und Altersheime noch nicht in den Alltag zurück. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 31.03.2022, 16.30 Uhr

Das Spital Nidwalden in Stans. Bild: Urs Hanhart (2. Juni 2021)

Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen entfallen ab Freitag. Mit der Rückkehr in die normale Lage hebt der Bundesrat auf den 1. April auch die letzten verbliebenen Coronamassnahmen auf.

Doch so schnell hält beim Spital Nidwalden nicht der Alltag Einzug. Auch nach dem 1. April müssen Mitarbeitende im klinischen und öffentlichen Bereich eine Maske tragen, ebenfalls Patienten, wenn sich Mitarbeitende im Spitalzimmer aufhalten. Auch die coronabedingte Besuchsregelung bleibt bis auf weiteres. Ein Patient darf pro Tag höchstens zwei Besucher empfangen. Und das Testcenter im Spital bleibt wegen der anhaltend grossen Nachfrage weiterhin geöffnet.

«Im Interesse der Patientensicherheit, die für uns oberste Priorität hat, behalten wir die Schutzmassnahmen bei»,

begründet Spitaldirektor Urs Baumberger den Entscheid. «Wir haben vulnerable Patienten.» Darum würden auch weiterhin alle frisch eintretenden Patienten auf Corona getestet. Wie lange das Spital die Massnahmen aufrechterhalte, hänge von der weiteren epidemiologischen Entwicklung ab. «Dafür sind wir als Mitglied der Luks-Gruppe auch im engen Austausch mit dem Luzerner Kantonsspital und dem Gesundheitsamt des Kantons Nidwalden.»

Auch das Kantonsspital Obwalden hält gewisse coronabedingte Einschränkungen bis auf Weiteres aufrecht, das heisst Maskenpflicht für Besuchende, Patienten und Mitarbeitende und Einschränkungen bei Patientenbesuchen. Auch wird Mitarbeitenden mit Corona-Symptomen empfohlen, sich zu testen und bei positivem Befund bis zum Abklingen der Symptome zu Hause zu bleiben. «Wir wollen unsere Verantwortung gegenüber Patienten und Personal wahrnehmen», begründet Spitaldirektor Andreas Gattiker das Corona-Management, das sinnvollerweise auch mit jenem des Kantonsspitals Luzern und des Spitals Nidwalden abgeglichen sei.

Das Kantonsspital Obwalden. Bild: Florian Pfister (Sarnen, 28. Februar 2022)

Coronabedingte Personalausfälle möglichst gering halten

Im Ennetbürger Alterszentrum Oeltrotte endet die Maskenpflicht am 1. April für die Besucher und die Bewohner, nicht aber für die Mitarbeitenden. «Um coronabedingte Personalausfälle möglichst niedrig zu halten, halten wir vorläufig an der Maskenpflicht für unser Personal fest, auch sollen unsere Bewohnerinnen und Bewohner ja nicht angesteckt werden», sagt Geschäftsleiter Charly Pichler. Als Präsident von Curaviva Nidwalden, dem kantonalen Verband für Altersinstitutionen, habe er die Information, dass es die anderen Alters- und Pflegeheime im Kanton ähnlich handhaben.

«Wir freuen uns, dass wir bald wieder in eigener Verantwortung und nach eigenem Ermessen das Schutzkonzept ausgestalten dürfen»,

sagt auf Anfrage Theres Meierhofer, Leiterin des Altersheims Erlenhaus in Engelberg und Vorstandsmitglied von Curaviva Obwalden. Ab Freitag müssen Besucher nicht mehr generell eine Maske tragen, bei den Mitarbeitenden bleibt die Maskenpflicht aber bis auf weiteres bestehen, um Ansteckungen und damit Arbeitsausfälle zu vermeiden. Für sie ist klar, dass mit der Rückkehr zur normalen Lage das Coronavirus nicht vorbei ist.

Auch in der Spitex wird die Maskenpflicht beibehalten

«Wir halten vorläufig im Kundenkontakt an der Maskenpflicht für unsere Mitarbeitenden fest, um bei dieser hohen Virenzirkulation sie und die häufig vulnerablen Patienten, gegenüber denen wir eine Fürsorgepflicht haben, zu schützen», sagt Walter Wyrsch, Geschäftsführer der Spitex Nidwalden.

Auch Spitex Obwalden hält bis auf weiteres am bisherigen Regime fest, mit Maskentragpflicht für Mitarbeitende in Kundeneinsätzen sowie die Pflicht zum repetitiven Testen, heisst es auf Anfrage. Kein Thema ist die Maskenpflicht mehr in den Zügen der Zentralbahn und im Postauto.

