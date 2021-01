Nid-/Obwalden Nextbike trotzt der Coronakrise Erstmals ging die Zahl der Ausleihen von Nextbike zurück. Trotzdem zeigt sich der Betreiber Caritas zufrieden - und die Velos erobern vielleicht bald einen weiteren Kanton Matthias Piazza 15.01.2021, 05.00 Uhr

Nextbike wurde auch im vergangenen Jahr genutzt, wenn auch etwas weniger als im Vorjahr. Bild: PD (Luzern, 18. Mai 2017)

Bisher zeigte die Kurve des Veloverleihers Nextbike immer nach oben. Wurde 2018 in den Kantonen Nid- und Obwalden 17'700-mal ein Velo ausgeliehen, war es ein Jahr später schon 27'300-mal. Nun machte die Kurve einen Knick. Mit 23'648 Ausleihen im 2020 betrug der Rückgang gegenüber dem Vorjahr 13,4 Prozent in Nid- und Obwalden.

Von einem Misserfolg will Jasmin Metzger nicht sprechen. Sie ist Mediensprecherin der Caritas Luzern, welche das Veloverleihsystem als Sozialfirma betreibt. Jasmin Metzger sagt:

«Wenn man bedenkt, dass wegen Corona im vergangenen Jahr die Nutzung des öffentlichen Verkehrs um 30 Prozent und das Berufspendeln um die Hälfte zurückging, dürfen wir mit den Ausleihzahlen sehr zufrieden sein.»

Dass der Rückgang unter dem Strich nur gut einen Achtel betrug, sei auch einer veränderten Nutzung zuzuschreiben. «Statt fürs Pendeln zum Arbeitsort oder zur Schule nutzten die Leute Nextbike vermehrt in der Freizeit oder sie stiegen vielleicht öfters vom ÖV aufs Velo um, um Menschenansammlungen zu vermeiden.»

In vielen Fällen gratis

Derweil wurde das Netz weiter ausgebaut. So hat die Tourismusdestination Klewenalp-Vierwaldstättersee ihr Netz von 10 auf 12 Stationen erweitert. Auch seien mit der Rosen AG und der Engelberger Druck AG zwei weitere Stanser Firmen dazugekommen. Damit stehen in Hergiswil, Stans, Stansstad, Wolfenschiessen, Oberdorf und Ennetmoos Nextbike-Velos zum Verleih, häufig an Bahnhöfen und sonstigen gut frequentierten Standorten.

Die meisten Gemeinden oder Firmen stellen das Velo ihren Bürgern oder Mitarbeitern kostenlos zur Verfügung (abzüglich einer einmaligen Registrierung von 1 Franken). Nach spätestens vier Stunden müssen sie es an einer beliebigen Nextbike-Station wieder zurückgeben. In Obwalden kann man das Velo bei den Bahnhöfen Alpnach, Alpnachstad und Sachseln abholen oder zurückbringen.



Nextbike expandiert vielleicht in einen weiteren Kanton

Auch dieses Jahr ist gemäss Jasmin Metzger das Interesse von Institutionen und Unternehmen gross, bei sich eine Nextbike-Station einzurichten. Genaueres könne sie allerdings noch nicht sagen. Zudem erobert Nextbike nach Luzern, Nid-, Obwalden, Zug und Schwyz vielleicht bald einen weiteren Kanton. So haben gemäss Jasmin Metzger die Gemeinde Altdorf und auch Altdorfer Unternehmen aus dem Tourismusbereich ihr Interesse angemeldet.