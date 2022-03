Obwalden und Nidwalden: Welche Gemeinden haben Elektro-Fahrzeuge?

Nid-/Obwalden Obwaldner Kehrichtfahrzeuge stehen unter Strom – weshalb einige Gemeinden noch zuwarten mit dem elektrischen Wandel Die elektrisch betriebenen Güselfahrzeuge in Obwalden bewähren sich. Auch in Kerns hat das Elektrozeitalter begonnen. Und in Nidwalden berät die Regierung darüber. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 03.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der elektrische Güselwagen im Einsatz in Engelberg. Bild: Beat Christen (20. März 2020)

Die Kehrichtentsorgung ist in Obwalden eine leise Angelegenheit. Kein Dieselmotor, der aufheult. Auch der Motor, der den Container anhebt und ankippt, ist leise. Vor zwei Jahren haben in Obwalden die beiden Elektro-Kehrichtwagen ihre beiden Diesel-Vorgänger abgelöst.

Bei diesen Fahrzeugen der Zimmermann Umweltlogistik AG, die im Auftrag des Entsorgungszweckverbandes (EZVOW) die Kehrichtentsorgung in Obwalden durchführt, handelt es sich um die beiden ersten Elektro-Lkws in der Zentralschweiz, welche für die Kehrichtsammlung eingesetzt werden. Rund eine Million Franken kostete so ein Fahrzeug inklusive Umbau. Denn ab Stange gab es diese Elektro-Lkws nicht.

Es waren herkömmliche Lastwagen, bei denen die Dieselaggregate durch Elektromotoren ersetzt worden sind. Die Zimmermann Umweltlogistik AG spart so jährlich rund 60'000 Liter Diesel. Aufgeladen werden die Batterien der beiden elektrischen Güselwagen mit Strom aus erneuerbarer Quelle, die vom EWO gespiesen werden.

Sepp Amgarten, Geschäftsführer des Entsorgungszweckverbandes Obwalden, zieht eine positive Zwischenbilanz nach zwei Jahren. «Die Fahrzeuge funktionieren einwandfrei, selbst auf der steilen Bergstrecke auf die Frutt hinauf.»

Dies bestätigt auch Reto Zimmermann, Inhaber der Zimmermann Umweltlogistik. «Die Fahrzeuge haben sich in der anspruchsvollen Obwaldner Topografie bestens bewährt und trotzen auch der Kälte.» Er hebt zudem die verbesserte Situation für die Mitarbeiter hervor. Diese seien gerne mit dem Elektro-Kehrichtfahrzeug unterwegs. «Die Mitarbeiter, die hinten mitfahren, schätzen, dass das Fahrzeug so leise ist. Sie können so besser miteinander kommunizieren.»

Reto Zimmermann, CEO und Inhaber der Zimmermann Umweltlogistik AG. Bild: PD

Auch ökologisch sei dies die richtige Wahl. Ein wasserstoffbetriebenes Kehrichtfahrzeug wäre keine Alternative gewesen, nicht nur, weil es das damals noch nicht gegeben habe, auch weil es dreimal so viel Strom verbrauche. Auch das Gewicht sei vertretbar. «Der Elektro-Kehrichtlastwagen ist mit einem Gesamtgewicht von 27 Tonnen nur eine Tonne schwerer als ein vergleichbares Dieselfahrzeug und kann genau gleich viel Kehricht aufladen, nämlich 10 Tonnen.» Und mit 14 Jahren sei die geschätzte Lebensdauer des Akkus länger als jene des Fahrzeugs.

In Nidwalden sind für die Kehrichtentsorgung noch dieselbetriebene Fahrzeuge im Einsatz. «Bis Ende 2025 läuft der Vertrag mit Leisibach Transport. Auf seine Flottenwahl haben wir keinen Einfluss», sagt auf Anfrage Adolf Scherl, Präsident des Kehrichtverwertungsverbandes Nidwalden (KVVNW). «Wir sind aber elektrischen Fahrzeugen gegenüber sehr offen. Bei der nächsten Ausschreibung im übernächsten Jahr wird die Antriebsart des Kehrichtfahrzeuges ein wichtiges Kriterium sein.» Auch er streicht den leisen Betrieb als einen grossen Vorteil hervor.

Kanton will Vorbild sein in Sachen erneuerbarer Energie

Der Fuhrpark des Strasseninspektorats Nidwalden, das für den Unterhalt der Kantonsstrassen zuständig ist, ist immer noch fossil. «Viele Spezialfahrzeuge sind noch gar nicht mit Elektroantrieb erhältlich», sagt Regierungsrat Joe Christen, der der Landwirtschafts- und Umweltdirektion vorsteht. Auch fehle dafür noch die entsprechende Ladeinfrastruktur.

Im Moment sei die Regierung an einer Auslegeordnung, wo unter anderem auch der Ersatzbedarf der Fahrzeuge für die nächsten Jahre ermittelt werde. «Als Kanton wollen wir ein Vorbild sein in Sachen erneuerbarer Energie.»

Beim Obwaldner Strasseninspektorat wird noch mit fossilem Antrieb gefahren. «Akkus würden nicht die Leistung erbringen, die etwa ein Schneeräumungsfahrzeug im Einsatz braucht. Auch könnten wir nicht einfach nach vier Stunden die Schneeräumung unterbrechen, um den leeren Akku während Stunden wieder zu laden», sagt Markus Huber, Leiter des kantonalen Strasseninspektorats Obwalden. Auch fehle zurzeit die Ladeinfrastruktur im Werkhof Foribach.

Die Strecken mit viel Steigung und Gefälle seien weitere Nachteile. «Aber bei dieser schnellen technologischen Entwicklung könnte Elektromobilität in wenigen Jahren auch bei uns ein Thema sein für einen wirtschaftlichen Strassenunterhalt», glaubt Markus Huber.

In Kerns fahren erste Kommunalfahrzeuge elektrisch

Auch in Kerns hat das Elektrozeitalter für Kommunalfahrzeuge angefangen. Ein Hybrid-Aussendienstfahrzeug des Werkdienstes ist seit 2019 im Einsatz. In den nächsten Wochen ist zudem vorgesehen, den 16-jährigen VW Caddy des Werkdienstes durch ein neues Elektrofahrzeug zu ersetzen. Auch der Stapler sowie Kleingeräten, wie Motorsensen oder Laubbläser, werden mit elektrischer Energie betrieben. «Elektromobilität ist bei jeder Anschaffung unserer Kommunalfahrzeuge und Geräten ein Thema», sagt auf Anfrage Gemeindepräsident Beat von Deschwanden. Doch seien im Moment noch technische Grenzen gesetzt. «Beim Schneeräumungsfahrzeug setzen wir noch auf Diesel, weil es eine leistungsfähige praxistaugliche Alternative mit Elektroantrieb auf dem Markt noch nicht gibt.»

Werner Zimmermann, Gemeinderat Buochs. Bild: PD

Die fünf Werkdienstfahrzeuge, die im neuen Buochser Werkhof stationiert sind, fahren noch alle mit Diesel, auch jene Wischmaschine, die im vorletzten Jahr angeschafft wurde. «Wir haben uns mit der Frage des Antriebs intensiv auseinandergesetzt», sagt Gemeindepräsident Werner Zimmermann.

«Wir sahen aber von einem Elektroantrieb ab. Bei diesen kurzen Einsatzzeiten wäre eine Batterie nicht sinnvoll, auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis wäre ungünstig», begründet er. Bei weiteren Anschaffungen werde man die Frage des Elektroantriebs sicher wieder aufwerfen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen