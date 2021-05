Nid-/Obwalden Plastikrecycling erlebt in Obwalden ein Revival – in Nidwalden gibt's das Konzept schon länger In den vergangenen Jahren war Obwalden ein weisser Fleck, was das Recycling von Plastik betrifft. Dank der Migros ändert sich dies. Anders ist's in Nidwalden. Matthias Piazza 04.05.2021, 18.11 Uhr

Neu können in der Migros Plastik-Recyclingsäcke gekauft und entsorgt werden. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 03.05.2021)

In den rund 40 Zentralschweizer Migros-Filialen kann man ab sofort auch Plastik zurückgeben, so auch in den Filialen in Stans, Buochs, Hergiswil, Sarnen und Engelberg. Je nach Grösse kostet der Sammelsack zwischen 90 Rappen (17 Liter) und 2.50 Franken (60 Liter). Damit will die Migros der Bevölkerung eine einfache Möglichkeit bieten, Plastikverpackungen separat zu sammeln, wie sie mitteilte. Die Migros ist in Nidwalden nicht die erste Anbieterin von Plastikrecycling.

Seit fünf Jahren können die Nidwaldner ihren Plastikabfall separat entsorgen. Den entsprechenden 110-Liter-Sack für 3.20 Franken kann man an jeder Nidwaldner Poststelle kaufen. Dahinter steht die Zimmermann Umweltlogistik AG in Buochs. «Mit diesem Recycling verdienen wir kaum Geld, aber es ist für uns Dienst am Kunden», sagt dazu Geschäftsleiter Reto Zimmermann. Gegen 100 Tonnen Plastik aus Nidwalden würden separat entsorgt, statt mit dem übrigen Kehricht verbrannt.

Aus seiner Sicht ist dies ein wichtiger ökologischer Beitrag. «Plastik besteht aus Rohöl. Mit der separaten Entsorgung spart man so eine immer knapper werdende Ressource.» Der gesammelte Plastik gelangt in eine spezielle Recyclinganlage im deutschen Rheinfelden, nahe der Schweizer Grenze. Aus 100 Kilogramm gesammelten Haushaltskunststoffen können gemäss Zimmermann über 55 Kilogramm wiederverwertbare Kunststoffe gewonnen werden. Als Granulate oder Rohstoffe für neue Kunststoffprodukte kommen diese dann zum Einsatz.

Hoffnung, dass weniger Plastik im Abfall landet

Dass die Migros nun auch in dieses Recycling-Geschäft eingestiegen ist, begrüsst er und verbindet damit auch die Hoffnung, dass mehr Plastik gesammelt wird. «Rund 95 Prozent des Plastiks landen leider immer noch im Abfall.»

Ein Revival erlebt das Plastikrecycling mit dem neuen Angebot der Migros hingegen in Obwalden, wo sie Filialen in Sarnen und Engelberg hat. Der Entsorgungszweckverband Obwalden (EZV OW) schaffte 2015 die separate Kunststoffsammlung ab, die es während rund zehn Jahren in Engelberg, Sarnen, Sachseln, Alpnach und Kerns gab. Einen Vorstoss von der ehemaligen Engelberger SVP-Kantonsrätin Monika Rüegger, diese Sammlung wieder einzuführen, lehnte der Kantonsrat ab. Dafür sei der EZV zuständig. Reto Zimmermann ist zuversichtlich, dass dank der Migros auch der EZV das Plastiksammeln wieder in sein Entsorgungsangebot aufnimmt.