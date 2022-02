Polycom-Umstellung in Nidwalden und Obwalden ist in vollem Gange

Nid-/Obwalden Polycom-Umstellung ist in vollem Gang – gefunkt wird aber vorerst noch auf der bisherigen Technologie Das Polycom-Funknetz von Nid- und Obwalden wird voraussichtlich 2024 auf das neue System umgestellt. Matthias Piazza 13.02.2022, 10.02 Uhr

Auch die Kantonspolizei Nidwalden funkt mit Polycom. Bild: PD

In der Nacht vom 8. auf den 9. Juli vergangenen Jahres waren die Notrufnummern von Polizei, Feuerwehr und Ambulanz wegen einer technischen Panne der Swisscom nicht zu erreichen. Wie überall in der Schweiz wurden auch in Nid- und Obwalden Feuerwehrdepots besetzt. Dorthin konnten sich die Bürger im Notfall begeben. Über das nationale Sicherheitsfunknetz Polycom hat so die Feuerwehr bei Bedarf die Polizei, Ambulanz oder eine weitere Blaulichtorganisation alarmiert. In solchen und ähnlichen Fällen greifen Blaulichtorganisationen und Behörden auf dieses abhörsichere und vor Störungen geschützte Sicherheitsfunknetz zurück. Auch im Einsatzalltag ist Polycom für solche Organisationen ein wichtiges und zuverlässiges Kommunikationsmittel, ergänzend zur «zivilen» Mobilkommunikation.

Französische Herstellerin in Verzug

Nun ist aber genau dieses Polycom in die Schlagzeilen geraten. Bei der Umrüstung auf eine neue Technologie gibt's Verzögerungen, weil die französische Herstellerin Jahre im Verzug ist. Die Behörden zweifeln, ob das neue System bis Ende 2024 läuft, wie SRF kürzlich vermeldete.

Toni Käslin, der Feuerwehrinspektor von Ob- und Nidwalden, bleibt gelassen. «In Nid- und Obwalden ist die Umstellung auf das neue Polycom-Netz zwar auch im Jahre 2024 geplant. Zuvor aber werden andere Kantone umstellen und entsprechende erste Erfahrungen sammeln.» Denn bis sämtliche Kantone umgestellt haben, läuft der Parallelbetrieb mit dem bestehenden Polycom-Netz weiter.

Nidwalden investiert 2,4, Obwalden 3 Millionen Franken in die Erneuerung

Doch auch bei den hiesigen Blaulichtorganisationen drängen sich Erneuerungen auf. Die Technologie und die Basisstationen, die aus der Zeit der Einführung stammen (Nidwalden 2006, Obwalden 2010), sind inzwischen veraltet und müssen durch eine neue Technologie und neue Komponenten ersetzt werden, auch weil gewisse Ersatzteile nicht mehr erhältlich sind. Die Nidwaldner Regierung bewilligte Anfang 2020 für Ersatzinvestitionen total 2,4 Millionen Franken. Obwalden sprach ein Jahr davor 2,96 Millionen Franken. Der kleinere Betrag in Nidwalden rührt daher, dass dieser Kanton teilweise schon eine Erneuerungswelle hinter sich hat, im Gegensatz zum Kanton Obwalden, der Polycom erst 2010 einführte.

An den acht Nidwaldner und neun Obwaldner Basisstationen werden auch die Klimageräte und die Stromversorgung erneuert, weil auch diese am Ende ihrer Lebensdauer angelangt sind. Zusätzlich werden die Funkgeräteprogrammierung und die Technik in den Polizei-Einsatzzentralen aktualisiert, um Polycom nach der Umstellung einwandfrei betreiben zu können.

Die Nidwaldner Kantonspolizei hat ihre Handfunkgeräte bereits ersetzt, die Feuerwehren in Nidwalden sind dieses Jahr an der Reihe. Diese Ersatzbeschaffung soll bis Ende Jahr abgeschlossen sein. «Wir rechnen damit, dass die neuen Geräte, die auch mit dem neuen System kompatibel sind, wieder einige Jahre in Betrieb sein werden», so Toni Käslin.