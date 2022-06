Nid-/Obwalden «Sich auf Abenteuer einzulassen, ist schwierig» – wie sich Menschen im Rollstuhl an lokalen Events zurechtfinden Emanuel Wallimann fotografiert und besucht kulturelle Events. Als Rollstuhlfahrer sieht er Verbesserungspotenzial, hat aber auch Verständnis für die Veranstalter. Florian Pfister Jetzt kommentieren 21.06.2022, 11.55 Uhr

Der Sommer ist angekommen und mit ihm auch Festivals, Konzerte und andere Feierlichkeiten. Manche kaufen ihre Tickets Monate zuvor, andere besuchen die Anlässe spontan. Spontanität kann sich Emanuel Wallimann kaum erlauben. Der Fotograf und Grafikdesigner aus Stans sitzt im Rollstuhl.

«Die Sensibilisierung in der Gesellschaft wird immer grösser», sagt er. Trotzdem: Längst nicht überall wird an ihn gedacht. Emanuel Wallimann war einmal an einem Konzert auf dem Land, das zwar ein geschlossenes Rollstuhl-WC vor Ort installierte, aber nicht damit gerechnet hatte, dass ein Rollstuhlfahrer kommt. «Diese Grundhaltung ist nicht in Ordnung», sagt Emanuel Wallimann entschieden.

Emanuel Wallimann war am Hofair 2021 als Fotograf zuvorderst dabei. Bild: Edi Ettlin (Dallenwil, 11. September 2021)

Er weiss aber: Ein Gelände kann nicht immer perfekt rollstuhlgängig gemacht werden. Und auch Regen kann aufgrund des durchweichten Untergrunds schnell zum Problem werden. Emanuel Wallimann kann es nachvollziehen, wenn Veranstalter von lokalen Festivitäten die Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer nicht zuoberst auf ihrer Liste haben. «Oft werden die Anlässe ehrenamtlich organisiert. Es ist nicht einfach, alles bis ins letzte Detail zu ermöglichen.»

Veranstalter sehen noch Verbesserungspotenzial

Da sieht auch Christian Isler so. Er ist OK-Präsident vom Landäbärg Unplugged Festival in Sarnen, das Ende August stattfindet.

«Wenn es darum geht, mit den Ressourcen sparsam umzugehen, ist die Gewährleistung der Barrierefreiheit wohl oftmals etwas, das – leider und es sollte nicht so sein – als etwas vom Ersten weggelassen wird.»

Das Landäbärg Unplugged Festival wolle alle Menschen ansprechen und so inklusiv wie möglich sein. «Wir müssen in Bezug auf die Barrierefreiheit für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer aber selbstkritisch sein und sagen, dass wir noch nicht dort sind, wo wir gerne hinwollen.» sagt Christian Isler weiter.

Das Festival fand 2019 zum ersten Mal statt. «Die grösste Herausforderung ist für uns die Situation im sanitären Bereich. Es ist einer Person im Rollstuhl nicht möglich, ohne Hilfe auf die Toilette gehen zu können. Dies ist etwas, was wir in Zukunft sicher mitdenken werden.»

Was Emanuel Wallimann hilft, sind Informationen auf der Website – auch wenn das Gelände nicht rollstuhlgängig ist. «Dann weiss ich gleich, dass ich nicht dorthin gehen kann und muss keine Abklärungen treffen.» Und diese muss Emanuel Wallimann unweigerlich im Vorhinein treffen, er muss sich Fragen stellen wie: «Hat es ein WC für Rollstuhlfahrer?» Und: «Muss ich zwei Stunden vorher anstehen, damit ich zuvorderst sein kann?»

Als Rollstuhlfahrer ist Emanuel Wallimann sowohl als Fotograf als auch Privatperson an lokalen Festivals unterwegs. Bild: Edi Ettlin (Dallenwil, 11. September 2021)

Auf der Website der Freilichtspiele Dallenwil beispielsweise steht, dass Sie einen barrierefreien Shuttleservice anbieten. «Es ist wichtig, dass man das Gefühl bekommt, dass jemand schon nachgedacht hat», sagt der Nidwaldner.

Dazu sagt Aktuarin Denise Odermatt: «Uns war es ein grosses Anliegen, unser Freilichtspiel für alle Leute zugänglich zu machen. Wir haben für die Rollstuhlfahrer selbstverständlich Plätze in der ersten Reihe reserviert, diese ist ‹bodeneben› und somit rollstuhltauglich. Vor Ort steht auch eine rollstuhlgängige Toilette bereit.» Verbesserungspotenzial sieht Denise Odermatt darin, dass sich Menschen im Rollstuhl auch online statt nur via Mail oder Telefon anmelden können.

«Wir glauben, gerade solche Kleinigkeiten können den Alltag einer Rollstuhlfahrerin und eines Rollstuhlfahrers vereinfachen.»

Vergangenes Wochenende feierte das neue Stück «Doppelmord auf der Gruobialp» Premiere, weshalb das OK noch nicht viel dazulernen konnte. «Die beiden Rollstuhltransporte haben bestens geklappt und die Rollstuhlfahrer waren sehr dankbar für diesen Service, was uns natürlich auch sehr glücklich macht», sagt Denise Odermatt.

Lieber kleine Events, dafür zuvorderst

Die Hemmschwelle ist vorhanden für Emanuel Wallimann, irgendwo zum ersten Mal hinzugehen. «Wenn man mal weiss, dass es irgendwo gut ist, geht man sowieso wieder. Sich auf Abenteuer einzulassen, ist aber schwierig.» Es sei ein Wechselspiel.

«Je mehr Rollstuhlfahrer zu einem Festival kommen, desto mehr sind die Veranstalter ins Thema involviert. Aber die Rollstuhlfahrer kommen ja erst, wenn die Situation vor Ort für sie gut ist.»

Die Stanser Musiktage stellen inzwischen ein Hostteam wie auch andere Veranstalter. «Früher musste mir zum Beispiel ein Location-Manager die Treppe hinaufhelfen, obwohl er noch anderes zu tun hatte. Nun gibt es auf dem Areal Personen, die für mich als Rollstuhlfahrer da sind, aber auch für andere Fragen beantworten. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung.»

Der Event-Fotograf besucht die Veranstaltungen immer mit einer oder mehreren Begleitpersonen. In einer grossen stehenden Menschenmassage zu sein, mache keinen Spass. Das Hallenstadion wiederum habe zwar gute Rollstuhlplätze, die befänden sich aber zuhinterst, wo es nie Stimmung habe. «Darum gehe ich lieber an kleine Feste und bin dafür zuvorderst.» Solche wie die familiären und unkomplizierten in Ob- und Nidwalden.

