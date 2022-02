Die Sirenen in Nid- und Obwalden funktionierten tadellos

Nid-/Obwalden Nicht alle Sirenen heulten In Obwalden klappte der Sirenentest. In Nidwalden versagte eine Sirene den Dienst. Matthias Piazza 02.02.2022, 17.44 Uhr

Eine Sirenenanlage. Bild: Rahel Meier (Solothurner Zeitung)

Wie immer am ersten Mittwoch im Februar heulten am Mittwoch in der ganzen Schweiz die Sirenen probehalber. In Nidwalden wurden die 39 stationären Sirenen getestet für den allgemeinen Alarm, davon 8 im Abflussbereich des Bannalp-Stausees für den Wasseralarm. 38 Sirenen heulten, eine Sirene in Stans blieb stumm, was einem Zuverlässigkeitsgrad von 97,5 Prozent entspricht. «Das Problem müssen wir mit unserer Wartungsfirma anschauen», sagt dazu Ronald Rickenbacher, Leiter des Amts für Militär und Bevölkerungsschutz Nidwalden. «Wir haben schon den Anspruch, dass alle Sirenen störungsfrei funktionieren. Die Abdeckung im Kanton ist aber überlappend.»