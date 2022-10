Nid-/Obwalden «Wir sind auf diese Einnahmen angewiesen»: So denken hiesige Restaurant-Betreiber übers Public Viewing dieser WM Die Fussballweltmeisterschaft in Katar steht unter besonderen Vorzeichen. Die Restaurants in Ob- und Nidwalden halten aber nichts von einem Boykott. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Public Viewing beim WM-Match Schweiz gegen Schweden bei der Jlge-Bar. Bild: Nidwaldner Zeitung (Stans, 3. Juli 2018)

Infrastruktur, die von Arbeitsmigranten gebaut wurde, die oft für wenig Geld in extremer Hitze arbeiten müssen. Auch Ausbeutung, Abhängigkeitsverhältnisse und sexuelle Gewalt sind laut Amnesty International ein Problem: Gründe für einen Boykott der diesjährigen Fussballweltmeisterschaft, die vom 20. November bis 18. Dezember in Katar stattfindet, gibt es genug.

Tatsächlich gibt es schweizweit einige Event-Lokale, welche die WM in Katar boykottieren, indem sie auf eine Übertragung verzichten. In Nid- und Obwalden wird von einem Boykott abgesehen, wie eine Umfrage bei einigen Gastronomen zeigt.

Auf die Einnahmen angewiesen

Public Viewing ist in der Stanser Jlge-Bar eine Tradition, die auch dieses Jahr fortgesetzt wird. «Die vielen Fussballfans erwarten das», sagt Inhaber Rolf von Holzen. Doch werde der Umsatz nicht an frühere Events anknüpfen können. «Dazu kommen noch die Heizkosten, und das Zelt ist auch nicht günstiger geworden.» Auch wenn er als eingefleischter Fan diese WM allen gönne: «Die ganzen Umstände und Vorfälle um diese WM geben mir sehr zu denken. Es ist für mich immer noch nicht nachvollziehbar, warum dieser Anlass in Katar stattfindet.» Hinzu kämen die ungünstigen Spielzeiten. So findet das erste Schweizer Spiel an einem Donnerstag um 11 Uhr unserer Zeit statt.

Das Hergiswiler Glasi-Pub überträgt das ganze Jahr über auf einem Grossbildfernseher Sportveranstaltungen. Daran ändern auch die speziellen Vorzeichen der Fussball-WM nichts. «Wir sind auf Sportübertragungen ausgerichtet und auch darauf angewiesen. Auch sind wir davon überzeugt, dass auch das Public Viewing der diesjährigen WM mit Schweizer Beteiligung auf grosses Interesse stösst», sagt Betreiber Reto Erdin.

«Wir verurteilen die menschenunwürdigen Umstände im Vorfeld der Fussball-WM in Katar», sagt Marco Amstad, der mit seinem Bruder Adrian Amstad das Stansstader Restaurant Rio Churrasco führt. Trotzdem hätten sie sich auch dieses Jahr für ein Public Viewing ausgesprochen. «Wir sind auf diese Einnahmen angewiesen, erst recht nach der Pandemie. Wir haben ja auch eine Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitenden.»

«Die Fussball-WM wird so oder so durchgeführt»

In der «Pfistern Up», der Bar im Obergeschoss des Restaurants Pfistern in Alpnach, werden jene Spiele mit Schweizer Beteiligung übertragen, ab dem Viertelfinal sämtliche. «Wir wollen den Leuten eine tolle Gelegenheit bieten, in der Gemeinschaft die Fussball-WM zu verfolgen», sagt Geschäftsführer Josa Allamand. Ein Boykott erachtet er als wirkungs- und sinnlos. «Die Fussball-WM wird so oder so durchgeführt, ob wir auf ein Public Viewing verzichten oder nicht. Da sind wir als kleiner Veranstalter machtlos. Vielmehr steht bei mir das gemeinschaftliche Wohl und dessen Zusammenhalt im Vordergrund.» Der ehemalige Sportler und Junioren-Schweizer-Meister im Hammerwerfen plädiert für eine differenzierte Betrachtung und eine Trennung zwischen übergeordneten Problemen und der sportlichen Ebene. Zudem hätten auch frühere sportliche Grossanlässe, sogenannte Megaevents, ihre Kehrseite gehabt.

Fans verfolgen im Restaurant Eleven das Spiel Schweiz gegen Costa Rica. Bild: Izedin Arnautovic (Sarnen, 27. Juni 2018)

Auch im Sportcafé im Sarner Seefeld, ehemals «Eleven», kann man die WM verfolgen, wie das dort auch bei anderen Sportübertragungen der Fall ist. «Ein Boykott würde rein gar nichts bewirken», meint Pächter Michael Weiss. Aufgrund der Vorzeichen spricht er jedoch schon von einer speziellen Fussball-WM – mitten im Winter, mit Spielen, die tagsüber unserer Zeit stattfinden, wenn die meisten Leute am Arbeiten sind. Aus all diesen Gründen rechnet er auch nicht mit einem übermässig grossen Publikumsaufmarsch. «Wir werden darum keinen Zusatzaufwand betreiben.»

