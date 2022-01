So rüsten sich Betriebe Ob-/Nidwaldens für Engpässe wegen Omikron

Nid-/Obwalden So rüsten sich Feuerwehr, Polizei und andere Organisationen für drohenden Personalengpass wegen Omikron Wer in coronabedingter Quarantäne ist, fehlt am Arbeitsplatz. Bedenken, dass Brände nicht gelöscht werden oder Züge nicht mehr fahren, seien jedoch unbegründet, heisst es. René Meier, Matthias Piazza Jetzt kommentieren 04.01.2022, 05.00 Uhr

Infiziertes Personal muss in Altersheimen infizierte Bewohnende betreuen, da kein gesundes Personal mehr verfügbar ist. Dutzende Flüge sind gestrichen, rund die Hälfte der lokalen Zugverbindungen fällt aus, weil Personal fehlt: Die hochansteckende Omikron-Variante lähmt das öffentliche Leben in Dänemark. Auch hierzulande sorgt man sich um die Versorgungssicherheit. So haben die Zentralschweizer Kantone die Quarantänedauer von 10 auf 7 Tage reduziert und sind damit den Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit gefolgt.

«Wir haben glücklicherweise bisher sehr wenige coronabedingte Ausfälle zu beklagen», sagt Toni Käslin, Feuerwehrinspektor von Nid- und Obwalden, auf Anfrage. Für den Fall der Fälle sei man aber vorbereitet, nicht erst seit Omikron. «Hätte eine Ortsfeuerwehr plötzlich viele Ausfälle zu beklagen, würde bereits bei einem kleinen Brand die Nachbarfeuerwehr zusätzlich einspringen. Ab ‹Brand mittel› sind sowieso zusätzlich die Stützpunktfeuerwehren von Stans oder Sarnen aufgeboten.» Je nach Tageszeit könne man auf einen grossen Pool an verfügbaren Feuerwehrleuten zugreifen, dies sei ein Vorteil des Milizsystems. Nach bald zwei Jahren seien die Feuerwehren geübt im Umgang mit der Pandemie. Situationsbedingt erlässt das Feuerwehrinspektorat Weisungen zum Umgang mit Corona und für die kantonale Aus- und Weiterbildung wurde ein entsprechendes Schutzkonzept erarbeitet. «Die Feuerwehrleute halten die Schutzkonzepte vorbildlich ein.»

Ein Löscheinsatz in Beckenried. Bild: PD (14. Mai 2017)

Auch auf dem Netz der Zentralbahn fahren bisher noch alle Züge. «Es befinden sich sehr wenige Mitarbeitende in Quarantäne. Auch Ausfälle aufgrund von Ansteckungen halten sich im Moment auf tiefem Niveau», sagt auf Anfrage Zentralbahn-Mediensprecher Thomas Keiser. «Sollten plötzlich Lokführer oder Zugbegleiterinnen ausfallen, würden Schulungen und Freitage verschoben sowie Teamleitende, die unter anderem sonst auch im Büro arbeiten, als fahrendes Personal eingesetzt.» Erst, wenn diese Möglichkeiten ausgeschöpft seien, würde der Fahrplan ausgedünnt werden. Die Reduktion der Quarantänetage helfe in einer ausserordentlichen Situation, den Betrieb länger aufrechtzuerhalten. «Wichtig dabei ist allerdings, dass die frühzeitige Rückkehr an den Arbeitsplatz keine Ansteckungen verursacht», hält der ZB-Mediensprecher fest.

Ein Zug der Zentralbahn fährt an der Station Niederrickenbach vorbei. Bild: Urs Hanhart (Dallenwil, 15. Dezember 2021)

Kraftwerke lassen sich von zu Hause aus steuern

Das Elektrizitätswerk Obwalden (EWO) hat zurzeit Mitarbeiter, die in Quarantäne sind. Doch Geschäftsführer Thomas Baumgartner beruhigt: «Viele Funktionen, wie etwa die Steuerung der Kraftwerke, Überwachung der Netzinfrastruktur, Betreuung der Grosskunden sind Bürojobs, die sich gut im Homeoffice, also auch in der Quarantäne, erledigen lassen.» Bei den Teams, die draussen arbeiten, achte man darauf, dass sich diese nicht vermischen, sodass sich eine allfällige Ansteckung nicht auf andere Teams übertrage. Dieses Regime habe sich seit Beginn der Pandemie bewährt. «Es müsste schon ein grösserer Ausfall eines Aussenteams, verbunden mit einem umfangreichen Schaden am Stromnetz zusammenkommen, bis es kritisch würde. Dieses Szenario erachte ich in der aktuellen Lage als unwahrscheinlich. Unser Pandemieteam beobachtet periodisch die aktuelle Lage. Falls notwendig, könnten sehr schnell zusätzliche Massnahmen umgesetzt werden.»

«Nach einigen Erkrankungen vor Weihnachten ist die Situation aktuell sehr stabil», sagt Ivo Häfliger, Leiter Netz beim Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN). Die Versorgungssicherheit sei während der ganzen Pandemie bisher nie gefährdet gewesen. «Wichtige Chargen sind mehrfach besetzt, die meisten Mitarbeiter sind geimpft oder genesen, einige schon geboostert. Es wird regelmässig getestet und das Stromnetz lässt sich auch von zu Hause aus steuern.» Wie das EWO achtet auch das EWN darauf, dass die verschiedenen Aussenteams nicht miteinander in Kontakt kommen.

Polizei würde eine Verzichtsplanung erstellen

«Wir überprüfen laufend unsere Einsatz- und Dienstplanungsdispositive, damit wir allfällige Quarantäne- und/oder Isolationsausfälle entsprechend handhaben können, um die Aufrechterhaltung der Sicherheit zu gewährleisten», sagt Dario Habermacher, Chef Kommandoabteilung der Kantonspolizei Nidwalden. «Bei grossflächigen Ausfällen wären wir gezwungen, unsere Leistungen zu priorisieren und eine Verzichtsplanung zu erstellen, um die Grundversorgung aufrechterhalten zu können.» Er spricht aktuell von einer verkraftbaren Anzahl an coronabedingten Ausfällen.

Um Ausfällen entgegenzuwirken, betreibe die Kantonspolizei Obwalden seit Beginn der Pandemie ein weitreichendes Schutzkonzept. Grössere Ausfälle sind gemäss Martin Kathriner, Leiter Verkehrs- und Sicherheitspolizei, ausgeblieben. Die Polizei setze auf eine erhöhte Eigenverantwortung der Mitarbeitenden im betrieblichen wie auch im privaten Rahmen und weise zudem eine hohe Impfquote aus. Zudem werde schon heute eine Durchmischung der Mitarbeitenden der verschiedenen Abteilungen und Fachstellen auf das Wesentliche beschränkt und die Hygienemassnahmen des BAG strikte umgesetzt. Viele Besprechungen und Sitzungen fänden elektronisch statt. Betrieblich könnten noch weitere Massnahmen getroffen werden. Welche das sind, hänge von der Entwicklung der Pandemie ab.

Die Verkürzung der Quarantänefrist kommt beim Heimverband Curaviva Obwalden gut an. Mehr Sorge bereitet Vorstandsmitglied Theres Meierhofer die Isolationsdauer. «Es ist durchaus möglich, dass Personal, das dreimal geimpft ist, ohne Symptome für zehn Tage in Isolation muss». Auf den schlimmsten Fall seien die Alters- und Pflegeheime gut vorbereitet. «Dann hilft die Hauswirtschaft, das Küchenpersonal oder die Heimleitung bei der Pflege und Betreuung der Menschen mit», so Meierhofer. Ein generelles Besuchsverbot in Alters- und Pflegeheimen hält Meierhof nicht für zielführend. «Schon heute ist der Kreis der Besucherinnen und Besucher stark eingeschränkt». Das ist auch bei Charly Pichler, Geschäftsleiter des Alterszentrum Oeltrotte in Ennetbürgen und Präsident von Curaviva Nidwalden, der Fall. «Schon heute haben wir in unserem Haus mit 2G ein sehr strenges Zutrittsregime». Das Worst-Case-Szenario sieht vor, dass das ganze Team und allenfalls Pensionierte bei der Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner aushelfen könnten.

Angestellte aus Quarantäne zurückholen

Das Kantonsspital Obwalden ist auf eine mögliche Zunahme von Quarantäne- und Isolationsfälle beim Personal vorbereitet. «Kommt es zu einem Engpass, behalten wir uns vor, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Quarantäne zurückzuholen», sagt Direktionsassistentin Priska Schmid. Das Vorgehen sei mit dem Gesundheitsamt abgesprochen. Das Personal würde dann täglich getestet.

Das Kantonsspital Obwalden ist anlässlich der Aktionswoche Patientensicherheit orange ausgeleuchtet. Bild: Izedin Arnautovic (Sarnen, 17. September 2021)

Dem Spital Nidwalden kommt entgegen, dass sehr viele Mitarbeitende geimpft oder genesen seien. «Die Abteilungen innerhalb des Spitals helfen einander wo möglich kollegial aus», sagt Anja Harsch, Leiterin Kommunikation und Marketing. Auch innerhalb der Luks-Gruppe werde sehr gut zusammengearbeitet. Und wie sieht das Worst-Case-Szenario aus, wenn plötzlich sehr viele Mitarbeitende gleichzeitig krank, in Quarantäne oder Isolation sind? «Dann werden wir primär nur Notfälle behandeln und können wenige oder keine planbaren Eingriffe durchführen».

Derzeit sind im Kanton Nidwalden 469 Personen in Isolation, 170 in Quarantäne. Im Kanton Obwalden befinden sich 703 Personen in Isolation und 1055 in Quarantäne.

Die aktuellen Zahlen aus Nidwalden

Die aktuellen Zahlen aus Obwalden

