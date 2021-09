So gehen Spitäler Nid- und Obwaldens mit Zertifikatspflicht um

Nid-/Obwalden Spital Nidwalden verschärft Regeln im Umgang mit Corona – im Kantonsspital Obwalden wird das Restaurant geschlossen Die Spitäler von Ob- und Nidwalden gehen unterschiedlich mit der Zertifikatspflicht um. Matthias Piazza 13.09.2021, 17.16 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Spital Nidwalden. Bild: Urs Hanhart (2. Juni 2021)

Nur noch geimpfte, genesene und getestete Personen haben seit Montag Zutritt zu vielen Bereichen des öffentlichen Lebens. Die vom Bundesrat eingeführte Zertifikatspflicht hat auch Einfluss auf den Spitalbetrieb in Stans. Der Besuch von Fachvorträgen, sonstigen öffentlichen Veranstaltungen und insbesondere des Restaurants Hip sind nur noch mit Zertifikat möglich. Ab Freitag gibt's auch weitere Einschränkungen für Besuche, analog der Luks-Gruppe. So ist pro Tag und Patient nur noch ein Besucher erlaubt, für maximal eine Stunde. Ausnahmen gelten etwa für Väter, die ihre Partnerin mit ihrem Neugeborenen besuchen oder Angehörige von Schwerkranken «Die Maskenpflicht für Besucher und Mitarbeiter bleibt nach wie vor bestehen», sagt Urs Baumberger, Direktor des Spitals Nidwalden. Eintretende Patienten würden systematisch auf Covid getestet, falls sie nicht genesen oder schon geimpft seien.

Dem Personal empfiehlt die Spitalleitung, sich mindestens einmal wöchentlich testen zu lassen. «Sollten wir feststellen, dass es auf Freiwilligkeit schlecht funktioniert, erwägen wir, die Tests obligatorisch zu machen», gibt Urs Baumberger zu bedenken. Erfreulich in diesem Zusammenhang sei die hohe Impfquote beim Personal. Sie betrage gegen 80 Prozent, also weit über dem Schnitt der Nidwaldner Bevölkerung, der am Montag 57 Prozent betrug.

Das Kantonsspital Obwalden. Bild: Archiv Obwaldner Zeitung (Sarnen, 9. Januar 2019)

Im Kantonsspital Obwalden geht man einen anderen Weg. Während der Pandemie war das Restaurant werktags zwischen 11 und 13 Uhr nur fürs Spitalpersonal zugänglich, während der übrigen Zeit auch für Besucher und Patienten. Nun wird das Restaurant vorübergehend ganz geschlossen. «Es wäre zu aufwendig, die Zertifikatspflicht umzusetzen», sagt dazu Spitaldirektor Andreas Gattiker. Aus demselben Grund würden auch keine Fachvorträge und sonstige Publikumsanlässe mehr durchgeführt. Auch das Kantonsspital Obwalden setzt auf regelmässiges Testen beim Personal – und aufs Impfen. Wie viel Prozent des Personals geimpft ist, könne man nicht sagen, da sich Mitarbeitende auch ausserhalb des Spitals hätten impfen können. In Obwalden sind 44 Prozent vollständig geimpft. Die Besuchszeiten sind nach wie vor auf 14 bis 17 Uhr eingeschränkt. Pro Patient ist ein Besucher pro Tag erlaubt.