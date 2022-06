Restaurants in Nidwalden und Obwalden suchen verzweifelt Personal

Nid-/Obwalden Stellenausschreibungen ohne eine einzige Bewerbung: Wirte suchen händeringend Personal – und gehen unkonventionelle Wege Auch in Nid- und Obwaldner Restaurants können nicht alle Stellen besetzt werden. Die Rede ist von einer Branche, die im Umbruch ist, nicht erst seit Corona. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Bruno della Torre vom Gasthaus Rose in Kerns und Präsident von Gastro Obwalden. Bild: Pius Amrein (Kerns, 6. November 2020)

«Die Lage ist ganz extrem», formuliert es Bruno della Torre, Gastgeber der «Rose» in Kerns und Präsident von Gastro Obwalden. «Es wird immer aufwendiger, Gastromitarbeitende zu finden. Selbst Aushilfspersonal für den Freitag- und Samstagabend lässt sich nicht mehr rekrutieren.» Er erzählt von Stellenausschreibungen ohne eine einzige Bewerbung.

«Und kürzlich erlebten wir es zweimal, dass der Bewerber am Bewerbungsgespräch gar nicht auftauchte.»

Hauptgrund für die Verschärfung des Fachkräftemangels ortet er in der Pandemie. «Als in vielen Gastrobetrieben die Mitarbeitenden auf Kurzarbeit waren und so nur noch 80 Prozent des Lohnes erhielten, kehrten viele Mitarbeitende der Gastrobranche definitiv den Rücken zu. Oder sie kehrten in ihre Heimatländer Deutschland oder Österreich zurück, die auch händeringend Mitarbeitende suchen.»

Fachkräftemangel kenne man in der Gastrobranche aber nicht erst seit der Pandemie.

«Unsere Branche hat ein Imageproblem. Oft sind es die Eltern, die ihren Kindern davon abraten, eine Lehre in der Gastronomie zu machen, wegen der unregelmässigen Arbeitszeiten und schlechter Entlöhnung.»

Doch hätten viele Leute ein falsches Bild. «In der Gastronomie verdient man gut.» Er spricht von Anfangslöhnen weit über dem Landesgesamtarbeitsvertrag des Gastgewerbes für junge ausgebildete Berufsleute, zusätzlichem 13. Monatslohn und Trinkgeld. «Nach einer Gastronomieausbildung steht den jungen Leuten die Welt offen.»

Zusätzlicher Ruhetag oder Kapazitätsbegrenzung

Ein Patentrezept für die Lösung des Problems gebe es nicht. «Jeder Wirt muss seinen eigenen Weg finden, damit umzugehen, sei es etwa, einen zusätzlichen Ruhetag einzuschalten oder die halbe Terrasse zu schliessen.» Auch die Viertagewoche könnte ein praktikables Modell sein.

Dabei arbeiten die Mitarbeitenden rund elf Stunden pro Tag, womit sie das Vollzeitpensum von 43,5 Stunden in vier Tagen absolvieren und dafür drei Tage freihaben. Davon will auch der grösste Luzerner Gastrobetrieb Remimag, der auch den «Anker» in Luzern betreibt, Gebrauch machen.

Das Berghotel Distelboden auf Melchsee-Frutt startete seine Sommersaison am Freitag. Und noch immer fehlen die drei bis vier benötigen Servicemitarbeitenden. «Der Arbeitsmarkt in der Gastrobranche ist wirklich schweizweit sehr ausgetrocknet, wie ich am vergangenen Wochenende im Gespräch mit Wirten am Murtensee und im Wallis erfuhr», erzählt «Distelboden»-Geschäftsleiter Reto Reinhard.

Noch hängig sei die Zusage eines Paares für den Servicejob. Und sonst müsse man sich halt arrangieren. Konkret heisse das, dass die drei Familienmitglieder, die im Betrieb arbeiten, und das Personal in der Küche und in der Hotellerie beim Bedienen aushelfen würden. Auch würde man vermehrt auf Selbstbedienung umstellen.

Nathalie Hoffmann, Präsidentin von Gastro Nidwalden, in der Bar ihres Seehotels Baumgarten in Kehrsiten. Bild: PD (Kehrsiten, 14. Dezember 2018)

Von einem ausgetrockneten Arbeitsmarkt spricht auch Nathalie Hoffmann, Präsidentin von Gastro Nidwalden, und Gastgeberin des Seehotels Baumgarten in Kehrsiten. Sie beging einen unkonventionellen Weg im Kampf um Personal – zusammen mit dem Stansstader Hotel & Restaurant Rössli.

«Wir helfen uns beim Personal gegenseitig aus.» Trotzdem würde der Mitarbeitendenmangel in der Branche nicht spurlos an den Gästen vorbeigehen, wenn Öffnungszeiten eingeschränkt oder die Zahl der Tische reduziert würden und so das Restaurant früher als sonst ausgebucht sei.

«Seit Corona haben sich die Mitarbeitendenprobleme in der Branche akzentuiert.»

Für sie steht fest, dass der Lohn nicht der Grund dafür ist. «Wer einen guten Job macht, wird weit über dem Mindestlohn bezahlt. Der Betrieb hat ja auch ein Interesse an einem guten Mitarbeiter.»

Auch sie findet, dass die Branche zu Unrecht unter einem schlechten Image leide. «Man sieht immer nur das Negative an der Gastrobranche, wie etwa am Abend arbeiten.» So könnten auch nicht alle Lehrstellen besetzt werden. Niemand wisse, wo die Reise in der Branche, die nicht erst seit Corona im Umbruch sei, noch hinführe. «Restaurants, die sieben Tage in der Woche offen haben, wird es wohl künftig eher weniger geben.» Sie schliesst auch Restaurantschliessungen nicht aus.

Geringschätzung gegenüber der Gastrobranche

Josef Lussi-Waser, Gastgeber des Hotel-Restaurants Rössli, hat für Leute, die die Branche verliessen, ein gewisses Verständnis. «Die fragwürdigen verordneten Restaurantschliessungen während der Pandemie empfanden viele Mitarbeitende als eine Geringschätzung gegenüber der Gastrobranche. Zudem mussten sie wegen Kurzarbeit und fehlenden Trinkgelds finanzielle Einbussen in Kauf nehmen.» In die Zukunft blickt er eher zuversichtlich.

«Jene mit dem echten Gastgeber-Gen kommen wieder zurück.»

