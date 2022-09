So wirken sich die Strompreise auf die Unternehmen aus

Nid-/Obwalden Bis zu vierzehnmal so teuer: So wirken sich die gestiegenen Strompreise auf die Unternehmen aus Der Strom wird teurer. Das bekommen Grossverbraucher besonders zu spüren. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 06.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Spital Nidwalden. Bild: Urs Hanhart (2. Juni 2021)

Um das Vierzehnfache steigen die Stromkosten im nächsten Jahr beim Spital Nidwalden. Dort endet der aktuelle Abnahmevertrag Ende dieses Jahres.

«Diese enorme und marktfremde Preissteigerung wird uns im nächsten Jahr Mehrkosten von rund 1,8 Millionen Franken bescheren und die Erfolgsrechnung stark belasten.»

Das sagt André Baumeler, stellvertretender Spitaldirektor und Leiter Finanzen und Controlling des Spitals Nidwalden. Im Gesundheitswesen könne man die Kosten nicht einfach so abwälzen, da mit allen wichtigen Versicherern fixe Tarife ausgehandelt und vertraglich vereinbart worden seien.

Da Vertragskündigungen keine Option seien, setze das Spital aufs Stromsparen. Dafür liefen bereits schon seit Jahren diverse Optimierungsprojekte. Baumeler: «Da wir ein 24-Stunden-Betrieb sind und wichtige Geräte immer bereit stehen müssen, sind Stromsparmassnahmen sehr begrenzt. Zudem sind wir froh, dass wir Anfang nächsten Jahres eine zusätzliche grosse Fotovoltaikanlage installieren können. Dies hilft zusätzlich, weniger Energie aus dem Netz zu beziehen.»

Von den Massnahmen würden die Patientinnen und Patienten nichts spüren, die Behandlung und Betreuung liefe auf dem gewohnten Niveau weiter, die Patientensicherheit bleibe jederzeit gewährleistet und alle Anlagen und Geräte würden weiterhin betrieben, versichert André Baumeler. Ausserdem habe das Spital Nidwalden für einen Stromausfall moderne und leistungsfähige Notstromaggregate, welche über eine längere Zeit das Spital unabhängig vom Netz mit Strom versorgen könnten.

Preiserhöhungen vorderhand kein Thema bei den Titlisbahnen

Etwas weniger dramatisch tönt es bei den Titlisbahnen. Mediensprecher Urs Egli sagt auf Anfrage:

«Wir haben langfristige Partnerschaften mit unseren Energielieferanten, von welchen wir seit 2016 100 Prozent erneuerbare Wasserkraft beziehen.»

Er spricht von schwankenden Strompreisen. Dies mache Voraussagen für die kommende siebenmonatige Wintersaison schwierig. Preiserhöhungen stünden nächsten Winter denn auch nicht zur Debatte. In enger Zusammenarbeit mit Seilbahnen Schweiz würden nun Stromsparmassnahmen verschärft.

Die Titlisbahnen. Bild: Manuela Jans-Koch (Engelberg, 14. Januar 2022)

«Wir machen uns nicht nur wegen des gestiegenen Strompreises, sondern auch wegen einer allfälligen Stromlücke Sorgen», sagt Reto Zimmermann, geschäftsführender Inhaber der Buochser Zimmermann Umweltlogistik AG. Vier Lastwagen und mehrere Personenfahrzeuge des Transport- und Recyclingunternehmens mit Hauptsitz in Buochs fahren schon elektrisch.

Die Preise für die Kunden werde man nur wo nötig erhöhen. Dabei würden auch die bereits bestehende grosse Fotovoltaikanlage in Alpnach und die geplante Anlage in Buochs, die im kommenden Frühling realisiert werde, helfen.

Der Luzern-Engelberg-Express, unterwegs nach Engelberg, ist gerade in Stans angekommen. Bild: Matthias Piazza (Stans, 10. Juni 2022)

Ein stromintensives Unternehmen ist die Zentralbahn (ZB). Doch der Strom für die Züge kommt aus einem separaten Netz der SBB. Diese müssen nur etwa 10 Prozent der Energie zukaufen, darum wirkt sich die aktuelle Stromsituation kaum auf das Bahnstromnetz aus, meint ZB-Mediensprecher Thomas Keiser. Nur der Strom für Gebäude, Beleuchtung und sonstige Anwendungen, die nicht den Zugverkehr betreffen (mit Ausnahme von der Strecke Meiringen–Innertkirchen), werden vom «normalen» Stromnetz gespeist.

Um nicht mehr Strom als nötig zu verbrauchen, werden gemäss Thomas Keiser beispielsweise Züge über den Brünig im Winter und in Randstunden kürzer geführt als im Sommer. Das Bürogebäude in Stansstad ist nach Minergiestandard errichtet und die Werkstätten wurden bei den letzten Sanierungen energetisch optimiert, jene in Stansstad mit einer Fotovoltaikanlage ausgerüstet, in Meiringen ist eine solche ebenfalls geplant. Die Weichenheizungen sind klimagesteuert, um nur die absolut nötige Energie zu beziehen, macht Thomas Keiser Beispiele.

Froh um eigene grosse Fotovoltaikanlage

Ivo Herzog, Geschäftsführer der Herzog Marinecenter AG in Alpnachstad, ist wegen der stark gestiegenen Strompreise froh, im Besitz von einer der grössten Fotovoltaikanlagen in Obwalden zu sein. «Die ganze Ostseite der Werft ist mit einer Grossanlage ausgestattet, womit wir bei entsprechendem Wetter tagsüber unseren Strombedarf decken oder gar noch Strom verkaufen können.»

Sobald die Industrie auch grössere technische Antriebslösungen bei den Schiffen anbieten werde, sei eine Vergrösserung der Fotovoltaikanlage geplant. Als langfristig orientiertes Unternehmen komme man nicht darum herum, die steigenden Kosten soweit möglich auf die Endverbraucherpreise abzuwälzen. Ivo Herzog:

«Ein Unternehmen kann künftig erforderliche Investitionen, Arbeitsplatzsicherheit sowie Steuerkraft für die Allgemeinheit nur gewährleisten, wenn es rentabel ist und bleibt.»

«Selbstverständlich machen wir uns aktuell Gedanken über die möglichen Auswirkungen der angespannten Lage auf dem Strommarkt – und im Energiesektor im Allgemeinen – auf unser Hotel. Wir werden die Situation jedoch weiterhin sorgfältig beobachten und planen bereits verschiedene Szenarien», sagt Sven Flory, Director of Sales & Marketing Bürgenstock Hotels AG. Die Zimmerpreise und auch die Preise in den Restaurants und in der Bar blieben bis auf weiteres bestehen.

Auch der Länderpark spürt die steigenden Stromkosten. «Energiesparen ist und war für das Einkaufscenter aber schon immer ein wichtiges Thema», sagt Migros-Mediensprecherin Rahel Kissel. Verschiedenste stromsparende Massnahmen, wie die Umrüstung auf LED oder angepasste Anlagebetriebszeiten seien in den vergangenen Jahren umgesetzt worden. Bereits im Frühjahr seien die Migros-Mitarbeitenden für Stromsparmassnahmen sensibilisiert worden. «Konstant werden weitere Möglichkeiten geprüft, um Strom zu sparen und den Kosten entgegenzuwirken.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen