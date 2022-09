Nid-/Obwalden «Keine Frau fällt diesen Entscheid leichtsinnig»: Warum man mit einem Schwangerschaftsabbruch nie allein sein muss 32 Schwangerschaftsabbrüche wurden letztes Jahr im Kanton Nidwalden durchgeführt, sieben waren es in Obwalden. Für Frauen, die ungewollt schwanger werden, gibt es Anlaufstellen. Eine Expertin und eine Betroffene erzählen von ihren Erfahrungen. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 27.09.2022, 11.00 Uhr

Eine Gynäkologin bereitet ihre Instrumente für den Abbruch vor. Symbolbild: Christian Beutler/KEYSTONE

Es gibt sie durchaus, die politischen Dossiers, die irgendwann ad acta gelegt werden. Sie erübrigen sich durch gesellschaftliche Entwicklungen, ökonomischen Wandel oder schlicht durch allgemeines Desinteresse wie von selbst. In ihrem Aktenschrank liegend verstauben sie dann, bis sie dereinst im Archiv der Schweizerischen Nationalbibliothek oder in den Händen von Historikern und Politik-Nerds landen.

Und dann gibt es noch die politischen Dauerbrenner. Migrationspolitik, der Klimawandel, die Europafrage, oder: Abtreibungen. Auch dieses Thema polarisiert. Es treibt Menschen auf die Strassen und Debatten in die Kommentarspalten von Online-Beiträgen. Besonders viel zu reden gaben in der jüngsten Vergangenheit verschärfte Abtreibungsgesetze und beschlossene Abtreibungsverbote wie etwa in den USA, in Polen oder Ungarn.

Risiken gibt es immer

Auch in den Kantonen Nidwalden und Obwalden wurden im vergangenen Jahr Schwangerschaften abgebrochen, wie ein Blick in die Zahlen des Bundesamtes für Statistik zeigt. So erhöhte sich die Zahl der Abbrüche in Nidwalden von 22 auf 32, von denen 91 Prozent medikamentös und neun Prozent chirurgisch durchgeführt wurden. In Obwalden sank die Zahl von 20 Abbrüchen im Vorjahr auf sieben im Jahr 2021. Darunter wurde in 71 Prozent der Fälle die medikamentöse und bei den restlichen die chirurgische Methode angewendet. Den genauen Unterschied zwischen dem medikamentösen und dem chirurgischen Schwangerschaftsabbruchs kann Paul Orlowski, Chefarzt der Frauenklinik Obwalden, erklären.

Paul Orlowski, Chefarzt der Frauenklinik Obwalden. Bild: PD

«Bis zur siebten Schwangerschaftswoche kann der medikamentöse Abbruch der Schwangerschaft erfolgen», so Orlowski. Dabei werde die sogenannte Abbruchblutung eingeführt, womit die Schwangerschaft ausgestossen wird. Diese Blutung setze nicht immer ein; dann müsse dennoch die chirurgische Methode angewendet werden. Die «Pille danach» wird in dieser Statistik nicht miteingerechnet, da es sich dabei nicht um eine Abtreibung, sondern «nur» um die Verschiebung des Eisprungs handelt.

Die chirurgische Methode erfolgt unter Vollnarkose während eines ambulanten Aufenthaltes und ist bis zum Ende der elften Schwangerschaftswoche möglich. Dabei wird diese operativ mit einer Saugcurettage oder einer konventionellen Curettage ausgeräumt.

«Beide Methoden haben auf die Patientinnen bezogene individuelle Risiken.»

Frauen würden nicht leichtsinnig entscheiden

Nebst körperlichen Konsequenzen bringt ein Schwangerschaftsabbruch auch immer Auseinandersetzungen auf psychischer Ebene mit sich. Wie diese erlebt werden, unterscheidet sich von Frau zu Frau, wie Lea Ming, Sozialarbeiterin der Schwangerschaftsberatungsstelle Elbe in Luzern, weiss. Diese ist auch für Klientinnen aus Nidwalden und Obwalden zuständig.

«Meistens erleben die Frauen eine Mischung verschiedenartiger Gefühle», so Ming. «Die reichen von Erleichterung, weil sie eine Lösung für ihre Schwierigkeit gefunden haben, über Leeregefühle bis hin zu Traurigkeit. In jedem Fall aber ist es eine herausfordernde Situation für die Betroffenen.» Allgemein könne man wohl sagen, dass je selbstbestimmter und informierter eine Frau ihre Entscheidung habe fällen können, desto besser gelinge ihr ein gesunder Umgang damit.

Lea Ming von der Schwangerschaftsberatung Elbe in Luzern berät auch Frauen, die ungewollt schwanger geworden sind. Bild: Kristina Gysi (Luzern, 15. September 2022)

Die Schwangerschaftsberatungsstelle feiert bald ihr 50-jähriges Bestehen. Seit Eintreten der Fristenregelung 2002 haben schwangere Frauen ein Anrecht auf Beratung und Unterstützung, auch hinsichtlich der Entscheidungsfindung. Die Regelung, die einen straffreien Schwangerschaftsabbruch nach eigenem Ermessen der schwangeren Frau bis zur zwölften Schwangerschaftswoche ermöglicht, setzt eine kostenlose und anonyme Beratungsmöglichkeit voraus. Bezahlt werden die Aufwände durch die Kantone.

«Unsere Aufgabe ist es, Frauen oder Paare auf ihrem Weg der Entscheidungsfindung zu unterstützen, indem wir mit ihnen alle Umstände, die ihre aktuelle und zukünftige Situation beeinflussen können, genauer anschauen.» Diese Beratung sei «ergebnisoffen», wie Ming mehrmals betont.

«Es liegt uns fern zu sagen, was jemand tun soll.»

Wer soll über die Schwangerschaft entscheiden?

Als häufige Gründe für einen Abbruch der Schwangerschaft nennt Ming eine aktuell schwierige und komplexe Lebenssituation. So können zum Beispiel das Alter, die Haltung des Kindsvaters oder Angst vor Armut Gründe sein, sich für einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden.

Allgemein schätzt Ming ein, dass der Umgang mit dem Thema liberaler geworden ist. Dennoch sei es noch immer ein Tabu. Das erkenne sie etwa daran, dass eine junge Frau den Schwangerschaftsabbruch nicht in ihrem Kanton durchführen wollte, weil sie befürchtete, im Spital erkannt zu werden. Ming:

«Man hat Angst vor Reaktionen und spricht auch deswegen in den meisten Fällen mit möglichst wenigen darüber.»

Aus politischer Sicht gibt es für Ming eine zentrale Frage: Wer soll am Ende entscheiden, ob eine Schwangerschaft weitergeführt oder abgebrochen wird? Die Gesellschaft mittels eines Gesetzes oder die schwangere Frau selbst? Jede Frau hat in der Schweiz das Recht auf Hilfe und Beratung sowie einen selbstbestimmten Entscheid, betont Ming. Dem seien die Schwangerschaftsberatungsstellen verpflichtet. «Aus langjähriger Beratungserfahrung kann ich sagen: Keine Frau fällt den Entscheid für einen Abbruch leichtsinnig», so Ming.

Gefühlschaos: Eine Betroffene erzählt

Entschieden hat sich auch Silvana Mengelt* vor 16 Jahren. Gegen eine Schwangerschaft und gegen das Muttersein. «Ich war damals 21 Jahre alt und wurde ungeplant schwanger», erzählt sie. Ihr damaliger Partner lebte im Ausland, sie befand sich mitten im Studium, lebte in einer Wohngemeinschaft. Als sie das positive Ergebnis ihres Schwangerschaftstests sah, brach ein Gefühlschaos über sie hinein. «Ich war geschockt, gestresst, trat sofort in Aktionismus», erinnert sich Mengelt. Sie habe, zusammen mit ihrer besten Freundin, nach einer Gynäkologin gesucht und vereinbarte einen Termin mit der Studienleitung:

«Um abzuklären, welche Möglichkeiten ich habe, mein Studium trotzdem weiterzuführen.»

Nebst dem Schock kamen weitere Gefühle hinzu. «Ich habe mich geschämt», sagt Mengelt. «Dafür, dass ich ungewollt schwanger geworden bin, obwohl ich wusste, wie man sich davor schützen kann.» Und zugleich war die damals 21-Jährige stolz. Darauf, dass sie schwanger werden könne. Sie freute sich über das Kind.

«Würdigen, was geschehen ist»

Die Abklärungen mit ihrem näheren Umfeld ergaben für Mengelt schliesslich ein Bild über die aktuellen Rahmenbedingungen einer Mutterschaft. Ein Bild, das ihr zeigte, dass sie nicht bereit ist, diese Schwangerschaft unter den gegebenen Umständen fortzuführen. Ein Kind zu bekommen. Mutter zu werden. «Meine Lebensumstände und meine Art damit umzugehen, brachten mich zu diesem Entscheid», so Mengelt. In der sechsten Schwangerschaftswoche nahm sie schliesslich die Pille, die der Schwangerschaft ihr Ende setzte.

«Danach fühlte ich mich allein. Es war keine schöne Zeit», sagt sie. Und zugleich war sie erleichtert, weil sie wusste, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Dieser Meinung ist sie heute noch. In den 16 Jahren seit ihrem Schwangerschaftsabbruch hat sich Mengelt intensiv mit dem Thema beschäftigt.

Nun ist sie im Frieden mit sich und dem Geschehenen. Sie sagt:

«Nach meinem inneren Familienbild ist das Ungeborene von damals mein erstes Kind. Das Kind, das ich jetzt habe, mein Zweites.»

Ein Abbruch mache die Schwangerschaft nicht ungeschehen, sie stoppe sie nur. «Zu würdigen, was geschehen ist, ist heilsam für mich.»

*Name der Redaktion bekannt

Weitere Informationen zur Beratungsstelle Elbe gibt es unter www.elbeluzern.ch.

